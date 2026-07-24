'ബാലന്: ദി ബോയ്' മുതല് 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' വരെ! ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് എത്തുന്നത് വമ്പന് റിലീസുകള്
മലയാള ചിത്രങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി റിലീസുകളാണ് ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് എത്തുന്നത്. ജൂലൈ 24 മുതല് 31 വരെ ഏതൊക്കെ റിലീസുകളാണ് നിങ്ങളുടെ വിരല്ത്തുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 4:58 PM IST
തിയേറ്റർ റിലീസുകൾക്കൊപ്പം ഒടിടി റിലീസുകൾക്കും ഇന്ന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എല്ലാ ആഴ്ചയും പുതിയ സിനിമകളും വെബ് സീരീസുകളും എത്തുന്നതിനാൽ ഒടിടി പ്രേക്ഷകർ ആകാംക്ഷയോടെ റിലീസ് ലിസ്റ്റ് കാത്തിരിക്കാറുണ്ട്. ഈ ആഴ്ചയും ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ, സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ, ഫീൽ-ഗുഡ് ഡ്രാമ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള നിരവധി സിനിമകളാണ് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
മലയാളത്തിലെ പള്ളിച്ചട്ടമ്പി, ബാലൻ ദി ബോയ് ഉൾപ്പെടെ ശ്രദ്ധേയമായ റിലീസുകളും ഇത്തവണ എത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ വിരല്ത്തുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന പുത്തുന് റിലീസുകള് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം.
1. ബാലന്: ദി ബോയ്
തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രേക്ഷക-നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ സംവിധായകൻ ചിദംബരം ഒരുക്കിയ മലയാളം സൈക്കോളജിക്കൽ ഡ്രാമ ത്രില്ലർ ചിത്രം 'ബാലൻ: ദി ബോയ്' ഇനി ഒടിടിയില് കാണാം. 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററിന് ശേഷം ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിൽ റിലീസിന് മുമ്പേ തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷ നേടിയ 'ബാലൻ: ദി ബോയ്' തിയേറ്ററിലും മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് നേടിയത്.
കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും തെസ്പിയൻ ഫിലിംസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവൻ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചത്.
നിസ്സഹായയാ ഒരു അമ്മയുടെയും മകന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ടൊവിനോ തോമസ്, അഭിരാം രാധാകൃഷ്ണൻ, ജീൻ പോൾ ലാൽ,ഗിരീഷ് എ ഡി, ഫർസാന പാലത്തിങ്കൽ,ആനന്ദ് ഏകർഷി, എന്നിവരുള്പ്പെടുന്ന വൻ താരനിര ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. സീ5 ലൂടെ ജൂലൈ 31 നാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്.
2. പള്ളിച്ചട്ടമ്പി
ടൊവിനോ തോമസ്- ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി കൂട്ടുക്കെട്ടില് പിറന്ന ചിത്രമാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി. വന് താരപ്പൊലിമയും വമ്പന് മുതല്മുടക്കിലുമൊരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രം വിഷു റിലീസായാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമ ഇന്നു മുതല് ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.
ടൊവിനോ തോമസ് ആണ് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നത്. കയാദു ലോഹറാണ് നായിക. വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ നൗഫൽ ബ്രജോഷ് എന്നിവരും സീ ക്യൂബ് ബ്രോസ് എൻ്റെർടൈൻ മെൻ്റിൻ്റെ ബാനറിൽ ചാണക്യ, ചരൺ, ചൈതന്യ എന്നിവരും ചേര്ന്നാണ് സിനിമ നിര്മിച്ചത്.
വിഷു റിലീസായി ഏപ്രില് 14 ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ പള്ളിച്ചട്ടമ്പി ബോക്സ് ഓഫിസില് പരാജയമായിരുന്നു. സിനിമ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ജൂലൈ 24 മുതലാണ്. സോണി ലിവിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് കാണാനാവുക.
3. ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ
മധുബാല, ഇന്ദ്രൻസ് എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി വർഷാ വാസുദേവ് ഒരുക്കിയ ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ ചിത്രം ഒടിടിയില് എത്തുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മധുബാല ശക്തമായ കഥാപാത്രവുമായി മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ.
ജൂണ് 19 ന് ആഗോളതലത്തില് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ഈ സിനിമ ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് ആണ് കേരളത്തിലെ തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തിച്ചത്.. ബാബുജി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ അഭിജിത് ബാബുജിയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറിന് വമ്പന് പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിച്ചത്. സൗഹൃദവും വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളും സംഗീതവും എല്ലാം കോർത്തിണക്കി മനോഹരമായി കഥ പറയുന്ന ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ഡ്രാമ ചിത്രമാണിത്. സിനിമ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ജൂലൈ 28 മുതല് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് സിനിമ പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്.
4. അനോമി
ഭാവന ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ നടി ഭാവന ആദ്യമായി നിർമാണ പങ്കാളിയാകുന്ന ചിത്രം ‘അനോമി’ ഒടിടിയിലേക്ക് . സാറാ ഫിലിപ്പ് എന്ന കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഭാവന ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിക്കുക. സയന്സ് ഫിക്ഷന് ത്രില്ലറില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് റഹ്മാനും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
ജനുവരി 30 നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. ഫോറന്സിക് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ സാറാ ഫിലിപ്പ് എന്ന കഥാപാത്രമാണ് ഭാവന അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാറയുടെ അനിയനായ സിയാനെ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നു. തുടർന്നുള്ള കേസന്വേഷണമാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം. ജൂലൈ 24 മുതല് ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്.
5. സീക്രട്ട് ഓഫ് കലിംഗ
ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, അൽതാഫ് സലിം, റിയാസ് ഖാൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ താരം നിതിൻ പരമേശ്വറും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് സീക്രട്ട് ഓഫ് കലിംഗ. മിസ്റ്ററി ഹൊറര് കോമഡിയായി എത്തിയ ഈ സിനിമ ഒടിടിയില് ഇന്നു മുതല് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തും.
നവാഗതനായ സനീഷ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആത്മാവ്, പുറത്തുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന രസകരവും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതുമായ സംഭവങ്ങളാണ് സിനിമ പറയുന്നത്. ജൂലൈ 24 മുതല് സണ് നെക്സ്റ്റിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്.
6. കോൺസിറ്റി
അർജുൻ ദാസും അന്ന ബെഡും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച തമിഴ് ക്രൈം കോമഡി ചിത്രമാണ് കോൺസിറ്റി. ഹരീഷ് ദുരൈരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം 2026 ജൂൺ 26-നാണ് തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തത് .
ജൂലൈ 24 മുതല് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്.
7. നാഗബന്ധം
പാൻ-ഇന്ത്യൻ പുരാണ സാഹസിക ചിത്രമാണ് നാഗബന്ധം. അഭിഷേക് നാമ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിൽ വിരാട് കർണ്ണ, നഭ നതീഷ്, ജഗപതി ബാബു, മഹേഷ് മഞ്ജരേകർ എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നത്.
വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നിധി, ഹിമാലയൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അഗസ്ത്യമുനി, ബ്രഹ്മകമലം എന്നിവയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് സിനിമയുടെ കഥ മുന്നേറുന്നത്. ജൂലൈ 24 മുതല് ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാം.
8. ആദര്ശ് ബാല് വിദ്യാലയ
ഒരു നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെട്ട സ്കൂളിലൊന്നിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താന് ദൃഢ നിശ്ചയം ചെയ്ത ഒരു സര്ക്കാര് സ്കള് പ്രിന്സിപ്പലിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു ഹിന്ദി കോമഡി ഡ്രാമയാണ് ആദര്ശ് ബാല് വിദ്യാലയ. അര്ച്ചന പുരണ് സിംഗ്, നവീന് കസ്തൂരി, ദേവന് ഭോജാനി എനനവരാണ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നത്.
ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ജൂലൈ 24 മുതലാണ് ചിത്രം ഒടിടിയില് എത്തുന്നത്.
9. മുസാഫിര് കഫേ
വിക്രാന്ത് മാസി, വേദിക പിന്റോ, മഹിമ മക്വാന, ആദില് ഹുസൈന് എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഹിന്ദി റൊമാന്റിക് സിനിമയാണ് മുസാഫിര് കഫേ.
മുന് ബന്ധത്തിന്റെ ഓര്മകള് വീണ്ടുമുണ്ടാകുമ്പോള് പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നൊരാളുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണിത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ജൂലൈ 24 മുതലാണ് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്.
10. 72 അവേഴ്സ്
കെവിന് ഹാര്ട്ട് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ആകസ്മികമായി ഒരു ജനറല് ഇഡസ് ബാച്ചിലര് പാര്ട്ടിയില് എത്തപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നു.
നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ഈ ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. ജൂലൈ 24 മുതല് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് കാണാം.
11. ലോസ് ക്രെയെന്റ്സ്
അമ്മയുടെ ദുരൂഹ മരണത്തിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഒരു യുവതി തന്റെ പിതാവ് ഒരു രഹസ്യം മറച്ചുവയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കുന്നു. ഈ സംശയത്തെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു സ്പാനിഷ് സൈക്കോളജിക്കല് ത്രില്ലറാണ് ലോസ് ക്രെയെന്റ്സ്.
നെറ്റ് ഫ്ലിക്സിലൂടെ ജൂലൈ 24 മുതലാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്.
12.ഡിസ്ക്ലോഷർ ഡേ
വിഖ്യാത സംവിധായകൻ സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗിന്റെ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ചിത്രം. സ്പിൽബർഗിന്റെ കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡേവിഡ് കോപ്പെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയൊരുക്കിയത്.
നിഗൂഢതകളേറെയുള്ള നിറഞ്ഞ ചിത്രമാണിത്. എമിലി ബ്ലന്റ്, ജോഷ് ഒ കോണർ, കോലിൻ ഫിർത്ത്, കോൾമാൻ ഡൊമിൻഗോ, ഈവ് ഹ്യൂസണ് എന്നിങ്ങനെ വൻ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. ജൂലൈ 23 മുതല് ആപ്പിള് ടിവിയിലൂടെ ചിത്രം കാണാം.