കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ - ലിജോ മോൾ ചിത്രം ആരംഭിച്ചു; സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലറുമായി കിരൺ ദാസ്
ഓഫീസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ- ഷാഹി കബീർ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ട്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2025 at 3:59 PM IST
കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ലിജോമോൾ ജോസും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രത്തിന് തുടക്കമായി. മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയനായ ഫിലിം എഡിറ്റർ കിരൺ ദാസ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ഴോണറിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. മനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന പേരിലാണ് ചിത്രം ഔദ്യോഗികമായി അനൗൺസ് ചെയ്തത്. ഓഫീസര് ഓണ് ഡ്യൂട്ടി, റോന്ത് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ ഷാഹി കബീറിൻ്റേതാണ് പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയും തിരക്കഥയും.
പ്രമുഖ നിർമാണ കമ്പനികളായ ടി-സീരീസ് ഫിലിംസും പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ഗുൽഷൻ കുമാർ, ഭൂഷൺ കുമാർ (ടി-സീരീസ്), കുമാർ മംഗത് പഥക്, അഭിഷേക് പഥക് (പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ്) എന്നിവരാണ് നിർമാതാക്കൾ. നവിസ് സേവ്യർ, റാം മിർചന്ദാനി, രാജേഷ് മേനോൻ (ഹെഡ് ക്രിയേറ്റീവ് (പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ്), അഭിനവ് മെഹ്റോത്ര എന്നിവർ സഹനിർമാതാക്കളാണ്.
കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ലിജോമോൾക്കും പുറമേ സുധീഷ്, ഷാജു ശ്രീധർ, കൃഷ്ണ പ്രഭ, സിബി തോമസ്, സാബുമോൻ, അരുൺ ചെറുകാവിൽ, വിനീത് തട്ടിൽ, ഉണ്ണി ലാലു, നിതിൻ ജോർജ്, കിരൺ പീതാംബരൻ, ജോളി ചിറയത്ത്, തങ്കം മോഹൻ, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, ഗംഗാ മീര തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
