ഒടുവില് മോഹന്ലാല് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു; വിസ്മയയുടെ ചിത്രത്തിന്റെ പുത്തന് പോസ്റ്റര് പുറത്ത്
ഓണത്തിന് മുന്നോടിയായി ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് റിലീസിനെത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 2, 2026 at 4:28 PM IST
വിസ്മയ മോഹന്ലാല് ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം 'തുടക്ക'ത്തിന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റര് പുറത്ത്. ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ മകന് ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. ഓണത്തിന് മുന്പേ ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് സിനിമ ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്.
ഈ ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാലും എത്തുന്നുണ്ടെന്ന സൂചനകള് നേരത്തെ വന്നിരുന്നു. എന്നാല് പുത്തന് പോസ്റ്ററില് മോഹന്ലാലിന്റെ ക്യാരക്ടര് ലുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വീട്, വീട്ടിലേക്കു നീളുന്ന വഴിയിൽ കൗതുകമുള്ള ഒരു വെളുത്ത നായ. ഒരു വിൽച്ചെയറിൽ സായ് കുമാർ, പിന്നിൽ ബോബി കുര്യൻ, മനോജ് കെ. ജയൻ , ഗണേഷ് കുമാർ കുറേക്കൂടി വലുപ്പത്തിൽ പുതുമുഖം ആശിഷ് ജോ ആന്റണി, വിസ്മയാ മോഹൻലാൽ , മോഹൻലാൽ എന്നിവർ ഉള്പ്പെടുന്നതാണ് പുതിയ പോസ്റ്റര്. ഇത്രയും അഭിനേതാക്കളെ അണിനിരത്തിയുള്ള ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ പോസ്റ്റർ കൂടിയാണിത് . ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് റിലീസ് തിയതി അനൗണ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പോസ്റ്റര് പുറത്തുവിട്ടത്.
മോഹന്ലാലും സിനിമയില് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകര്. സോഷ്യല് മീഡിയയില് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പോസ്റ്ററിന് ലഭിക്കുന്നത്.
ആശിർവ്വാദ് സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് തുടക്കം. വിസ്മയ മോഹന്ലാലിന്റെ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഇതിനോടകം തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തും വലിയ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയാണ് നേടിയത്.
ഒരു സാധാരണ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ നടക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കും വിധത്തിലാണ് പുതിയ പോസ്റ്റർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ വീടും നായയുമെല്ലാം അതിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായി കാണാം. ഈ ചിത്രത്തില് ഈ നായയ്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററിലും ഈ നായയെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥാപുരോഗതിയെന്ന് മുമ്പ് പുറത്തുവിട്ട അപ്ഡേഷനുകളില് വ്യക്തമാണ്. ഒരു കുടുംബ ജീവിതം എങ്ങനെ സഘര്ഷഭരിതമാകുമെന്നതാണ് സംവിധായകന് ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നില് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് ജോലികള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
വണ്ടിപ്പെരിയാർ കുട്ടിക്കാനം തൊടുപുഴ, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഡോ. എമിൽ ആൻറണിയും ഡോ. അനീഷ ആൻ്റണിയുമാണ് എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ് . ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ, അഖിൽ കൃഷ്ണ, ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ്, എന്നിവരാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സായ് കുമാർ, ബോബി കുര്യൻ, ഗണേഷ് കുമാർ, തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഡോ. എമിൽ ആൻ്റെണിയും, ഡോ. അനീഷ ആൻ്റെണിയുമാണ് എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ്. ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ, അഖിൽ കൃഷ്ണ, ജൂഡ് .ആൻ്റണി ജോസഫ്, എന്നിവരാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സംഗീതം. ജെയ്ക്ക് ബിജോയ്സ്, ഛായാഗ്രഹണം -ജോമോൻ.ടി. ജോൺ, എഡിറ്റിംഗ്- ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - സന്തോഷ് രാമൻ. മേക്കപ്പ് - ജിതേഷ് പൊയ്യ, കോസ്റ്റ്യം ഡിസൈൻ -അരുൺ മനോഹർ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സൈലക്സ്c ഏബ്രഹാം, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - മനോഹരൻ' കെ. പയ്യന്നൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് - വിനോദ് ശേഖർ, ശ്രീക്കുട്ടൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ബിജു തോമസ്, പി ആര് ഒ വാഴൂർ ജോസ്.