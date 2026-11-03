ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്! 'അഞ്ചാം പാതിര'യ്ക്ക് ശേഷം കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സും ഒന്നിക്കുന്നു
ഇത് അഞ്ചാം തവണയാണ് ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സും കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ഒന്നിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 3:10 PM IST
സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രം 'അഞ്ചാം പാതിര'യ്ക്ക് ശേഷം കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ആഷിഖ് ഉസ്മാനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു. 'പ്രൊഡക്ഷന് നമ്പര് 22 'എന്ന പേരില് ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചത്
കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ആഷിഖ് ഉസ്മാനും ഒന്നിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ ജന്മദിനമായ ഇന്നലെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാനം വന്നത്. ഇതോടെ പുതിയ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
ജോർജ് ജേക്കബ് ആദ്യമായി സംവിധായകനാകുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. വിവേക് അച്ചുവും അപർണ ദാസും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റുവിവരങ്ങളൊന്നും അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
അതേസമയം ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ബാനറില് നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത്. മോഹന്ലാല് - തരുണ് മൂര്ത്തി കൂട്ടുക്കെട്ടില് ഒരുങ്ങുന്ന 'അതിമനോഹര'മാണ് റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രം. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ചിത്രം ഡിസംബര് 24 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
പൊലീസ് വേഷത്തിലാണ് മോഹന്ലാല് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോഹന്ലാലിന്റെ നായികയായി മീരാ ജാസ്മിനും ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ സുന്ദര രാവണ എന്ന ഗാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടത്. ഗാനം റിലീസായി രണ്ടുദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് തന്നെ നാലു മില്യണിലധികം കാഴ്ചക്കാരാണ് കണ്ടത്.
ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫും- മോഹന്ലാലും ഒന്നിക്കുന്ന 'എല് 370' എന്ന ചിത്രവും അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സ് തന്നയാണ് ഈ ചിത്രവും നിര്മിക്കുന്നത്. മോഹൻലാലും ആഷിഖ് ഉസ്മാനും ഒന്നിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണിത്.
'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന് ശേഷം മമിത ബൈജുവും സംഗീത് പ്രതാപും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന'ഹലോ ഡിയറും' ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ബാനറില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. പൂര്ണമായും റൊമാന്റിക് കോമഡി ജോണറില് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഡിനോയ് പൗലോസ് ആണ്. ഒരു മെട്രോ നഗരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ യുവത്വത്തിന്റെ വികാരങ്ങള്ക്കനുസരിച്ചാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. ആഷിക്ക് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ സിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് ഹലോ ഡിയർ.
സംഗീത് പ്രതാപ് , മമിതാ ബൈജു, എന്നിവർക്കു പുറമേ സുരേഷ് കൃഷ്ണയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു.ഇവർക്കു പുറമേ ഏതാനും പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.കൊച്ചിയിൽ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകുന്ന ഈ ചിത്രം സെൻട്രൽ പിക്ച്ചേർസ് ആണ് പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നത്.