ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വിക്കൽ അപ്രത്യക്ഷമാകും, അതെൻ്റെ സൂപ്പർ പവർ; വിശേഷങ്ങളുമായി 'ഇടിയൻ ബെന്നി' സജൽ സുദർശനൻ
'ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ' ചിത്രത്തിൽ 'ഇടിയൻ ബെന്നി' എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധേയനായ സജൽ സുദർശനൻ തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും സിനിമയിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 1:58 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 2:09 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയിൽ പുതുമുഖ താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ രഞ്ജിത്ത് ചിത്രമാണ് 'ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ'. ചിത്രത്തിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും, ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനവും വലിയ രീതിയിൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ 'ഇടിയൻ ബെന്നി' എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധേയനായ സജൽ സുദർശനൻ തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും സിനിമയിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നു. ജന്മനായുള്ള സ്റ്റാമറിങ് (വിക്കൽ) തൻ്റെ അഭിനയജീവിതത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു തടസ്സമായില്ലെന്നും, ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെ മാന്ത്രികതയിലൂടെയാണ് താൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും സജൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സ്റ്റാമറിങ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന അത്ഭുതം
അഭിനയജീവിതത്തോട് അതിയായ ആഗ്രഹം വച്ചുപുലർത്തിയിരുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ. അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് പോലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. തിരുവനന്തപുരമാണ് സ്വദേശം. പഠനം പൂർത്തിയാക്കി മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അച്ഛൻ്റെ സഹായത്തോടെ 'എ ഫോർ ആപ്പിൾ' എന്ന ചെറിയ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ഷീലാമ്മയും നെടുമുടി വേണു സാറുമായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്തത്.
ആ സിനിമയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവ്. അഭിനയിക്കാനായി ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാമറിങ് എന്നെ ഒരിക്കൽപോലും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല. ഡയലോഗുകൾ പറയുമ്പോൾ സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്രത്യക്ഷമായത് പോലെ തോന്നി. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഡയലോഗുകൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ പവർ എനിക്കുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ സിനിമയോടും അഭിനയത്തോടും അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം ആരംഭിച്ചു. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽനിന്ന് 'ആക്ഷൻ' എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ഞാനൊരു കഥാപാത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ സ്വയം വിശ്വസിക്കും. സജൽ എന്ന വ്യക്തിയെ ഞാൻ അങ്ങ് വീടും. സജലിനാണ് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്, കഥാപാത്രത്തിനില്ല. അതൊരു വലിയ തിരിച്ചറിവായിരുന്നു.
വഴിത്തിരിവായ ഓഡിഷൻ
ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിനു മുൻപ് ശ്യാമപ്രസാദ് സാറിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അന്നൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന എട്ടോളം പേർ 'ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ' സിനിമയുടെ ഓഡിഷനിലും പങ്കെടുത്തു. എന്നെ ഓഡിഷനിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തത് ശ്യാമപ്രസാദ് സാർ തന്നെയാണ്. ഓഡിഷൻ റൂമിൻ്റെ വാതിൽ കടക്കുന്നതുവരെ ഇത് രഞ്ജിത്ത് സാറാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്നോ വലിയൊരു ചിത്രമാണെന്നോ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു.
ഓഡിഷന് ചെന്ന് നിന്നത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നിരവധി ഐകോണിക് ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച വിഖ്യാത ചലച്ചിത്രകാരൻ രഞ്ജിത്ത് സാറിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു ലെജൻഡിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം പേരും സ്ഥലവും പോലും പൂർണമായി പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം വളരെ ലളിതമായി എന്നോട് പറഞ്ഞു, "സാരമില്ല, സെറ്റിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും." ആ വാക്ക് എനിക്ക് നൽകിയ ആശ്വാസം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
അതിനുശേഷം ആണ് അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കാൻ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും ചോദിക്കുന്നത്. സാർ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാം ഞാൻ അഭിനയിക്കാനാണ് വന്നത് എന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഏതോ നിമിഷം ഈ സിനിമയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി. അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊരു മൊമെന്റ് സൃഷ്ടിച്ചത് എനിക്കും എന്നെപ്പോലെ സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേർക്കും പ്രചോദനം നൽകുന്നതായിരുന്നു. എന്നെ ഇനിയും മുന്നോട്ട് വരാൻ തോന്നിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ കുറവുകളെ അല്ല ശ്രദ്ധിച്ചത്, എന്നിലെ കലാകാരനെയാണ്.
പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കുന്ന ജീവിത ഫിലോസഫി
ജീവിതമെന്നത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു താഴ്വരയാണ്. എല്ലായിപ്പോഴും ഈ അത്ഭുതം സംഭവിക്കണമെന്നില്ല. ജീവിതം എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ. ചില മോശപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ അലോസരപ്പെടുത്താം. പക്ഷേ 'ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ' ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നവും നേരിട്ടില്ല. എല്ലാം എൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.
ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസിൽ അതിലൊരു ചുവന്ന മഷികൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. ആ ചെറിയ കുത്തിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണോ അതോ ആ ക്യാൻവാസിന് മൊത്തത്തിൽ വീക്ഷിക്കണോ എന്നുള്ളത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കാഴ്ചപ്പാടിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫിയാണ്. 'ഇടിയൻ ബെന്നി' എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. കഠിനാധ്വാനവും ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും.
സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാമല്ലോ, അഞ്ചു പൊലീസുകാരിൽ ഒരാളാണ് ഇടിയൻ ബെന്നി. ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ആദ്യം ഇടിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ബെന്നി ആയിരിക്കുമെന്ന വിശദാംശമാണ് സംവിധായകനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം ലഭിക്കുന്നത്. വളരെയധികം ദേഷ്യക്കാരനായ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.
കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ലഭിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ വന്നത് ജീവിതത്തിലെ ചില യഥാർഥ വ്യക്തികളെയാണ്. എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇതേ സ്വഭാവമുള്ള ചില പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമയാണ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോഴുള്ളത് പോലെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ജിമ്മുകൾ ഒന്നുമില്ല, ഉള്ളതെല്ലാം നാടനാണ്. അത്തരം ജിമ്മുകളിൽ പോകുന്നവരുടെയെല്ലാം ശരീരം അത്യാവശ്യം ബൾക്കി ആയിരിക്കും. കണ്ടാൽ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിപ്പം അവരുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകും. ആ ഒരു ഓർമ എനിക്ക് പ്രചോദനമായി.
അങ്ങനെയൊരു ശരീരപ്രകൃതിയിലേക്ക് കഥാപാത്രത്തെ എത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. 70 കിലോ ഭാരമുണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ 82 കിലോയിലേക്ക് ഭാരം ഉയർത്തി. അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ 'ഇത് ഞാനല്ല' എന്നൊരു ഫീൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ശരീരത്തിൽ വലിയ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയത് കഥാപാത്രത്തെ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. പിന്നീട് സംവിധായകൻ്റെയും തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെയും നിർദേശപ്രകാരം കഥാപാത്രത്തെ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കി, ഒബ്സർവേഷനും ഇതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എൻ്റെ മുത്തച്ഛന്മാരുടെ കാലം മുതൽ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ കളരിയുടെ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ഞാനും കളരി അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിൽ ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പാരമ്പര്യം ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഓരോ കൊറിയോഗ്രാഫിയും അത്യന്തം ആസ്വദിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്.
പ്രകാശ് വർമയുമായുള്ള സൗഹൃദം
അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാറില്ല. വളരെയധികം ചാർമിങ് ആയ മനുഷ്യനാണ്. സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള പരസ്യ ചിത്രങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് കാറുകളോട് ഒരുപാട് അഭിനിവേശമുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നന്നായാൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുകയും, അഭിനന്ദിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മടിക്കാറില്ല. പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം നമ്മളെയൊക്കെ ചേർത്തുപിടിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ.
സിനിമ ഒരു സ്വപ്നമായി മാറിയപ്പോൾ ഞാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. പലപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം മമ്മൂക്കയുടെ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോവുക പതിവായിരുന്നു. അന്നത്തെ സിനിമ ഷൂട്ടിങ് രീതികൾ അറിയാമല്ലോ, അകത്തേക്ക് ഒരിക്കലും കയറാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അന്ന് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം അഭിനയമോഹികളാണ്. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ മമ്മൂക്കയെ അടുത്തു കാണണം, സംസാരിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരേ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചപ്പോഴാണ്.
ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഷൂട്ട് ഇല്ലാതിരുന്ന ദിവസമാണ് മമ്മൂക്ക സെറ്റിലെത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ചെന്നു. അദ്ദേഹം വരുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് സെറ്റിൽ ഒരുപാട് പേർ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. അവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിന്നത്. മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുടെ തോളുകൾക്കിടയിലൂടെ കാരവനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ ദൃശ്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത്. രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിവരുന്നത് പോലെയുള്ള അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക്.
ഇത്രയും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത്രയധികം പ്രസൻസ് തോന്നിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക! നമ്മളൊക്കെയാണ് നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു പ്രഭാവം തോന്നുകയേയില്ല. അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. മമ്മൂക്ക പേരും സ്ഥലവും ഒക്കെ ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട എക്സൈറ്റ്മെൻ്റിൽ ചോദിച്ചതിന് മാത്രം എങ്ങനെയോ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രണ്ടുതരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ്, രണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. 'ഞാൻ വലിയ ആരാധകനാണ്, മമ്മൂക്ക അടിപൊളിയാണ്' എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല. ഇനിയൊരു സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരുപാട് നേരം അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്.
സിനിമകളും 'ഗന്ധർവ്വ' എന്ന പുതിയ യാത്രയും
ഇതുവരെ മൂന്ന് സിനിമകളിലാണ് എനിക്ക് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. കായ്പ്പോള, ധീരം, ഇപ്പോൾ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ.
അതോടൊപ്പം, ഈ മാസം പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന 'ഗന്ധർവ്വ' എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിലുമുണ്ട്. വലിയൊരു ക്യാൻവാസിലാണ് 'ഗന്ധർവ്വ' ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സാരഥിയായ ലിസ്റ്റൻ സ്റ്റീഫൻ്റെ 'മാജിക് ഫ്രെയിംസ്' ഇതിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി വലിയൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് ലഭിക്കും. ഇതിൽ 'ഗന്ധർവ്വ' എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിലെ' ഇടിയൻ ബെന്നിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ രൂപത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ട്. ചിലർക്കൊക്കെ ഇത് ഞാനാണോ എന്ന് സംശയം പോലും തോന്നാം. മുൻപ് ബെംഗളൂരുവിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോയിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു, ആ ടീം തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത്. മലയാളത്തിലെ വിഖ്യാത ക്ലാസിക് ചിത്രമായ 'ഞാൻ ഗന്ധർവ്വനുമാ'യി ഇതിനെ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യരുത്. അതൊരു വലിയ സൃഷ്ടിയാണ്. എന്നാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്.
രസകരമായ കാര്യം, 'ഞാൻ ഗന്ധർവ്വനി'ലെ നായകൻ നിതീഷ് ഭരദ്വാജ് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെക്കുറിച്ച് മെയിൽ അയക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ്. 'ഞങ്ങൾ ഗന്ധർവ്വ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നു. പിന്തുണയ്ക്കണം, സാധിക്കുമെങ്കിൽ കാണണം' എന്ന ഉള്ളടക്കത്തിലാണ് മെയിൽ ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം അതിന് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് തിരിച്ചു റിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് സന്തോഷമാണ് വേണ്ടത്!
ഇരുപത് അടി ആഴത്തിലെ അണ്ടർവാട്ടർ ഷൂട്ടിങ് അനുഭവം
ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ടീസർ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അണ്ടർവാട്ടർ രംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 20 അടി താഴ്ചയിലാണ് ഞങ്ങൾ അണ്ടർവാട്ടർ രംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഏകദേശം 20 ദിവസം മുൻപ് തന്നെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനം ഞാൻ ആരംഭിച്ചു. എനിക്ക് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി വലിയ ശീലമൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും കഥാപാത്രം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. ഒരു അഭിനേതാവിന് വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വേണ്ടിവന്ന പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്.
വളരെയധികം പ്രൊഫഷണലിസം ഉള്ള ഒരു അഭിനേത്രിയായിട്ടാണ് റിമ കല്ലിങ്കലിനെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഒരു സീനിയർ അഭിനേത്രിയുടെ പിന്തുണയും അവരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു. അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു നോ കേട്ടാൽ പിന്നെ അത് സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷേ ഏതൊരു കാര്യവും നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പ്രോത്സാഹനം തരുന്ന തികഞ്ഞ ഒരു പ്രതിഭയായിട്ടാണ് സെറ്റിൽ റിമ കല്ലിങ്കലിനെ കാണാൻ സാധിച്ചത്.
പ്രതിസന്ധികളെ തോൽപ്പിച്ച ആത്മവിശ്വാസം
സ്റ്റാമറിങ് എന്ന പ്രശ്നം ആദ്യകാലത്ത് ഓഡിഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം എന്നിലെ അഭിനേതാവിന് പല സംവിധായകർക്കും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾക്കും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. എനിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ സംസാരം കണ്ടിട്ട് സംവിധായകർ എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്തു കളയുമോ എന്ന ഭയവും തുടക്കകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, അതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്വാഗതാർഹമായ മനോഭാവമാണ് എന്നോട് കാണിക്കുന്നത്.
ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ സ്വയം പ്രൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയും പ്രശ്നമല്ല. എല്ലാം തികഞ്ഞ മനുഷ്യർ ആരും തന്നെയില്ല, എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുറവുകൾ ഉണ്ടാകും. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ സ്വയം വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുക. അതാണ് എൻ്റെ പോളിസി. ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ നേട്ടങ്ങൾ തരും.
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