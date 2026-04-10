സംഭവം അധ്യായം ഒന്നു മുതല് ഹാല് വരെ; ഈ ആഴ്ചയിലെ പുത്തന് ഒടിടി റിലീസുകള്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 10, 2026 at 3:24 PM IST
ഈ ആഴ്ച ഒടിടി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഒരു ഉത്സവവിരുന്നാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. വിഷുവിന്റെയും അവധിക്കാലത്തിന്റെയും ആവേശം ഇരട്ടിയാക്കിക്കൊണ്ട് നിരവധി പുത്തന് സിനിമകളും സീരീസുകളുമാണ് ഒടിടി പ്രേക്ഷകര്ക്കായി ഒരുങ്ങുന്നത്.
കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ചേര്ന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പുതിയ റിലീസുകള് ആസ്വദിക്കാന് ഇതിലധികം മികച്ച സമയം വേറെയില്ല. ക്രൈം ത്രില്ലര് മുതല് ഫീല് ഗുഡ് വരെ എത്തുന്നുണ്ട്. ഓരോ ആസ്വാദകര്ക്കും അവര്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റിലീസുകള് കാണാം. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് എന്തൊക്കെ റിലീസുകളാണ് എത്തിയതെന്ന് നോക്കാം.
1. സംഭവം അധ്യായം ഒന്ന്
ജിത്തു സതീശന് മംഗലത്ത് രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിച്ച സംഭവം അധ്യായം ഒന്ന് എന്ന ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക്. മിസ്റ്റണി ഫാന്റസി ത്രില്ലര് ഗണത്തില്പ്പെടുന്ന ഈ ചിത്രം അഞ്ചു ഭാഷകളിലൂടെയായിരിക്കും ഒടിടിയില് എത്തുക.
കേരള- തമിഴ്നാട് അതിര്ത്തിയിലുള്ള ഒരു വനപ്രദേശത്താണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ നടക്കുന്നത്. കാട്ടിനുള്ളിൽ പലരുടെയും തിരോധാനവും അതിന് പിന്നിലെ ദുരൂഹതകളുമാണ് പൂർണ്ണമായും ഹൊറർ, ത്രില്ലിംഗ് എലമെന്റുകളോടെ ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് ചിത്രം കാണാനാവുക. മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, കന്നഡ, തെലുഗു ഭാഷകളിലൂടെ സിനിമ കാണാനാവും. ഏപ്രില് 15 ന് സിനിമ ഒടിടിയില് എത്തും.
2. ഹാല്
ഒട്ടേറെ വിവാദങ്ങള്ക്കൊടുവിലാണ് ഷെയ്ന് നിഗം നായകനാകുന്ന ഹാല് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ചിത്രം ഡിസംബര് 25 ന് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയ ഈ ചിത്രം ഒടിടി റിലീസിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ്.
ഒരു റാപ്പറിന്റെ ജീവിതവും ഗൗരവമേറിയ ഒരു പ്രണയകഥയിലൂടെയായിരിക്കും ചിത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. വീര ആണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം. സംഗീതത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ഹാല്. നന്ദഗോപൻ വി ആണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തിങ്ക് മ്യൂസിക്കാണ് സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് പാർട്ണർ.
സണ് നെക്സ്റ്റിലൂടെയാണ് ചിത്രം ഒടിടിയില് എത്തുന്നത്. ഏപ്രില് 10 മുതല് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് കാണാനാവും.
3. കണിമംഗലം കോവിലകം
മലയാളത്തിലെ ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ വെബ്സീരീസായിരുന്ന കണിമംഗലം കോവിലകം സിനിമയായി മാറിയതാണ്. കോളേജ്–ഹോസ്റ്റൽ പ്രമേയത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണിത്.
തീപ്പൊരി ബെന്നി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകൻ രാജേഷ് മോഹൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം 2026 ജനുവരി പതിനാറിനാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്.
ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയരായ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സാണ്. മുഹമ്മദ് റാഫി, അജ്മൽ ഖാൻ, അഭി കൃഷ്, ടോണി കെ ജോസ്, അനൂപ് മുടിയൻ, വിഖ്നേഷ്, സാന്ദ്ര ചാണ്ടി, അമൃത അമ്മൂസ്, ഹിഫ്രാസ്, സിജോ സാജൻ, റിഷാദ് എൻ കെ, ഗോപു നായർ, അശ്വന്ത് അനിൽകുമാർ, ധനിൽ ശിവറാം എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ താരനിരയാണ്
ഇവർക്ക് പുറമെ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ സ്മിനു സിജോ, ശരത് സഭ തുടങ്ങിയവരും അണിനിരക്കുന്നു. ഏപ്രില് 10 മുതലാണ് ചിത്രം ഒടിടിയില് എത്തുന്നത്. സണ് നെക്സ്റ്റിലൂടെയാണ് ചിത്രം ആസ്വദിക്കാന് കഴിയുക.
4. തു യാ മെയ്ൻ
ബിജോയ് നമ്പാര് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് തു യാ മെയ്ന്. ആദര്ശ് ഗൗരവ്, ഷാനയ കപൂര് എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം ഹിന്ദി റൊമാന്റിക് സര്വൈവര് ത്രില്ലറാണ്. റാപ്പര് മാരുതിയും സമ്പന്നയായ ഒരു സാമൂഹിക പ്രവര്ത്തക ആവണിയും ഒരു നീന്തല് കുളത്തില് കുടുങ്ങിപോകുന്നു.
അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമവും അതിന് തടസം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുതലയും ആ കുളത്തില് ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാല് ഇതിനിടയിലൂടെ ഇവര്ക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രണയവും സിനിമ പറയുന്നു.
ഏപ്രില് 10 മുതല് ചിത്രം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സില് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
5. ഓ റോമിയോ
വിശാൽ ഭരദ്വാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഒ'റോമിയോ (2026) 1990-കളിലെ മുംബൈയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ക്രൈം ഡ്രാമയാണ്. സ്വപ്ന ദീദിയുടെ യഥാർത്ഥ കഥയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണിത്.
ആമസോണ് പ്രൈമിലൂടെ ചിത്രം സിനിമാ പ്രേമികള്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും. ഏപ്രില് പത്തുമുതല് ഈ ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദി ഭാഷയിലാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. തിയേറ്ററില് ഫെബ്രുവരി 13 നാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്.
6. അൺടോൾഡ് - ചെസ്സ് മേറ്റ്സ്
2022 സെപ്റ്റംബറില് നടന്ന സിങ്ക് ഫീല്ഡ് കപ്പനിടെചെസ് ഗ്രാന്ഡ് മാസ്റ്ററായിരുന്ന മാഗ്നസ് കാള്സണും ഹാന്സ് നീമാനും ഉള്പ്പെട്ട വിവാദം ഉയര്ന്നിരുന്നു. മൂന്നാം റൗണ്ട് മത്സരത്തില് അപ്രതീക്ഷിതമായി തോറ്റതിനെ തുര്ന്ന് കാള്സണ് ചെസ് ടൂര്ണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായി. ഈ പിന്മാറ്റം നീമാന് വഞ്ചിച്ചതാണെന്ന് പലരും കരുതി.
അവരുടെ അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് മീറ്റപ്പിൽ, ഒരു ഓൺലൈൻ ടൂർണമെന്റിൽ, കാൾസൺ ഒരു നീക്കത്തിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് രാജിവച്ചു, വർഷങ്ങളായി ചെസ്സിലെ വഞ്ചന ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ അഴിമതിയായി ഇത് മാറി, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു.
2022 ല് മാഗ്നസ് കാള്സണ്- ഹാന്സ് നീമാന് അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്ററിയാണിത്. തോമസ് ടാന്ക്രഡ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ഡോക്യുമെന്ററി മാധ്യമ കോലാഹലവും, നീമാന്റെ നിയമ പോരാട്ടവും ഇവര്ക്കിടയിലുണ്ടായ മത്സരങ്ങളുമാണ് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ഇത് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
