"സത്യം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു, പ്രയാസഘട്ടത്തിൽ പിന്തുണച്ച കേരളത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങള്ക്ക് നന്ദി": കൃഷ്ണകുമാര്
ദിയയുടെ സ്ഥാപനത്തില് നിന്നും ജീവനക്കാര് തട്ടിയെടുത്തത് 66 ലക്ഷം രൂപയെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം. സംഭവത്തില് പ്രതികരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണകുമാര്. സത്യം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കുറ്റപത്രമെന്നും നടന്.
Published : November 26, 2025 at 5:29 PM IST
നടനും രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകനുമായ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ മകള് ദിയ കൃഷ്ണയുടെ സ്ഥാപനത്തില് നടന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല് വിവരങ്ങള് പുറത്ത്. ദിയയുടെ സ്ഥാപനത്തില് നിന്നും ജീവനക്കാര് തട്ടിയെടുത്തത് 66 ലക്ഷം രൂപയെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം. മൂന്ന് ജീവനക്കാരികള് ചേര്ന്നാണ് 66 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തത്. സംഭവത്തില് പ്രതികരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണകുമാര്.
സ്ഥാപനത്തിലെ മുന് ജീവനക്കാരികള് 66 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നും പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോള് വ്യാജ ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിച്ച് കേസ് വഴിതിരിച്ച് വിടാന് ശ്രമിച്ചുവെന്നും കൃഷ്ണകുമാര് പറഞ്ഞു. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു നടന്റെ പ്രതികരണം.
ആരോപണ വിധേയരായ മൂന്ന് ജീവനക്കാർ തങ്ങൾ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളെ സമീപിക്കുകയും പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ കേസിൽ വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ഇപ്പോൾ സത്യം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കുറ്റപത്രെന്നും നടന് പറഞ്ഞു. പ്രയാസഘട്ടത്തിൽ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ താന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു.
"എന്റെ മകൾ ദിയയുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം (charge sheet) സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥാപനത്തിലെ മൂന്ന് വനിതാ ജീവനക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്യുആർ കോഡിന് പകരം തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ക്യുആർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് 66 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുക്കുകയും പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേസ് വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. കുറ്റപത്രത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ജീവനക്കാരെയും അതിൽ ഒരാളുടെ ഭർത്താവിനെയും പ്രതികളായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
ഈ കേസിൽ വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടായത്, ആരോപണ വിധേയരായ മൂന്ന് ജീവനക്കാർ തങ്ങൾ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളെ സമീപിക്കുകയും പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ്. ഇപ്പോൾ സത്യം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കുറ്റപത്രം.
ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ നൈതികതയും, ധാർമ്മികതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം എന്ന പൊതുവിശ്വാസത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം കൂടിയായിരുന്നു പ്രസ്തുത വിഷയം. ഇതിൽ സത്യസന്ധതയും, വാസ്തവവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിലപാട് എടുത്തപ്പോൾ കേരളക്കര ഒന്നടങ്കം ഞങ്ങളെ ചേർത്തു പിടിക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രയാസഘട്ടത്തിൽ എന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിന്ന എല്ലാവർക്കും, നിരുപാധികം പിന്തുണച്ച കേരളത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളോടുമുള്ള എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു" -കൃഷ്ണകുമാര് കുറിച്ചു.
