മലയാളമുള്‍പ്പെടെ പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഒടിടി റിലീസുകളുടെ പൊടിപൂരം; ഈ വാരാന്ത്യത്തില്‍ ഞെട്ടിക്കാനെത്തുന്നത് ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍

ഈ വാരാന്ത്യത്തില്‍ നിങ്ങളെ ത്രസിപ്പിക്കാന്‍ പോകുന്ന റീലിസുകള്‍ ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലാണ് പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

Movie Poster (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 2, 2026 at 2:53 PM IST

5 Min Read
പുതുവത്സരത്തില്‍ ഒടിടിയില്‍ പുത്തന്‍ സിനിമകളുടെയും സീരിസുകളുടെയും പെരുമഴയാണ്. നിരവധി റിലീസുകളാണ് ഈ വാരാന്ത്യത്തില്‍ ഒടിടി പ്രേക്ഷകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ ഭാഷകളില്‍ നിന്നുള്ള മൊഴിമാറ്റ ചിത്രങ്ങളും റിലീസിനെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ്ട്രേഞ്ചർ തിംഗ്‌സ് സീസണ്‍ 5 ഫിനാലെ മുതല്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഫാൾഔട്ട് സീസൺ 2 എപ്പിസോഡ് 3 വരെ ഇത്തവണ പ്രദര്‍ശനത്തിനുണ്ട്. മാത്രമല്ല എക്കോ മുതല്‍ കളങ്കാവല്‍ വരെ മലയാളത്തിലും ഒടിടി റിലീസുകളുണ്ട്. ഈ വാരാന്ത്യത്തില്‍ നിങ്ങളെ ത്രസിപ്പിക്കാന്‍ പോകുന്ന റീലിസുകള്‍ ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലാണ് പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

അതിഭീകര കാമുകന്‍

ലുക്‌മാന്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് അതിഭീകര കാമുകന്‍. ഒരു ക്യാമ്പസ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരുക്കിയ പ്രണയ ചിത്രം. നവാഗതനായ സംവിധായകരായ സിസി നിഥിനും ഗൗതം താനിയേലും ചേര്‍ന്ന് ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണിത്.

ദൃശ്യ രഘുനാഥാണ് നായികയായി എത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ഒടിടിയില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചിത്രം. ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയത്.

ഇന്നസെന്‍റ്

അല്‍ത്താഫ് സലിം അനാര്‍ക്കലി മരയ്ക്കാറും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച ചിത്രമാണ് ഇന്നസെന്‍റ്. നവംബറിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ 'ഇന്നസെന്‍റ്.' സോഷ്യൽ മീഡിയ താരമായ ടാൻസാനിയൻ സ്വദേശി കിലി പോൾ ആദ്യമായി അഭിനയിച്ച മലയാള സിനിമ കൂടിയായ ഇന്നസെന്‍റ് ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

അൽത്താഫ് സലീം, അനാർക്കലി മരയ്ക്കാർ കൂടാതെ ജോമോൻ ജ്യോതിർ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, മിഥുൻ, നോബി, അന്ന പ്രസാദ്, ലക്ഷ്മി സ‌ഞ്ജു, വിനീത് തട്ടിൽ, അശ്വിൻ വിജയൻ, ഉണ്ണി ലാലു തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. സൈന പ്ലേയിലൂടെയാണ് ഇന്നസെന്റ് ഒടിടിയിലെത്തിയത്. ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചു.

ഇത്തിരി നേരം

റോഷൻ മാത്യുവിനേയും സെറിൻ ശിഹാബിനേയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പ്രശാന്ത് വിജയ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'ഇത്തിരി നേരം'. നവംബര്‍ ഏഴിന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ഈ ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ജിയോ ബേബി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശാഖ് ശക്തിയാണ്. നന്ദു, ആനന്ദ് മന്മഥൻ, ജിയോ ബേബി, കണ്ണൻ നായർ, കൃഷ്ണൻ ബാലകൃഷ്ണൻ, അതുല്യ ശ്രീനി, സരിത നായർ, ഷൈനു. ആർ. എസ്‌, അമൽ കൃഷ്ണ അഖിലേഷ് ജി കെ, ശ്രീനേഷ് പൈ, ഷെരീഫ് തമ്പാനൂർ മൈത്രേയൻ തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സണ്‍നെസ്റ്റിലാണ് സിനിമ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയത്.

എക്കോ

കിഷ്‌കിന്ധാ കാണ്ഡം, കേരളാ ക്രൈം ഫയല്‍ സീസണ്‍ 2 എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ബാഹുല്‍ രമേശ് തിരക്കഥ രചിച്ച ചിത്രമാണ് എക്കോ. കിഷ്‌കിന്ധാ കാണ്ഡത്തിന് ശേഷം തിരക്കഥാകൃത്ത് ബാഹുല്‍ രമേശും സംവിധായകന്‍ ദിന്‍ജിത്ത് അയ്യത്താനും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിന്.

അടുത്തിടെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിന് പ്രേക്ഷക പ്രശംസയും നിരൂപക പ്രശംസയും ലഭിച്ച ചിത്രമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നെറ്റ്‌ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവുക.

സന്ദീപ് പ്രദീപ്, വിനീത്, നരേൻ,അശോകൻ, ബിനു പപ്പു, സഹീർ മുഹമ്മദ്, ബിയാന മോമിൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്. ആരാധ്യ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ എംആർകെ ജയറാമാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഹഖ്

യാമി ഗൗതമും ഇമ്രാന്‍ ഹാഷ്‌മിയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ഹഖ്. കോര്‍ട്ട് റൂം ഡ്രാമയാണ് ഹഖ്. വിവാഹ മോചിതരായ മുസ്ലിം സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് ജീവനാംശത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുകൂലമായ ഷബാനു ബീഗത്തിന്‍റെ ജീവിതത്തെയും നിയമ പോരാട്ടത്തെയും ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഹഖ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. ഇന്ന് (ജനുവരി 2) മുതല്‍ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും.

നവംബര്‍ ഏഴിനാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയത്. രേഷു നാഥ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത്. ഷീബ ഛദ്ദയും സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. ജംഗ്ലീ പിക്ചേഴ്സ്, ഇൻസോമ്നിയ ഫിലിംസ്, ബവേജ സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ വിനീത് ജെയിൻ, വിശാൽ ഗുർനാനി, ജൂഹി പരേഖ് മേത്ത, ഹർമൻ ബവേജ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചത്.

ദി സ്മാഷിംഗ് മെഷീന്‍

ഡ്വെയ്‌ന്‍ ദി റോക്ക് ജോണ്‍സന്‍റെ ദി സ്മാഷിംഗ് മെഷീന്‍ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ജനുവരി 2 മുതലാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. യു എഫ്സി ജേതാവായ മാര്‍ക്ക് കെറിനെയാണ് ജോണ്‍സന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

2009 ല്‍ വിരമിച്ച മാര്‍ക്കെ കെറിന്‍റെ ജീവിതമാണ് ഈ സിനിമ പറയുന്നത്. ബുക്ക് മൈഷോയിലൂടെയാണ് ബയോഗ്രാഫിക്കല്‍ ഡ്രാമ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നത്.

മൈ കൊറിയന്‍ ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്

അഞ്ച് ബ്രസീലിയന്‍ വനിതകള്‍ ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ കൊറിയന്‍ കാമുകന്‍മാരെ ആദ്യമായി കാണുന്നതിനായി ദീര്‍ഘദൂര യാത്ര നടത്തുന്നു. സിയോളിലേക്കാണ് ഇവരുടെ യാത്ര.

ഇത് റിയാലിറ്റി സീരിസ് കെ ഡ്രാമ ഫാന്‍റസിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുനനത്. ജനുവരി 1 മുതല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയത്.

ലവ് ബിയോണ്ട് വിക്കറ്റ് (തമിഴ്)

ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലെ ഒരു കൂട്ടം മോശം ടീമിനെ പരിശിലീപ്പിക്കാന്‍ വരുന്ന രംഗന്‍. എന്നാല്‍ മോശം പ്രകടനത്തില്‍ നിന്നും ടീമിമെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഈ സിനിമ പറയുന്നത്.

ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിന്‍റെയും അയാളുടെ ടീമിന്‍റെയും വൈകാരിക യാത്രയാണ് ഈ ചിത്രം.ജനുവരി ഒന്നുമുതല്‍ ഹോട്ട്സ്റ്റാറില്‍ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മൗഗ്ലി (തെലുഗു)

കാട്ടില്‍ വളര്‍ന്ന അനാഥാനായ മുരളികൃഷ്‌ണ ബധിരയും മൂകയുമായ ഒരു നര്‍ത്തകിയുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നു. എന്നാല്‍ അഴിമതിക്കാരനായ ക്രിസ്റ്റഫര്‍ നോളന്‍ (ബന്ദി സരോജ് കുമാര്‍) എസ് ഐ അവളെ തനിക്കായി വേണമെന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നു.

പിന്നീട് വ്യാജ കുറ്റം ചുമത്തി വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഈ കാമുകി കാമുകന്‍മാര്‍ അതിനെ അതിജീവിക്കാന്‍ കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടി വരുന്നു. ഇതാണ് മൗഗ്ലി എന്ന ചിത്രം പറയുന്നത്. ജനുവരി ഒന്നുമുതല്‍ ഇ ടിവി വിന്‍ ല്‍ പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്ട്രേഞ്ചർ തിംഗ്‌സ് സീസൺ 5 ഫൈനൽ എപ്പിസോഡ്

മിക്ക പ്രേക്ഷകരും കാത്തിരുന്ന ഒന്നാണ് സ്‌ട്രേഞ്ചര്‍ തിംഗ്‌സ് സീസണ്‍ 5 വോള്യം 2. സ്‌ട്രേഞ്ചര്‍ തിംഗ്‌സിനെ പോലെ ട്വിസ്റ്റുകള്‍ക്കും സര്‍പ്രൈസുകള്‍ക്കും പേരുകേട്ട ഒരു സീരിസാണിത്. അഞ്ചാമത്തെ സീസണിന്‍റെ ആദ്യ വോള്യം നവംബര്‍ 26 ന് പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ക്രിസ്‌മസ് സ്‌പെഷലായി ഡിസംബര്‍ 25 ന് സീരിസിന്‍റെ അടുത്ത വോളിയം പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇതില്‍ മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകളാകും ഉണ്ടാകുക. ഡിസംബര്‍ 31 അര്‍ദ്ധരാത്രിയോ ജനുവരി ഒന്നിനാണ് അവസാന എപ്പിസോഡ് എത്തുക. ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറിലേറെ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള എപ്പിസോഡായിരിക്കും.

വിനോണ റൈഡർ, ഡേവിഡ് ഹാർബർ, ഫിൻ വുൾഫാർഡ്, മില്ലി ബോബി ബ്രൗൺ, ഗേറ്റൻ മറ്റരാസോ, കാലേബ് മക്ലാഫ്ലിൻ, നോഹ ഷ്നാപ്പ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കള്‍. നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിയത്.

ലവ് ഫ്രം 9-5

ലവ് ഫ്രം 9-5 എപ്പിസോഡായാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. ഒരേ അഭിലാഷത്തില്‍ രണ്ട് കോര്‍പ്പറേറ്റ് സി ഇ ഒ മാരുടെ പോരാട്ടമാണ് ഈ വെബ് സീരീസ് പറയുന്നത്. ബിസിനസ് രംഗത്തെ ഒരു ഗെയിമാണാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്.

നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് ഇത് പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ബ്യൂട്ടി(തെലുഗു)

കാമുകൻ അർജുനനൊപ്പം ഒളിച്ചോടുന്ന കോളജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അലേഖ്യയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു റൊമാന്റിക് ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ് ബ്യൂട്ടി.

സീ 5 ലൂടെ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് മുതല്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഈ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാനാവും.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

