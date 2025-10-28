കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ - ലിജോ മോൾ ചിത്രം ആരംഭിച്ചു; സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലറുമായി കിരൺ ദാസ്

ETV Bharat / entertainment

ഓഫീസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ- ഷാഹി കബീർ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ട്

Kunchako Boban, Lijomol Jose
കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ - ലിജോ മോൾ ചിത്രം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 28, 2025 at 3:59 PM IST

കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ലിജോമോൾ ജോസും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രത്തിന് തുടക്കമായി. മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയനായ ഫിലിം എഡിറ്റർ കിരൺ ദാസ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ഴോണറിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. മനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന പേരിലാണ് ചിത്രം ഔദ്യോഗികമായി അനൗൺസ് ചെയ്തത്. ഓഫീസര്‍ ഓണ്‍ ഡ്യൂട്ടി, റോന്ത് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ ഷാഹി കബീറിൻ്റേതാണ് പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയും തിരക്കഥയും.

പ്രമുഖ നിർമാണ കമ്പനികളായ ടി-സീരീസ് ഫിലിംസും പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ഗുൽഷൻ കുമാർ, ഭൂഷൺ കുമാർ (ടി-സീരീസ്), കുമാർ മംഗത് പഥക്, അഭിഷേക് പഥക് (പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ്) എന്നിവരാണ് നിർമാതാക്കൾ. നവിസ് സേവ്യർ, റാം മിർചന്ദാനി, രാജേഷ് മേനോൻ (ഹെഡ് ക്രിയേറ്റീവ് (പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ്), അഭിനവ് മെഹ്‌റോത്ര എന്നിവർ സഹനിർമാതാക്കളാണ്.


കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ലിജോമോൾക്കും പുറമേ സുധീഷ്, ഷാജു ശ്രീധർ, കൃഷ്ണ പ്രഭ, സിബി തോമസ്, സാബുമോൻ, അരുൺ ചെറുകാവിൽ, വിനീത് തട്ടിൽ, ഉണ്ണി ലാലു, നിതിൻ ജോർജ്, കിരൺ പീതാംബരൻ, ജോളി ചിറയത്ത്, തങ്കം മോഹൻ, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, ഗംഗാ മീര തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

Kunchako Boban, Lijomol Jose, Kiran Das
കിരൺ ദാസിനൊപ്പം കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍ (ETV Bharat)
ഓഫീസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ- ഷാഹി കബീർ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ജോസഫ് പോലുള്ള മികച്ച ത്രില്ലറുകൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച തിരക്കഥാകൃത്താണ് ഷാഹി കബീർ. ആഴത്തിൽ വേരൂന്നി കഥ പറയുന്ന ത്രില്ലർ സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. മലയാളത്തിൽ സംശയം എന്ന ചിത്രമാണ് ലിജോ മോളുടേതായി അവസാനം പുറത്തിറങ്ങിയത്. ബേസിൽ ജോസഫ് നായകനായ പൊന്മാൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ലിജോ മോളുടെ പ്രകടനം ഏറെ പ്രേക്ഷക പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക അനൗൺസ്മെൻ്റ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂജാ ചടങ്ങുകളും ചിത്രീകരണവും ഇന്ന് നടന്നു.
Kunchako Boban, Lijomol Jose, Kiran Das
ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂജാ ചടങ്ങ് (ETV Bharat)
സംവിധാനം: കിരൺ ദാസ്, രചന: ഷാഹി കബീർ, ഛായാഗ്രഹണം: അർജുൻ സേതു, എഡിറ്റർ: കിരൺ ദാസ്, സംഗീതം: ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ദിലീപ് നാഥ്, കോസ്റ്റ്യൂം: ഗായത്രി കിഷോർ, മേക്കപ്പ്: റോണെക്സ് സേവ്യർ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: ജിതിൻ ജോസഫ്, വിഎഫ്എക്സ്: എഗ്ഗ് വൈറ്റ് വിഎഫ്എക്സ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ഷബീർ മലവട്ടത്ത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: വിനോദ് രാഘവൻ, സ്റ്റിൽസ് നന്ദു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഡിസൈൻ ഓൾഡ്മോങ്ക്സ്, പിആർഒ ആതിര ദിൽജിത്ത്.
Kunchako Boban, Lijomol Jose, Kiran Das
കിരൺ ദാസിൻ്റെ പുതിയ ചിത്രം അനൗണ്‍സ് ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങ് (ETV Bharat)
Kunchako Boban, Lijomol Jose, Kiran Das
കിരൺ ദാസിൻ്റെ പുതിയ ചിത്രം അനൗണ്‍സ് ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങ് (ETV Bharat)

