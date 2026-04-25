കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ലിജോ മോളും ഒന്നിക്കുന്നു; നിഗൂഢതകള് നിറഞ്ഞ 'ഉന്മാദം', ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 25, 2026 at 8:14 PM IST
കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ലിജോ മോള് ജോസും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് പോസ്റ്റര് പുറത്ത്. മലയാളത്തിലെ മൂന്നാം നിര്മാണ സംരംഭത്തിന്റെ ടൈറ്റിലാണ് പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഉന്മാദം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിയതിയും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ടി-സീരീസും പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസും സംയുക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ആകാംക്ഷ നിറയ്ക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മലയാള സിനിമയിലെ പ്രശസ്ത എഡിറ്റര്മാരിലൊരാളായ കിരണ് ദാസ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ഉന്മാദം. ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 7 ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
ആഴമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങള്ക്കൊണ്ടും മികച്ച അഭിനയ ശൈലികൊണ്ടും പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവര്ന്ന കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ലിജോ മോള് ജോസും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്നതും ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
കുടുംബജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ, അമാനുഷിക സ്വഭാവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന, കാലങ്ങളായി തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കേസ് പുനരന്വേഷിക്കുന്നതാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്തോറും നിഗൂഢതകൾ കൂടിവരികയും, യാഥാർഥ്യവും മിഥ്യയും തമ്മിലുള്ള അതിർവരമ്പുകൾ മാഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും എന്ന സൂചനയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ നൽകുന്നത്.
ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവായ ഷാഹി കബീറാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 'ഓഫീസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി'ക്ക് ശേഷം കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ഷാഹി കബീറും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.
സിദ്ദിഖ്, സുധീഷ്, വിശാഖ് നായർ, സാബു മോൻ, കോട്ടയം നസീർ, ഗോകുലൻ, അരുൺ ചെറുകാവിൽ, ഉണ്ണി ലാലു, ഷാജു ശ്രീധർ, കൃഷ്ണപ്രഭ, കിരൺ പീതാംബരൻ, വിഷ്ണു, റെയ്ന രാധാകൃഷ്ണൻ, സിജോയ് വർഗീസ്, വിഘ്നേശ്വർ സുരേഷ് തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് ടി-സീരീസ് ചെയർമാൻ ഭൂഷൺ കുമാറും പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് ചെയർമാൻ കുമാർ മങ്ങാട്ട് പഥക്കും ചിത്രത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. മലയാള സിനിമയില് തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കുകയാണ് ഇരുവരും.
'മനഃശാസ്ത്രപരമായ തീവ്രതയും വൈകാരികമായി അടിത്തറയുള്ള ആഖ്യാനവും ചേർന്ന ഒരു കഥയാണ് ഉന്മാദം. സംഘർഷവും സസ്പെൻസും സംയോജിപ്പിച്ച്, അന്വേഷണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തെ ആകർഷകമായ ഒരു സിനിമാറ്റിക് അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നതെന്നും, മുമ്പ് പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള കഥ പറയുന്ന സിനിമകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു' - ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ടി-സീരീസിന്റെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഭൂഷൺ കുമാർ പറഞ്ഞു.
'എന്താണ് യഥാർഥ്യം, എന്താണ് മിഥ്യ എന്ന് പ്രേക്ഷകരെ നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉന്മാദത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. പ്രേക്ഷകരിൽ പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണിത്' - പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് ചെയർമാൻ കുമാർ മംഗത് പഥക് പറഞ്ഞു. 'പ്രകടനങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയ സിനിമയാണ് ഉന്മാദം' - പനോരമ സ്റ്റുഡിയോയിലെ നിർമ്മാതാവായ അഭിഷേക് പഥക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ നിശബ്ദമായി വളരുന്ന ആവേശത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഉന്മാദം പറയുന്നതെന്ന് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ പറഞ്ഞു. 'എന്റെ കഥാപാത്രം ഉത്തരവാദിത്തത്തിനും സംശയത്തിനും ഇടയിൽ അകപ്പെടുന്നതും കേസ് വികസിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകം അപ്രതീക്ഷിതമായി മാറാൻ തുടങ്ങുകയുമാണ്. ഒരേ സമയം വൈകാരിക തീവ്രതയും സംയമനവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു വേഷമാണിത്'- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'തലക്കെട്ട് തന്നെ ഭയം, ആശയക്കുഴപ്പം, സത്യം എന്നിവ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതമാണിത്. സാഹചര്യം കുഴഞ്ഞുമറിയുമ്പോൾ പോലും വികാരങ്ങൾ എത്രത്തോളം അടിസ്ഥാനപരവും യഥാർഥ്യവുമാണ് എന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്'- ലിജോമോൾ ജോസ് ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് പങ്കുവെച്ചു.
മികച്ച എഡിറ്റർക്കുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഇഷ്ക് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കരസ്ഥമാക്കിയ കിരൺ ദാസ്, തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും, ജോജി, മൂത്തോൻ, രോമാഞ്ചം, റോഷാക്ക്, ജോസഫ്, ഇലവീഴാ പൂഞ്ചിറ തുടങ്ങി മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി ചിത്രങ്ങളുടെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുൽഷൻ കുമാർ, ഭൂഷൺ കുമാർ, ടി-സീരീസ് ഫിലിംസ്, പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'ഉന്മാദം' നിർമ്മാണം നിർവ്വഹിക്കുന്നത് കുമാർ മംഗത് പഥക്, അഭിഷേക് പഥക് എന്നിവർ ചേർന്നാണ്. റാം മിർച്ചന്ദാനി, രാജേഷ് മേനോൻ എന്നിവർ സഹനിർമ്മാതാക്കളും അഭിനവ് മെഹ്റോത്ര ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസറുമാണ്.
ഛായാഗ്രഹണം: അർജുൻ സേത്ത്, എഡിറ്റർ: കിരൺ ദാസ്, സംഗീതം: മുജീബ് മജീദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ദിലീപ് നാഥ്, വസ്ത്രാലങ്കാരം: ഗായത്രി കിഷോർ, മേക്കപ്പ്: റോണക്സ് സേവ്യർ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: ജിതിൻ ജോസഫ്, വിഎഫ്എക്സ്: എഗ്ഗ് വൈറ്റ് വിഎഫ്എക്സ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ഷബീർ മലവട്ടത്ത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: വിനോദ് രാഘവൻ, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ: കമലേഷ് കുമാർ, സ്റ്റിൽസ്: നന്ദു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻസ്: ഓൾഡ്മോങ്ക്സ്. പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്.