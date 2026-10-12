അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോഴും മകൻ വിടപറഞ്ഞപ്പോഴും അരങ്ങിൽ ചിരിച്ചവൾ; 'ജയ ജയ ജയ ജയ ഹേ'യിലൂടെ ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിച്ച കുടശ്ശനാട് കനകം
നാടകവേദികളിൽ നിന്ന് സിനിമയിലെത്തിയ തൻ്റെ കലായാത്രയെക്കുറിച്ചും അഭിനയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന വ്യക്തിപരമായ വലിയ നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുടശ്ശനാട് കനകം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 7:58 PM IST
അക്കി വിനായക്
'അയ്യോ അടിയൊന്നും അല്ല ചവിട്ട്.. ചവിട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറുക്കൻ ചെന്ന് വീണത് അപ്പുറത്ത് ഗീതയുടെ പറമ്പിലാ.. അവിടുന്നാ പറക്കി എടുത്തോണ്ട് വന്നത്...' ജയ ജയ ജയ ജയ ഹേ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ബേസിൽ ജോസഫിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അമ്മ പറയുന്ന ഈ ഡയലോഗിലൂടെ മലയാളികളെ ഏറെ ചിരിപ്പിച്ചതാണ്. ഈ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരിയായി മാറിയ അതുല്യ കലാകാരിയാണ് കുടശ്ശനാട് കനകം. വിപിൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'സന്തോഷ് ട്രോഫി' എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് അവർ. നാടകവേദികളിൽ നിന്ന് സിനിമയിലെത്തിയ തൻ്റെ കലായാത്രയെക്കുറിച്ചും അഭിനയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന വ്യക്തിപരമായ വലിയ നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുടശ്ശനാട് കനകം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് തുറന്നുപറയുന്നു.
"മക്കളെ മരണവീട് രംഗമായിരുന്നു ഇന്ന് അഭിനയിച്ചത്. വളരെയധികം സ്ട്രെയിൻ എടുത്താണ് അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നത്. നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്... എങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതകഥ പറയാൻ ക്ഷീണം തോന്നുന്നില്ല.. എല്ലാവരും എന്നെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം" -കനകാമ്മ
'കുടശ്ശനാട് കനകം' എന്ന പേരിനു പിന്നിൽ
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുടശ്ശനാട് സ്വദേശിയായ കനകത്തിന് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി വേദിയിലെത്തുന്നത്. നാട്ടിലെ തിരുവാതിര സംഘം പൂതനനിഗ്രഹം നാടകത്തിൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണനായി കനകത്തെ വേദിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. നിഗ്രഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂതനയുടെ മടിയിൽ നിന്നും എന്നെ എടുത്തുമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇല്ല പൂതന ചത്തില്ല... വിട് എന്നെ.. മാറി നിൽക്ക്.. എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എന്നിലെ കലാകാരിയെ അവിടെ കൂടിയവര് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവരെല്ലാവരും കൂടി എന്നെ എടുത്തു പൊക്കി, ഇത് കനകമ്മയല്ല.. കുടശ്ശനാടിൻ്റെ കനകമാണ്... ഇനി ഇവൾ കുടശ്ശനാട് കനകം എന്നറിയപ്പെടും എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് എനിക്കിട്ട പേരാണ് കുടശ്ശനാട് കനകം. ആ പേര് ഈ നിമിഷം വരെ നിലനിൽക്കുന്നു. ആ പേരിനെ അനുദിനം വളർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് എന്നിലെ കലാകാരി ഇക്കാലമത്രയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്.
നാടകരംഗത്തു നിന്നുള്ള തുടക്കം
പതിനാലാം വയസ്സിൽ അമേച്വർ- പ്രൊഫഷണൽ നാടകവേദികളിലൂടെയാണ് കലാരംഗത്ത് സജീവമാകുന്നത്. അക്കാലത്ത് നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അച്ഛനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ വിടില്ല എന്ന് കട്ടായം പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ വക്കാലത്തുമായി വികാരിയച്ചൻ വരെ ഇടപ്പെട്ടു. മകളെ ഒരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന ശുപാർശകൾ പിതാവിന് വന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ നാടകം അഭിനയിക്കുകയാണ്. പിന്നീടങ്ങോട്ട് നിന്ന് തിരിയാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. പത്താം ക്ലാസ് വരെ മാത്രമാണ് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത്. തിരക്കിട്ട നാടക ജീവിതത്തിനിടയിൽ പത്താംതരം പൂർത്തിയാക്കിയത് തന്നെ ഭഗീരഥ പ്രയത്നമായിരുന്നു. പിന്നീട് വർഷങ്ങളോളം സമയമില്ലാത്ത ഓട്ടം. നാടകമേ നാടകം. നാടകമേ ജീവിതം.. പക്ഷേ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് നാട്ടുകാരിൽനിന്നു സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ യാതൊരു മോശവും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.
അരങ്ങിലെ വേദനകൾ
തിരുവനന്തപുരത്ത്, തിരുവനന്തപുരം ശ്രുതിയുടെ സമയരഥം എന്ന നാടകം അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അച്ഛന് സുഖമില്ല എന്ന വാർത്ത കേൾക്കുന്നത്. അതോടെ മാനസികമായി തളർന്നു. പിറ്റേ ദിവസവും നാടകമുണ്ട്. രാവിലെ നാട്ടിലെത്തി. അച്ഛനെ കണ്ടു, വെള്ളം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അസുഖം ഭേദമാകും എന്ന വിശ്വാസത്തില് ഉടൻതന്നെ വീട്ടിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. പക്ഷേ വൈകിട്ട് സമയരഥം തട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ കാലത്തിൻ്റെ സമയരഥത്തിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ യാത്രയായി. വിവരം സമിതിയിൽ അറിഞ്ഞെങ്കിലും ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. അച്ഛൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തട്ടിൽ കഥാപാത്രമായി വിഹരിക്കുകയാണ്.
അച്ഛനും അമ്മയും എൻ്റെ ദൈവങ്ങളാണ്. പക്ഷേ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബാധകമല്ലല്ലോ... നാടകം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിറഞ്ഞ കൈയടി. തിരികെ ട്രൂപ്പ് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തികഞ്ഞ നിശബ്ദത. വാഹനം കഴക്കൂട്ടം പിന്നിട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എന്തോ പന്തികേട് തോന്നി. കാരണം അവിടുന്ന് തിരിഞ്ഞ് എംസി റോഡ് വഴിയാണ് സാധാരണ പോകുന്നത്. പക്ഷേ വാഹനം നാഷണൽ ഹൈവേ വഴി കൊല്ലത്തേക്ക് ലക്ഷ്യം വച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. എല്ലാവരും എന്നെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതെ എൻ്റെ അച്ഛൻ യാത്രയായി... തിരിച്ചറിവ് വന്നതും ഞാൻ വലിയ വായിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ബാഗും വാച്ചും ചെരുപ്പും ഒക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എല്ലാവരും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പെടാപ്പാട് പെട്ടു.
ജീവിതം മാറ്റിയ ജയ ജയ ജയ ഹേ
ജയ ജയ ജയ ഹേയുടെ റിലീസിൻ്റെ അന്ന് വൈകുന്നേരം 9.30 മണിയുടെ ഷോയാണ് കാണാൻ പോയത്. പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഷോ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നും പുറത്തെ ഗേറ്റിലേക്ക് എത്താൻ രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയം എടുത്തു. പടം കണ്ട് ഇറങ്ങിയ ആളുകൾ എന്നെ വന്ന് പൊതിഞ്ഞു. സെൽഫി എടുക്കുന്നു, അഭിനന്ദിക്കുന്നു, കുശലാന്വേഷണം നടത്തുന്നു. മണിക്കൂറുകൾ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ എന്നെ പുറത്തെ വാഹനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആ രാത്രി മറക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ രണ്ടുദിവസത്തേക്ക് ഫോണിന് വിശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചാർജ് ചെയ്തു കൊണ്ട് തന്നെ വിളിക്കുന്നവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നീര് വന്നതുപോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു. കൈയൊന്നും പിന്നെ ഉയർത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല.. ആരാധകരുടെ ഘോഷയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേയുള്ളൂ, അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു.
ജയ ജയ ജയ ഹേ എന്ന സിനിമയിൽ സംവിധായകൻ വിപിൻദാസ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് അഭിനേത്രികളെ നോക്കിയിരുന്നു. ആരിലും സംതൃപ്തി ലഭിക്കാതായതോടെയാണ് അദ്ദേഹം അഭിനേതാവായ അരുൺ സോളിനോട് 'എനിക്കൊരു നല്ല അമ്മയെ വേണം' എന്നു പറയുന്നത്. നാടക സംവിധായകനായ കലാവേദി ബിജുവാണ് എൻ്റെ കാര്യം അരുൺ സോളിനോട് പറയുന്നത്.
സംവിധായകന് എൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിറ്റേദിവസം ഓഡിഷന് ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ അരുൺ സോൾ പറഞ്ഞു- അമ്മ ഒന്ന് ചെല്ലൂ.. രണ്ട് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ.. ഇത് സിനിമയുടെ ഒരു രീതിയാണ്.. ആദ്യം എതിർത്തെങ്കിലും പിന്നീട് ഞാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിറ്റേദിവസം ഓഡിഷനു നിന്നപ്പോൾ തന്നെ സംവിധായകന് ഓക്കേ ആയ മനോഭാവം ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഡയലോഗ് കൂടി പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ ഫിക്സ്.. മൂന്നിൻ്റെ അന്ന് സിനിമ ആരംഭിച്ചു. അതോടെ എൻ്റെ സമയവും തെളിഞ്ഞു.
വല്ലായ്മയിലും ഇല്ലായ്മയിലും താങ്ങായി നിന്ന ബേസിൽ
ബേസിൽ ജോസഫിനെ ആദ്യമായി കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും ജയ ജയ ജയ ഹേ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വച്ചാണ്. സ്വന്തം മോനെ പോലെ തോന്നിയ വ്യക്തിത്വം. സിനിമയിലെ കഥാപാത്രമായ അമ്മ മോനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായി. എൻ്റെ വല്ലായ്മയിലും ഇല്ലായ്മയിലും ആ മോൻ താങ്ങായി നിന്നു. ഒരിക്കൽ എനിക്കൊരു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായി. ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിലിനോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ അവസരം വാങ്ങി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം സഹായിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി. മാത്രമല്ല ഉടൻതന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനേജർ വിളിച്ച് 30,000 രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു തന്നു. എനിക്ക് പണം വേണ്ട.. എന്തെങ്കിലും സിനിമയിൽ അവസരം മതി എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച മനസ്സായിരുന്നു അവരുടേത്. ഒരു കടം പെട്ടെന്ന് തീർക്കേണ്ടി വന്നു, അതിനുവേണ്ടിയാണ് സഹായം ചോദിച്ചത്. കടബാധ്യത അവസാനിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് കൈയില് പണം വന്നപ്പോഴും ബേസിൽ തന്ന തുക തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തോന്നിയില്ല. കാരണം അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് അടിക്കുന്നത് പോലെ ആയി പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം അമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് തന്നതുപോലെയുള്ള പണമാണെങ്കിലോ.. തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ സങ്കടമായാലോ...
നടൻ മണികണ്ഠനോടൊപ്പം തമിഴ് ചിത്രത്തിൽ
എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങിയ ഒരു ഭാഷയാണ് തമിഴ്. മറ്റൊരു അഭിനേത്രിയെ വച്ച് 40 ദിവസത്തോളം ഷൂട്ട് ചെയ്ത രംഗമാണ് പിന്നീട് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് റീ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഡബ്ബ് ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മറ്റൊരാളെ വെച്ച് ഡബ്ബ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒരുപാട് വലിയ ഡയലോഗുകൾ ഒക്കെയുള്ള കഥാപാത്രമായിരുന്നു. ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അഭിനന്ദനങ്ങളുടെ ഒരു പൂരം ആയിരുന്നു.
നടൻ മണികണ്ഠനെ എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമില്ല. അദ്ദേഹം വലിയ നടൻ ആണെന്നും വിക്രം വേദ പോലുള്ള സിനിമകളുടെ തിരക്കഥാകൃത്താണെന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു താര ജാഡയും കാണിക്കാത്ത പ്രകൃതം. സെറ്റിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ മമ്മി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. രാവിലെ വരുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മമ്മി സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചുവന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കും. കവിളില് സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്തു പിടിക്കും. മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങും. സ്വന്തം മകൻ എന്നതുപോലെയുള്ള സ്നേഹം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒന്നുരണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഷൂട്ടിങ് വരുന്നത്. ഞാൻ സെറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഓടി വന്ന് എൻ്റെ മമ്മി വന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വട്ടം കറക്കും... കുട്ടികളെപ്പോലെ...
എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് ദൈവം കണ്ടു
ആയിരക്കണക്കിന് നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ജയ ജയ ജയ ഹേ, കുടുംബസ്ഥൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ ശമ്പളം കൊണ്ടാണ് ഒരു വീട് പണിഞ്ഞത്. പണ്ട് നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ടാക്സിയിൽ കയറ്റി വീട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ട്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് ദൈവം കണ്ടു എന്ന തരത്തിലാണ് വിപിൻദാസ് എന്ന സംവിധായകന് എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നിയത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവതുല്യനാണ്. പല വേദികളിലും ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ വിപിൻ പറയും ചേച്ചി അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല.
ഇനി ആർക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കണം
ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ എൻ്റെ മൂത്ത മകനും മരിച്ചു. അതോടെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന തണലും നഷ്ടമായി. 2009ലായിരുന്നു ഇളയ മകൻ മരിക്കുന്നത്. ആ സങ്കടം പതുക്കെപ്പതുക്കെ മറന്ന് സിനിമയിലൂടെ ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിച്ച് മുന്നേറുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഒരു ആഘാതം. ഇനി ആർക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. അമ്മയും അച്ഛനും എൻ്റെ മക്കളും മരിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. പിന്നെ ഒരു കൊച്ചുമകളുണ്ട്. അവളെയും എപ്പോഴും ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല.
ജീവിതം മുന്നോട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ സിനിമ തണലായി. തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ ലഭിച്ചു. ഇന്ന് ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എൻ്റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. സിനിമാ സെറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബം. ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം താൽക്കാലികമായി മറക്കുന്നു. ജന്മംകൊണ്ട് ലഭിച്ച കല സങ്കടങ്ങൾ മറക്കാൻ മരുന്നാകുന്നു.
ഒരു വഴി അടയുമ്പോൾ മറ്റൊരുവഴി ദൈവമായിട്ട് തന്നെ തുറന്നു തരും. പക്ഷേ ചില വഴികൾ തുറക്കുമ്പോൾ അവിടെയും കരടായി ചിലരുണ്ട്.
ഭൂമിയോളം താഴ്ന്നു, എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു മുകളിലേക്ക് കയറാന് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് കരടുകളായി ചില അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും വ്യക്തികളും മുന്നിലെത്തുന്നത്. ചിലപ്പോഴൊന്നും സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ എല്ലാവരോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടിയാണ് പെരുമാറുന്നത്. പക്ഷേ അതിനിടയിലും ചിലർ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അവരൊക്കെ എന്തു ചെയ്താലും ഇനി എനിക്ക് എന്ത് എന്ന ഭാവമാണ്. ജീവിതത്തിൽ തകരാൻ ഇനി ഒന്നുമില്ല. ആ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കരകയറി. പിന്നെയാണ് മേൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ചില കരടുകൾ. എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഉള്ള് പൊട്ടിത്തെറിക്കും.. പിന്നെ സ്വയം തണുക്കും. തകർച്ചയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ലോകം കീഴടക്കാനുള്ള എനർജി ഉണ്ടാവും നമുക്ക്.
ഇനിയുള്ള ആഗ്രഹം
വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ സിനിമയിലും ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് യോജിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് തരൂ. എൻ്റെ പരമാവധി പ്രകടനം ഞാൻ കാഴ്ചവയ്ക്കാം. പക്ഷേ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒതുക്കി കളയരുത്. എൻ്റെ കഴിവ് അറിഞ്ഞ് സംവിധായകർ എനിക്ക് കഥാപാത്രങ്ങൾ തരൂ.
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