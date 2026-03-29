'ഇത് വല്ലത്തൊരു തൊലിക്കട്ടി ആയിപ്പോയി'; മഞ്ഞില്‍ കളിക്കുന്ന രസകരമായ വീഡിയോയുമായി കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍

മഞ്ജു വാര്യരടക്കം നിരവധി പേരാണ് ഈ രസകരമായ വീഡിയോയ്ക്ക് കമന്‍റുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Kunchacko Boban posts entertaining snow video (Instagram @ Kunchacko Boban)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 29, 2026 at 5:56 PM IST

ലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയതാരം കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍റെ ഒരു രസകരമായ വീഡിയോയിലാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ കണ്ണുടയ്ക്കിയിരിക്കുന്നത്. മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പില്‍ പുതഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മഞ്ഞില്‍ കളിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് താരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞൊടിയിടയിലാണ് ഈ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായി മാറിയത്.

ഇത് എങ്ങനെ സാധിച്ചുവെന്ന മട്ടില്‍ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് ആരാധകരും പ്രേക്ഷകരും.

മഞ്ഞു വീണു കിടക്കുന്ന മുറ്റത്തേക്ക് ചെരുപ്പിടാതെ ട്രൗസര്‍ മാത്രം ധരിച്ച് മഞ്ഞിലേക്ക് ഓടുന്നതും മഞ്ഞില്‍ വീണുരുളന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ കിട്ടിയ തൊലിക്കട്ടി എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് വീഡിയോ താരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ എന്ന പാട്ടിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

രസകരമായ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിരവധി പേരാണ് കമന്‍റും ലൈക്കുമായി എത്തുന്നത്. ഇതൊരു വല്ലാത്ത തൊലിക്കട്ടിയായി പോയി എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകന്‍ കുറിച്ചത്. ഇത്രയും എയ്‌ജ് ആയിട്ടും കുട്ടിത്തം മാറിയില്ല അല്ലെ, . ചാള്‍സ് ശോഭരാജിനു പോലും കണ്ടില്ല. ഈ തൊലിക്കട്ടി, ഞങ്ങടെ ചാക്കോച്ചന്‍ ഈ ടൈപ്പ് എടുക്കാത്തതാണല്ലോ, മഞ്ഞില്‍ വിരിഞ്ഞ കുഞ്ചാക്കോ' എന്നിങ്ങനെ പോവുകയാണ് കമന്‍റുകള്‍.

കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും കുടുംബവും ഇപ്പോള്‍ വിദേശ യാത്രയിലാണ്. ഒപ്പം മഞ്ജു വാര്യരും ഉണ്ട്. യാത്രയിലെ രസകരമായ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയുമൊക്കെ മഞ്ജു വാര്യരും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ചാക്കോ ബോബന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്‌തു കൊണ്ടുള്ള പാട്ടിനോടൊപ്പമാണ് മഞ്ജു വാര്യരുടെ പോസ്റ്റ്.

Manju Warrier (Instagram @Manju Warrier)

അതേസമയം കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍റെ പുതിയ ചിത്രം 'ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍' റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. രതീഷ് ബാലകൃഷ്‌ണന്‍ പൊതുവാള്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്.

വയനാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ്. ചിത്രത്തിന്‍റെ പേര് പോലെ തന്നെ നിഗൂഢതയിലേക്കാണോ സംഘർഷ ഭരിതമാണോയെന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കൂടിയായിരിക്കും ഈ ചിത്രം നൽകുന്നത്. വലിയ മുതൽ മുടക്കിൽ നൂതനമായ സാങ്കേതികമികവോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഏപ്രിലിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.

മാജിക് ഫ്രെയിംസിന്റെ ബാനറിൽ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനും ഉദയ പിക്‌ചേഴ്‌സിന്റെ ബാനറിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലെ വമ്പൻമാരായ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളുടെ ഒരുമിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. മാജിക് ഫ്രെയിംസും ഉദയ പിക്‌ചേഴ്‌സും ആദ്യമായി ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.

Manju Warrier with Kunchacko Boban's family (Instagram @Manju Warrier)

കുഞ്ചക്കോ ബോബനൊപ്പം ദിലീഷ് പോത്തൻ, സജിൻ ഗോപു, ചിദംബരം, സുധീഷ്, ജാഫർ ഇടുക്കി, രാജേഷ് മാധവൻ, ഷാഹി കബീർ, കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാഷ്, ശരണ്യ രാമചന്ദ്രൻ, പൂജ മോഹൻരാജ്, ദിവ്യ രതീഷ് പൊതുവാൾ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു.

