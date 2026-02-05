ടിക്ക ടാക്ക ടീസര് എവിടെയെന്ന് ആരാധകര്; ജോണ് ഡെന്വറിനായി കാത്തിരിക്കൂവെന്ന് ആഫിസ് അലി
ബോളിവുഡിലെ വമ്പൻമാരായ ടി സീരീസും പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസും ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്.
ആരാധകർ ഏറെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ മാസ് ആക്ഷന് ചിത്രമാണ് ടിക്കി ടാക്ക. ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ ഗ്ലിംപ്സ് പുറത്ത്. ആരാധകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന മാസ് ലുക്കിലുള്ള പോസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
പോസ്റ്റര് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടയുടനെ ടീസറിനായാണ് ആരാധകര് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാല് ജോണ് ഡെന്വറിനായി കാത്തിരിക്കാനാണ് ആസിഫ് ആരാധകരോടായി പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ അവസാന ഷെഡ്യൂല് ചിത്രീകരണം നിലവില് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രോഹിത് വി. എസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം തന്റെ കരിയറിലെ കെ ജി എഫ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ആസിഫ് അലി നേരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഹോളിവുഡ് ചിത്രം ‘ദ് റെയ്ഡ് റിഡെംപ്ഷൻ’ എന്ന സിനിമയുടെ ആക്ഷന് കൊറിയോഗ്രാഫ് ഒരുക്കിയ ഇന്തോനേഷ്യൻ ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ഉദേ നൻസ് ആണ് ടിക്കി ടാക്കയുടെ ആക്ഷനും ഒരുക്കുന്നത്. നിയോഗ് കൃഷ്ണ, ഫിറോസ് നജീബ്, യദു പുഷ്പാകരൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സിനിമയ്ക്കായി തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി വലിയ രീതിയിലുള്ള ബോഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ആസിഫ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബോളിവുഡിലെ വമ്പൻമാരായ ടി സീരീസും പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസും ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്.
ലുക്മാന് അവറാൻ, വാമിക ഖബ്ബി, സഞ്ജന നടരാജ്, സന്തോഷ് പ്രതാപ് എന്നിവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ ബാനറിൽ ജൂവിസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം സിജു മാത്യുവും നേവിസ് സേവ്യറും ചേർന്നാണ് നിർമിക്കുന്നത്.
കള' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം രോഹിത്ത് വി എസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ആക്ഷൻ എന്റർടെയ്നര് വിഭാഗത്തില്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. സിനിമയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന സ്റ്റണ്ട് പരിശീലനത്തിനിടെ മുട്ടുകാലിനു ഗുരുതരമായി പരുക്കേൽറ്റതിനെ ആസിഫ് അലി അഞ്ച് മാസത്തെ വിശ്രമം എടുത്തിരുന്നു. ആക്ഷന് പ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉദേ നൻസ് എന്ന ഫൈറ്റ് മാസ്റ്ററാണ് സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. 'ദ് റെയ്ഡ് റിഡെംപ്ഷൻ' എന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കിയതും ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു.
ഹരിശ്രീ അശോകൻ, സന്തോഷ് പ്രതാപ് എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമായി വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിൽ ആണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുക. വിവിധ ഗെറ്റപ്പുകളിൽ ആണ് ആസിഫ് ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നതെന്നാണ് വിവരം.
ഛായാഗ്രഹണം - സോണി സെബാൻ, തിരക്കഥ സംഭാഷണം - നിയോഗ്, കഥ - പാക്കയരാജ് , എഡിറ്റിംഗ് - ചമൻ ചാക്കോ, കോ ഡയറക്റ്റർ - ബാസിദ് അൽ ഗസാലി, ഓഡിയോഗ്രഫി - ഡോൺ വിൻസന്റ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - അഭിഷേക് ഗണേഷ് ആർ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ നിമേഷ് എം താനൂർ, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - ഹരീഷ് തെക്കേപ്പാട്ട്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ - ജിഷാദ് ഷംസുദ്ധീൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - സഞ്ജയ് പടിയൂർ, മേക്ക് അപ്പ് ആർ ജി വയനാടൻ, സ്റ്റീൽസ് ജാൻ ജോസഫ് ജോർജ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - ടെൻ പോയിന്റ്, പി ആർ ഓ - റോജിൻ കെ റോയ്. എന്നിവരാണ് സിനിമയിലെ പ്രധാന അണിയറ പ്രവർത്തകർ.
