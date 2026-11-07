ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയിൽ എത്തുന്നത് ദുൽഖറിന്റെ 'ഐ ആം ഗെയിം' മുതൽ 'ഹൈവാൻ' വരെ; പുതിയ ചിത്രങ്ങളും സീരീസുകളും ഇതാ
വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകളും സീരീസുകളുമായി ഈ വാരാന്ത്യം ഒടിടി പ്രേക്ഷകർക്ക് കാഴ്ചയുടെ വിരുന്ന് തന്നെയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 4:17 PM IST
പുതിയ സിനിമകളും വെബ് സീരീസുകളുമായി ഈ ആഴ്ചയും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സജീവമാകുന്നു. ആക്ഷൻ ത്രില്ലറുകൾ, അമാനുഷിക കഥകൾ, ആനിമേഷൻ, സംഗീത പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള സിനിമകൾ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലായി നിരവധി ചിത്രങ്ങളും സീരീസുകളുമാണ് ഇത്തവണ എത്തുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകളും സീരീസുകളുമായി ഈ വാരാന്ത്യം ഒടിടി പ്രേക്ഷകർക്ക് കാഴ്ചയുടെ വിരുന്ന് തന്നെയാണ് ഒരുക്കുന്നത്.
ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായ 'ഐ ആം ഗെയിം', സെയ്ഫ് അലി ഖാനും അക്ഷയ് കുമാറും ഒന്നിക്കുന്ന 'ഹൈവാൻ' എന്നിവയാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന റിലീസുകൾ. ഇതിന് പുറമെ 'മീശൈ മുറുക്ക് 2', 'ദി വാൻ: ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും ഒടിടിയില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന ഒടിടി റിലീസുകള് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം.
1. ഐ ആം ഗെയിം
ദുൽഖർ സൽമാനെ നായകനാക്കി ഒരുക്കിയ മലയാള ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം'. ഡാൻ ജോൺ എന്ന അഹങ്കാരിയും സമ്പന്നനുമായ ചൂതാട്ടക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് കഥ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. സ്പോർട്സ് വാതുവെപ്പിലൂടെ വലിയ കടബാധ്യതയിലാകുന്ന ഡാൻ ജോണിന് ഗുരുതരമായ അപകടത്തെത്തുടർന്ന് ഒരു കൈയ്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടിവരുന്നു. പിന്നീട് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
ആക്ഷനും സസ്പെൻസും നിറഞ്ഞ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് വ്യത്യസ്തമായൊരു കാഴ്ചാനുഭവം നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഒടിടി റിലീസ് തീയതി: നവംബർ 6
സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം: ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ
അഭിനേതാക്കൾ: ദുൽഖർ സൽമാൻ, കയാദു ലോഹർ, ആന്റണി വർഗീസ്, മിഷ്കിൻ, കതിർ.
2. മീശൈ മുറുക്ക് 2
ഹിപ്ഹോപ്പ് തമിഴ ആദി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'മീശൈ മുറുക്ക് 2'. മൂന്ന് തലമുറകളിലെ സ്വതന്ത്ര സംഗീതജ്ഞരുടെ ജീവിതമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. 1979ലെ ഗായകനായ ദാസ്, സംഗീതമേഖലയിൽ സ്വന്തമായ ഇടം കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മകൻ ടൈഗർ ശിവ, ഇന്നത്തെ തലമുറയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചെറുമകൻ ജീവ എന്നിവരിലൂടെയാണ് കഥ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.
വർഗീയ വേർതിരിവുകൾ, സംഗീത വ്യവസായത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം, ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥാപിത സമീപനങ്ങൾ എന്നിവയോടാണ് ഇവർ പോരാടുന്നത്. സ്വന്തം സംഗീതത്തിലൂടെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാനുള്ള മൂന്ന് തലമുറകളുടെ ശ്രമങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
ഒടിടി റിലീസ് തീയതി: നവംബർ 6
സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം: SonyLIV
അഭിനേതാക്കൾ: ഹിപ്ഹോപ്പ് തമിഴ ആദി, കേതിക ശർമ, ചൈത്ര ജെ ആചാർ, രമ്യ രംഗനാഥൻ, ഹർഷത് ഖാൻ.
3. ഡെവിൾസ് ക്രെസ്റ്റ്
ആനിമേഷൻ പ്രേമികൾക്കായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഡെവിൾസ് ക്രെസ്റ്റ്'. ആറാം ക്ലാസുകാരനായ യുവമയും ഇരട്ടസഹോദരി സാവയും ചേർന്ന് 'ആക്ച്വൽ മാജിക്' എന്ന പുതിയ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഗെയിം പരീക്ഷിക്കുന്നതോടെയാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വൈകാതെ ഗെയിമും യഥാർഥ ലോകവും ഒന്നാകുന്നതോടെ ഇവരുടെ ജീവിതം മാറിമറിയുന്നു. സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന അയൽപക്കം ഭീകരമായ യുദ്ധക്കളമായി മാറുന്നു.
ഗെയിമിലെ നിയമങ്ങൾ യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ മാരകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭീമാകാരമായ ജീവികളെയും ഗെയിമിലെ രാക്ഷസന്മാരായി മാറുന്ന സഹപാഠികളെയും നേരിട്ട് അതിജീവനത്തിനായി പോരാടുന്ന യുവമയുടെ കഥയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഒടിടി റിലീസ് തീയതി: നവംബർ 6
സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം: പ്രൈം വീഡിയോ
അഭിനേതാക്കൾ: ഹരുക ഷിറൈഷി, കൊനോമി ഇനഗാകി, യുയ ഹിറോസ്, മായ ഉചിദ, യുസുകെ കൊബയാഷി.
4. ഹൈവാൻ
സെയ്ഫ് അലി ഖാനും അക്ഷയ് കുമാറും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഹൈവാൻ'. മോഹന്ലാല് നായകനായി പ്രിയദര്ശന് സംവിധാനം ചെയ്ത മലയാള ചിത്രം ഒപ്പത്തിന്റെ റീമേക്കാണ് ഹൈവാന്. കാഴ്ചശക്തിയില്ലാത്ത ഫ്ലാറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയായ ശ്യാമിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്.
ഒടിടി റിലീസ് തീയതി: നവംബർ 6
സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം: സോണി ലിവ്
അഭിനേതാക്കൾ: സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ, അക്ഷയ് കുമാർ, ബോമൻ ഇറാനി, ശ്രിയ പിൽഗോങ്കർ, സയാമി ഖേർ.
5. ദി വാൻ: ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ്
അമാനുഷിക സംഭവങ്ങളും നാടോടിക്കഥകളും പശ്ചാത്തലമാകുന്ന ചിത്രമാണ് 'ദി വാൻ: ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ്'. നഗരത്തിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന എൻജിനീയറായ ഋഷി ഒരു സ്വത്തുതർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഹാറിലെ തന്റെ പൂർവിക ഗ്രാമത്തിലെത്തുന്നതോടെയാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഗ്രാമത്തിലെ ആചാരങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായി കാണുന്ന ഋഷി, മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് രാത്രിയിൽ പുണ്യവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇതോടെ പുരാതന ദേവത ഉണരുകയും ഗ്രാമം അമാനുഷിക ഭീഷണിയിലാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഗ്രാമവാസികളെ രക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം യുക്തിചിന്തകൾക്കപ്പുറം വിശ്വാസങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ ഋഷി നിർബന്ധിതനാകുന്നു. അതേസമയം, റോഡ് നിർമാണത്തിനായി പുണ്യവനം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അഴിമതിക്കാരനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെയും അയാൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്നു.
ഒടിടി റിലീസ് തീയതി: നവംബർ 6
സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം: പ്രൈം വീഡിയോ
അഭിനേതാക്കൾ: സിദ്ധാർഥ് മൽഹോത്ര, തമന്ന ഭാട്ടിയ, നിമ്രത് കൗർ, മനീഷ് പോൾ, സുനിൽ ഗ്രോവർ.
6. ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്: സീസൺ 2
പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്ന വെബ് സീരീസായ 'ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടി'ന്റെ രണ്ടാം സീസണും ഈ ആഴ്ച എത്തും. ഡെന്നിസൺ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിഭാശാലിയായ കൗമാരക്കാരൻ ലൂക്ക് എല്ലിസണും മാനസികശേഷികളുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും മുൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ടിം ജാമിസണും ചേർന്നാണ് പുതിയ പോരാട്ടത്തിന് തുടക്കമിടുന്നത്.
നിഗൂഢമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനും അതിനെ എന്നെന്നേക്കുമായി തകർക്കാനുമാണ് ഇവരുടെ ശ്രമം. എന്നാൽ സത്യം പുറത്തുവരാതിരിക്കാൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു. അതിനായി നൂതന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപനത്തെ പുനർനിർമിക്കാൻ ഒരു സാങ്കേതിക കോടീശ്വരന്റെ സഹായം തേടുന്നു. മുൻ മേധാവി മിസിസ് സിഗ്സ്ബിയും അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതോടെ കഥ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നു.
ഒടിടി റിലീസ് തീയതി: നവംബർ 8
സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം: പ്രൈം വീഡിയോ
അഭിനേതാക്കൾ: ബെൻ ബാർൺസ്, ഹന്ന ഗാൽവേ, ഫിയോൺ ലെയർഡ്, ജോ ഫ്രീമാൻ, സിമോൺ മില്ലർ.