കൂട്ടിൽ നിന്ന് പറന്നുയരുന്ന ബിന്ദു, സ്ത്രീ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥയുമായി സോഫി ടൈറ്റസ്; 'ലേഡി വിത്ത് ദ വിങ്സ്' നവംബറിൽ
സ്ത്രീകൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിജീവനവും വിഷയമാക്കി സോഫി ടൈറ്റസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ലേഡി വിത്ത് ദ വിങ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായിക ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
സ്ത്രീകൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിജീവനവും വിഷയമാക്കി സോഫി ടൈറ്റസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയാണ് ലേഡി വിത്ത് ദ വിങ്സ്. ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ, നിർമാണം,ഗാനരചന, വസ്ത്രാലങ്കാരം തുടങ്ങിയവയും സംവിധായിക തന്നെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും സോഫി ടൈറ്റസ് തന്നെയാണ്. സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ, രാജേഷ് ഹെബ്ബാർ തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങൾ. നവംബർ മാസത്തിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് സംവിധായിക സോഫി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം.
തിരക്കഥ പൂര്ത്തിയാക്കിയത് രണ്ട് വര്ഷം മുന്പ്
സമൂഹത്തിൽ കണ്ടതും കേട്ടതും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതുമായ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏകദേശം രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് തിരക്കഥ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. സ്ത്രീപക്ഷ ആശയങ്ങളാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചുതരുന്ന ലിംഗ സമത്വത്തിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുക. അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിലുള്ള മിക്ക സ്ത്രീകളും അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഒരു ഉറക്കത്തിലാണ്. ഒരു മുറിവേൽക്കുന്നത് വരെ അവർ അവരുടെ ഉറക്കം തുടരും.
ലേഡി വിത്ത് ദ വിങ്സ്
നമ്മുടെ സിസ്റ്റവും സമൂഹവും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ബാധ്യതകൾ സ്ത്രീയെ കൂട്ടിലടച്ച ഒരു പക്ഷിക്ക് സമാനമാക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊരു സ്ത്രീയുടെ പ്രതിരൂപമാണ് ലേഡി വിത്ത് ദ വിങ്സ് എന്ന സിനിമയിലെ ബിന്ദു എന്ന കഥാപാത്രം. ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ബിന്ദു എന്ന കഥാപാത്രം സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അവൾക്ക് സമൂഹവും അവളുടെ ചുറ്റുപാടുകളും വിലങ്ങു തടിയാകുന്നു. തന്നെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയ കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചിറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബിന്ദു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കൃത്യമായി വരച്ചുകാട്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രധാന ആശയം.
മുറിവേറ്റ മനസ്സിനെ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവൾക്ക് ധാരാളം സമയമെടുക്കുകയാണ്. അവിടെനിന്ന് ജീവിതം രണ്ടാമതും വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. സ്വന്തം കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിന്ദുവിനെ തേടി ഷാജി പിന്നെയും എത്തിച്ചേരുന്നു. മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി എത്തിച്ചേർന്ന ഷാജിയുടെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴും ചതിയുടെ ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു.
തിരിച്ചറിവുകൾ ബിന്ദുവിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചെങ്കിലും ഷാജിയോട് ഉള്ളിലെപ്പോഴോ ഒരു പ്രതികാര അഗ്നി ജ്വലിച്ചു. ഇരുവരും പരസ്പരം വലിയ ശത്രുക്കൾ ആകുന്നു. ബിന്ദുവിൻ്റെ പ്രതികാരം ഏതു രീതിയിൽ? അവൾ ജീവിത വിജയത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറുന്നത് എങ്ങനെ? തുടങ്ങിയ സംഭവവികാസങ്ങളാണ് സിനിമ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഷാജി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ചുറ്റും ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബിന്ദു എന്ന കഥാപാത്രം ജീവിതത്തിൽ തകർന്ന് തരിപ്പണം ആകുന്നു. പിന്നീട് വിജയം എന്ന ചക്രവാളത്തിലേക്ക് ആ സ്ത്രീ എങ്ങനെ ചിറകു വിരിച്ച് പറക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സിനിമയുടെ യഥാർഥ ആശയം.
മുറിവേല്ക്കുന്ന സ്ത്രീ
സമൂഹത്തിലെ താഴെക്കിടയിൽ ഉള്ളവർ, ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരത്തിൽ ഉള്ളവർ, സെലിബ്രിറ്റികൾ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അവരൊക്കെയും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ബിന്ദു എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ മറ്റൊരു വേർഷനാണ്. എല്ലാവരും പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നുതന്നെ. ലേഡി വിത്ത് ദ വിങ്സ് എന്ന സിനിമ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ.
പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു എന്ന സോഫി പറയുന്നു. ഒരുപാട് കടമ്പകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ടീം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സുഗമമായി. ഒരു ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുക എന്നത് സ്ത്രീക്ക് ആണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമയെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല. സിനിമ യാഥാർഥ്യമാക്കുക എന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമാണ് നേരിട്ടത്. ഓരോ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്തു മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോഴും കൂടുതൽ ഊർജം ലഭിച്ചു.
