കല്യാണ ആഘോഷവുമായി 'തഖബ്ബലള്ള'! കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ '40 ഡെയ്സ് ഓഫ് ഹൗസ് പാർട്ടി'യിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനം പുറത്ത്
'രോമാഞ്ചം', 'ആവേശം' തുടങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ച ഷിഫിന ബബിൻ പക്കർ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് '40 ഡെയ്സ് ഓഫ് ഹൗസ് പാർട്ടി'.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 3:15 PM IST
കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം '40 ഡെയ്സ് ഓഫ് ഹൗസ് പാർട്ടി'യിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. വിവാഹ ആഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന 'തഖബ്ബലള്ള' എന്ന ഗാനമാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടത്.
കല്യാണ വീട്ടിലെ ആഘോഷങ്ങളും ആരവങ്ങളും വരന്റെ വരവും വിവാഹവുമെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് ഗാനം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവാഹത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും ആളും മേളവുമെല്ലാം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഗാനം ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
ബിബിൻ അശോക് സംഗീതം പകർന്ന ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗായകൻ ഹനാൻ ഷായാണ്. ഉമ്പാച്ചിയാണ് വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വിവാഹാഘോഷങ്ങളുടെ ആവേശവും താളവും മനോഹരമായി കോർത്തിണക്കിയ ഗാനത്തിന് സംഗീതവും ആലാപനവും ഒരുപോലെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു.
'രോമാഞ്ചം', 'ആവേശം' തുടങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ച ഷിഫിന ബബിൻ പക്കർ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് '40 ഡെയ്സ് ഓഫ് ഹൗസ് പാർട്ടി'. സംവിധായികയുടെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമെന്ന നിലയിലും ചിത്രം ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്.
ചിത്രത്തിലേതായി നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ ഗാനവും പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഡാബ്സി ആലപിച്ച 'പെരുത്ത് നന്ദി' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ആദ്യ ഗാനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗാനവും അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
കുഞ്ചാക്കോ ബോബനൊപ്പം ഒട്ടേറെ പുതുമുഖങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററുകൾ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയവും അവതരണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഓരോ അപ്ഡേറ്റുകളും സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ കൗതുകമുണർത്തുന്നുണ്ട്.
മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയരായ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരാണ് ചിത്രത്തിന് പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. തിയേറ്റർ ഓഫ് ഡ്രീംസിന്റെ ബാനറിൽ ഡോൾവിൻ കുര്യാക്കോസാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ആൽബി ആന്റണിയും അജ്മൽ സാബുവും ചേർന്നാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. വിവേക് ഹർഷനാണ് എഡിറ്റർ. ബിബിൻ അശോകാണ് സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഗാനരചന വിനായക് ശശികുമാറും ഉമ്പാച്ചിയും നിർവഹിക്കുന്നു.
വിഷ്ണു ഗോവിന്ദാണ് സൗണ്ട് ഡിസൈൻ. മാനവ് സുരേഷ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറായും മഷർ ഹംസ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായും റോണക്സ് സേവ്യർ മേക്കപ്പ് വിഭാഗത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കിഷോർ പുറക്കാട്ടിരിയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ. മൻസൂർ റഷീദ് ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായും അഖിൽ ദാമോദർ ആർട്ട് ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അമൽ സേവ്യർ മനക്കത്തറയിലും രതീഷ് മണ്ണാർക്കാടുമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ.
ഷെരീഫ് മാസ്റ്ററാണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളുടെ കൊറിയോഗ്രഫി നിർവഹിക്കുന്നത്. വൈശാഖ് പി.വി സിങ്ക് സൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഷെയ്ൻ സബൂറ സ്റ്റിൽസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. വൈശാഖ് സി. വടക്കേവീടും ജിനു അനിൽകുമാറുമാണ് പി.ആർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. രമേഷ് സി.പി കളറിസ്റ്റായും കളർ പ്ലാനറ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ് ഡി.ഐ വിഭാഗത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഫോക്സ്ഡോട്ട് മീഡിയയാണ് വി.എഫ്.എക്സ് നിർവഹിക്കുന്നത്. അഭിലാഷ് ചാക്കോ ടൈറ്റിൽ ഡിസൈനും അധിൻ ഒല്ലൂർ പോസ്റ്റർ ഡിസൈനും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.