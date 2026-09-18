'കാരിക്കാമുറി ഷണ്മുഖനും ഡി.എസ്.പി. ബാലഗോപാലും തൂക്കും'!, 'ലോ ആന്ഡ് ഓര്ഡര്' തിയേറ്ററുകളിലെത്തി; പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
22 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് 'കാരിക്കാമുറി ഷണ്മുഖന്' എന്ന വേഷത്തില് മമ്മൂട്ടി തകര്ത്തഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് 'ബ്ലാക്ക്'. അതേ കഥാപാത്രമായി രഞ്ജിത്തിന്റെത് തന്നെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന 'ലോ ആന്ഡ് ഓര്ഡറി'ലും മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 1:25 PM IST
പ്രേക്ഷകരിൽ ആകാംക്ഷയും ആവേശവും ഒരുപോലെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് 'ലോ ആന്ഡ് ഓര്ഡര്' എന്ന ചിത്രം ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളില്. തകർപ്പൻ ആക്ഷന് രംഗങ്ങള്, ഇമോഷണല് ഡ്രാമാ, പ്രണയം ഇവയെല്ലാം കോര്ത്തിണക്കികൊണ്ട് രഞ്ജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം മുഴുനീളെ ആക്ഷൻ മൂഡിലാണ് സിനിമ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നില് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും യൂത്തിനെ ആകര്ഷിക്കുന്ന നിരവധി രംഗങ്ങള് ചിത്രത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ നീതിയും നിയമവും നടപ്പിലാക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ എസ്ഐമാരുടെയും അവരെ നയിക്കുന്ന ഒരു പൊലീസ് ഓഫീസറുടെയും സംഘർഷഭരിതമായ ഔദ്യോഗിക ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുന്നുവെന്നതാണ് പ്രേക്ഷകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളില് ഒന്ന്. ഇത്തവണ അതിഥി വേഷത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. 'ചത്താ പച്ച' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി അതിഥി വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
Positive reviews for #LawAndOrder 🔥— Abhijith (@Abhijith7853) September 18, 2026
101 Cr Loading for Ikka & George Sir 🔥 pic.twitter.com/jSsFk45NMO
രഞ്ജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ബ്ലാക്ക്' എന്ന ചിത്രത്തില് 'കാരിക്കാമുറി ഷണ്മുഖന്' എന്ന വേഷത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി നിറഞ്ഞാടിയത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ സ്റ്റൈലിഷ് കഥാപാത്രങ്ങളില് ഒന്നായിരുന്നു ഇത്. അമല് നീരദ് സ്വതന്ത്ര ഛായാഗ്രാഹകനായതും ഈ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും ഇതേ പേരില് അതിഥി റോളില് മമ്മൂട്ടി എത്തുമ്പോള് ആരാധകരുടെ ആവേശവും വര്ധിക്കുകയാണ്. സിനിമ ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബര് 18) തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമ്പോള് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
#LawAndOrder പര നിർഗുണ കാട്ടവരാധം പടം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കേറിയത് പക്ഷെ ആദ്യ പകുതി കുഴപ്പമില്ല കണ്ടിരിക്കാം— Racky Douglas (@RackyDouglas) September 18, 2026
ഷണ്മുകൻ അണ്ണൻ സെക്കന്റ് ഹാൾഫിൽ ആണ് സൊ നോകാം
ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ കൊള്ളാം മോശം പറയാനുള്ളതായി ഒന്നും ഇല്ല. .. pic.twitter.com/hiaNiv6jit
ചിത്രത്തിന് തുടക്കം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. "ആദ്യ ഭാഗം മികച്ചതായിരുന്നുവെന്നാണ്", ഒരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാന മികവിനെ പ്രശംസിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുമുണ്ട്. "ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് മികച്ചതാണെന്നും സെക്കന്ഡ് ഹാഫ് ശക്തമാകുകയാണെങ്കില് പടം സൂപ്പര്ഹിറ്റാവുമെന്നും", കുറിക്കുന്നവരുണ്ട്. "ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് മോശമൊന്നും പറയാനില്ലെന്നാണ്", മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകര് പറയുന്നത്. "ഇക്കയും ജോര്ജ് സാറും തൂക്കുമെന്നാണ്", ഒരു പ്രേക്ഷകന്റെ അഭിപ്രായം.
BGM ഒക്കെ മാറ്റിയല്ലോ 👏❤️#Mammootty #Lawandorder pic.twitter.com/baDQrPek5j— All Hail The King 👑 (@HardworkWinner) September 18, 2026
സത്യം സിനിമാസ്, & മഹാ സുബൈർമൂവി ക്ഷേത്ര യുടെ ബാനറിൽ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഏ.ജി. , മഹാ സുബൈർ എന്നിവരാണ് ഈചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കുന്നത് ഉദയ് കൃഷ്ണയാണ്.
നിയമത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ മുന്നേറുന്നവരും അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അഭിരാമിയാണ് ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നത്. 'തുടരും' എന്ന ചിത്രത്തില് ജോര്ജ് സാര് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിച്ച പ്രകാശ് വര്മയാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്.
ST : #LawandOrder pic.twitter.com/BJ7DPnf6cN— Morbid Monarch (@MorbidMonarch) September 18, 2026
ആഭിരാമിയും പ്രകാശ് വര്മയേയും കൂടാതെ ഇവര്ക്കൊപ്പം ഋതു ദേവ് അയ്യപ്പൻ, ഷനൂദ് ഇബ്രാഹിം, ഡോൺ മൈക്കിൾ, സജൻ സുദർശൻ, നിജാദ് ബാബു തോമസ്, ഷെർഷ ഷെരിഫ്, റിനോഷ് ജോർജ്, അമൽ ജോസ് ആന്റണി, ബോബി കുര്യൻ, വി.കെ. പ്രകാശ്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ജോയ് മാത്യു, ദേവൻ, ആനന്ദ് മൻമഥൻ, ജോണി ആന്റണി, ഭീമൻ രഘു, നന്ദു, ജെയ്സ് ജോസ്, അസിം ജമാൽ, ഗായത്രി അശോക്, അജയ് വാസുദേവ്, ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണന്, നന്ദൻ ഉണ്ണി, അക്ഷയ് രാധാകൃഷ്ണന്, മോഹൻ ജോസ്, മാധുരി, സാബുമോൻ, ഗുണ്ടുകാട് സാബു, മുരുകൻ, സന്ധ്യാ രാജേന്ദ്രൻ, വൈഷ്ണവി, രമാദേവി, അംബിക നായർ തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
#LawandOrder #Mammookka pic.twitter.com/0icRYC75W0— Syamlal (@Syamlal369) September 18, 2026
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർമാരായ ഫീനിക്സ് പ്രദൂ, പി.സി. സ്റ്റണ്ട്സ്, മാഫിയ ശശി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പുതിയ തലമുറയുടെ വികാരവിചാരങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിശാലമായ ക്യാൻവാസിൽ വൻ മുതൽമുടക്കിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറിനും വലിയ സ്വീകരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിച്ചത്. ട്രെയിലര് റിലീസ് ചെയ്ത് വെറും ആറ് ദിവസത്തിനുള്ളില് 12. മില്യണ് കാഴ്ചക്കാരാണുണ്ടായത്.
ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ചിത്രീകരണം കൊച്ചിക്ക് പുറമേ തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, വയനാട്, കണ്ണൂർ തുടങ്ങിയ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലായാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.
2018ൽ റിലീസ് ചെയ്ത ‘ഡ്രാമ’ എന്ന സിനിമയ്ക്കു ശേഷം രഞ്ജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ലോ ആന്ഡ് ഓര്ഡര്.
ഗാനങ്ങൾ ഷിബു ചക്രവർത്തിയാണ് ഒരുക്കുന്നത്. സംഗീതം ജോ ഡാനിയേൽ നിർവഹിക്കുന്നു. പശ്ചാത്തല സംഗീതം ബിജിപാൽ. പ്രശാന്ത് രവീന്ദ്രൻ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് മനോജ് കണ്ണോത്ത് ആണ്. കലാസംവിധാനം സാബു റാം. മേക്കപ്പ് റോഷൻ എൻ.ജി., കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ സമീര സനീഷ്, സ്റ്റിൽസ് പ്രേംലാൽ പട്ടാഴി, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ കിഷൻ സപ്താ എന്നിവരാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.
സുനിൽ സിംഗ് ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസറായും വി. ബോസ് ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഡിസൈൻ ആന്റണി സ്റ്റീഫൻ, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ ശാലിനി, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രസാദ് നമ്പ്യാങ്കാവ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ പ്രശാന്ത് നാരായണൻ എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ. പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.