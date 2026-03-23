പരാജയത്തിൽനിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടു; ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടമാകുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും: കൃഷ്‌ണദാസ് മുരളി

ഭരതനാട്യം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ മോഹിനിയാട്ടവുമായി എത്തുന്ന സംവിധായകൻ കൃഷ്ണദാസ് മുരളി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു

കൃഷ്ണദാസ് മുരളി (Special Arrangement)
Published : March 23, 2026 at 1:46 PM IST

സിനിമയുടെ ലോകത്ത് പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്. എന്നാൽ ആ പരാജയത്തെ ഒരു വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാക്കി മാറ്റി അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലൂടെ വിസ്മയം തീർക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. മലയാള സിനിമയിൽ 'ആടിന്' ശേഷം അത്തരമൊരു വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവിന് കളമൊരുങ്ങുകയാണ്.

തിയേറ്ററുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ തരംഗമായി മാറിയ 'ഭരതനാട്യം' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം, അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ മോഹിനിയാട്ടവുമായി എത്തുന്ന സംവിധായകൻ കൃഷ്ണദാസ് മുരളി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.

തിയേറ്ററിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടാനാകാത്ത ഒരു സിനിമയ്ക്ക് രണ്ടാം ഭാഗം വരിക എന്നത് വലിയൊരു റിസ്ക് അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഭരതനാട്യം എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മോഹിനിയാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയത്?

സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ തിയേറ്റർ റിസൾട്ട് എന്നെയും സൈജുവിനെയും (സൈജു കുറുപ്പ്) മാനസികമായി തളർത്തിയിരുന്നു. വയനാട് ദുരന്തവും ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുമൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ആ സാഹചര്യം സിനിമയെ ബാധിച്ചു എന്നത് വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ ഒടിടി റിലീസിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സിനിമ ഏറ്റെടുത്തു. സായികുമാർ ചേട്ടൻ്റെ 'ഭാരതൻ' എന്ന കഥാപാത്രം വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. പ്രേക്ഷകരുടെ ആ സ്നേഹവും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ വിജയവുമാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 'ഭരതനാട്യം' എന്ന പേരിൽ നിന്ന് 'മോഹിനിയാട്ടം' എന്ന പേരിലേക്കുള്ള മാറ്റം എങ്ങനെയുണ്ടായി?

ഭരതനാട്യം പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ചിത്രം ഒരുക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. എനിക്ക് ഡാർക്ക് ഹ്യൂമർ സബ്ജക്റ്റുകൾ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു സബ്ജക്ട് ആ സമയം എൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ 'ജോണർ ഷിഫ്റ്റ്' നടത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ 'മോഹിനിയാട്ടം' എന്ന പ്രമേയത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. കഥ നിർമാതാക്കളായ തോമസ് തിരുവല്ലയ്ക്കും സൈജുവിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ തിരക്കഥാ ജോലികൾ വേഗത്തിലാക്കി.


ആദ്യഭാഗത്തിൽ ഭരതൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ 'നാട്യങ്ങൾ' ആയിരുന്നല്ലോ ഹൈലൈറ്റ്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ആരായിരിക്കും പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുക?


ഭരതനാട്യത്തിൽ സായികുമാർ അവതരിപ്പിച്ച ഭരതനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു കഥ നടന്നത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ആരാണ് സർപ്രൈസ് ഒരുക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല ചർച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ത്തരം ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ സന്തോഷം. എന്നാൽ പ്രേക്ഷകർ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല സിനിമയുടെ കഥയും ഡിസൈനും. പേരിന് പിന്നിലെ കൗതുകം പോലെ തന്നെ സിനിമ കാണുമ്പോഴും ഒരു സർപ്രൈസ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാകും. അത് ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ച ആയതുകൊണ്ടാണോ 'മോഹിനിയാട്ടം' എന്ന് പേരിട്ടത് എന്നത് തൽക്കാലം ഒരു സസ്പെൻസായി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ.


ഒരു കുടുംബനാഥന് മറ്റൊരു ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഉണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയാണ് സംഭവിക്കുക. എന്നാൽ ഭരതനാട്യം എന്ന സിനിമ വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ?

ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഒരേ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ. കുടുംബനാഥന് മറ്റൊരു ഭാര്യയും കുട്ടിയും ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ വളരെ സംയമനത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫാമിലികളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഭരതനാട്യം എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബം അത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ വളരെ തന്മയത്വത്തോടെ ശാന്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്.

ജിനിൽ, ജിവിൻ.. മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയരായ ഇരട്ടകൾ. അവരെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി?തീർച്ചയായും, അത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ഈ പ്രായത്തിലുള്ള, അഭിനയിക്കാൻ താല്‍പര്യമുള്ള ഇരട്ടകളെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. മിക്കപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളെ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവരെ. ഈ സിനിമയ്ക്കായി ആദ്യം മറ്റൊരു ഇരട്ടക്കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് അഭിനയ പരിശീലനം വരെ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഷൂട്ടിങ്ങിനോട് അടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി.

ഷൂട്ടിങ്ങിന് വെറും രണ്ടു ദിവസം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ ഒരൊറ്റ സീനിൽ മാത്രം വന്നുപോയ ജിനിലിനെയും ജിവിനെയും കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ വന്നത്. ഉടനെ അവരെ തേടിപ്പിടിച്ച് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ആക്ടിങ് വർക്ക്ഷോപ്പ് നൽകാൻ പോലും സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നേരിട്ട് സെറ്റിലെത്തിച്ച് ഒരു സീൻ ചെയ്യിച്ചു നോക്കി, അത് ക്ലിക്കായതോടെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി.


സൈജു കുറുപ്പിൻ്റെ കഥാപാത്രം വളരെ റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഈ കഥാപാത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ?


കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത കുട്ടി. അങ്ങനെയൊരു ചേട്ടനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല കുടുംബങ്ങളിലും കാണാനാകും. അമ്പലം, വീട്, കുടുംബം അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ചേട്ടന്മാർ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. എൻ്റെ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചിലർ. സൈജു ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രം ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രം ഇൻസ്പെയർ ചെയ്തു എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ചേട്ടന്മാരുടെ സ്വഭാവസവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട്.


അച്ഛൻ്റെ അവിഹിതം മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മകൻ്റെ കഥ എക്കാലത്തും മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ വിജയ ഫോർമുല ആണല്ലോ?


ഭരതനാട്യം എന്ന സിനിമ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ബാലേട്ടൻ എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു ധാരണ മുന്നിൽ വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തിരക്കഥ എഴുതി തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാലും ബാലേട്ടൻ എന്ന സിനിമയുമായി ഇതുപോലൊരു ആശയം പ്രേക്ഷകർ അവസാനം കണക്ട് ചെയ്തു നിർത്തും. അതുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ബാലേട്ടൻ റഫറൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് . മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ കഥാപാത്രം സൈജു കുറുപ്പിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തോട് നീ വലിയ ബാലേട്ടൻ കളിക്കേണ്ട എന്ന് ഒരു സീനിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു.

ബാലേട്ടൻ ആണെങ്കിലും ഭരതനാട്യത്തിലെ സൈജു കുറുപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച ശശിധരൻ എന്ന കഥാപാത്രം ആണെങ്കിലും രണ്ട് റൂട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്. ബാലേട്ടൻ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും സ്വയം ഉള്ളിലൊതുക്കി അതൊന്നും മറ്റാരും അറിയാതെ എല്ലാ സുഗമമായി നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ. ശശിധരൻ വ്യത്യസ്തനാണ്. അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ തൻ്റെ ഫാമിലിയോട് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു. സായികുമാർ എന്ന നടനെ 'ഭരതൻ' എന്ന കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? കണ്ടാൽ പരുക്കനാണെന്ന് തോന്നുകയും, എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഘടകങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു നടൻ ആയിരിക്കണം ഭരതൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തതിലൂടെ ഒരു ഗൗരവക്കാരൻ എന്നുള്ള ഇമേജ് സായികുമാർ ചേട്ടനുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായ കോമഡി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ മലയാളികളുടെ മുന്നിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. സായികുമാർ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം വളരെ കൂൾ ആയ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകാലമായിരിക്കുന്നു. അടുത്തിടെ അദ്ദേഹം ചെയ്തതെല്ലാം വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. ഒരു അബദ്ധം ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയെന്ന തിരിച്ചറിവോടെ കുടുംബത്തിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന, ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി. വെറുമൊരു കൈലിയും ബനിയനും ഒക്കെ ഇട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും വർഷങ്ങളായി. കഥ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ സായികുമാർ ചേട്ടന് കഥ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും സിനിമയിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
സൈജു കുറുപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാണ പങ്കാളിയാകുന്നത്? സൈജു ചേട്ടന് ഒരു സിനിമ നിര്‍മിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നേരത്തേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തോമസ് തിരുവല്ല എന്ന മലയാളത്തിലെ സീനിയറായ വ്യക്തിയാണ് ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെയും മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെയും നിർമാതാവ്. ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായി ചർച്ചചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷമാണ് സൈജു ചേട്ടൻ ഈ സിനിമയുടെ നിർമാണ പങ്കാളിയാകാൻ തനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ സിനിമ സൈജു ചേട്ടൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുമെന്ന ചർച്ചകൾ ആദ്യമേ സംഭവിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും തോമസ് തിരുവല്ല അദ്ദേഹം സിനിമയുടെ നിർമാണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. പിന്നീടാണ് തോമസ് തിരുവല്ലയോട് താനും നിർമാണ പങ്കാളിയായി ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് സൈജു കുറുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്.
ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിലും സൈജു ചേട്ടൻ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്ടറാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ വന്നാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് റിലീഫ് നൽകും. ഒരു കഥാപാത്രത്തെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള പരിശ്രമം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ആ ശ്രമം എപ്പോഴും സംവിധായകനുമായി ചേർന്നുനിന്നുകൊണ്ടുമായിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എത്രയും വേഗം മികച്ച ഔട്ട്പുട്ടോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുതീർക്കാനാകും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് സൈജു കുറുപ്പ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് സെറ്റിൽ ഒരു ഡിലേ സംഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. തലേദിവസം തന്നെ സീൻ പേപ്പറുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോവുകയും കൃത്യമായി പഠിച്ച് ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടാകും അദ്ദേഹം പിറ്റേന്ന് സെറ്റിൽ എത്തുക. സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുകൂടി ചിന്തിച്ച് സിനിമയെ വളരെ ഗുണകരമായി വേഗത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ സൈജു ചേട്ടൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. തിയേറ്ററിൽ പരാജയമായ സിനിമകളുടെ തുടർച്ചകൾ സംഭവിക്കുന്ന വർഷമാണല്ലോ 2026. ആട് മൂന്നാം ഭാഗം ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്നുഭരതനാട്യം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഒരുമാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സിനിമയുടെ ഡിജിറ്റൽ റിലീസിന് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് വിജയത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമായി കണക്കാക്കുന്നത്. പുതിയകാലത്ത് ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് എന്നത് ഒരല്പം സമയം എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ നിർമാതാക്കളുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും അവരുടെ കാര്യക്ഷമതയും ഇവിടെ ഗുണം ചെയ്യുകയാണ്. തിയേറ്ററിൽ ഭരതനാട്യം എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് കൃത്യം 27-ാം ദിവസം ആമസോൺ പ്രൈമിൽ സിനിമ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചു. ആ നിമിഷം മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അത്ഭുതകരമായ സ്വീകാര്യതയായിരുന്നു ഭരതനാട്യം എന്ന ചിത്രത്തിന് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ലഭിച്ചത്.
ഭരതനാട്യം ഒരു ചെറിയ കുടുംബചിത്രമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വശം വളരെ മികച്ചതാണല്ലോ. ഇതിനായി പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നോ?സാങ്കേതിക മികവ് എടുത്തു കാണിക്കാനല്ല, മറിച്ച് സിനിമയുടെ 'സിംപ്ലിസിറ്റി' നിലനിർത്താനാണ് ഞങ്ങൾ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചത്. കഥയുമായി സാങ്കേതികത അത്രമേൽ ലയിച്ചുനിൽക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ തെങ്ങിന് മുകളിലുള്ള ഷോട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വീശുന്ന കാറ്റിന് പോലും കഥയുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർക്ക് നാട്ടിൻപുറവും ആ വീടും കൃത്യമായി അനുഭവപ്പെടാൻ ശബ്ദ-ദൃശ്യ വിന്യാസത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സ്റ്റോക്ക് സൗണ്ടുകൾ ഒഴിവാക്കി എല്ലാം ഒറിജിനലായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ചിത്രത്തിൽ പലയിടത്തും വിഎഫ്എക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഒരു വലിയ ബഡ്ജറ്റ് പടത്തിലെ വിഎഫ്എക്സ് കണ്ട് ആളുകൾ കൈയടിക്കും, എന്നാൽ ഇത്തരം സിനിമകളിൽ സാങ്കേതികത കഥയ്ക്ക് മുകളിൽ മുഴച്ചുനിൽക്കാൻ പാടില്ല. ആ മാജിക് പ്രേക്ഷകർ അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ വിജയം.

ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം എന്ന സിനിമകളിലെ അമ്മ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച്?


രണ്ടാമത്തെ ഫാമിലിയിലെ അമ്മ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും വഴക്കിന് തയാറായി വരുന്ന ഒരു ആൾ എന്ന ഇമേജ് ആണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണ് ഭരതനാട്യം സിനിമയിൽ ശ്രീജ ചേച്ചിയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടാൽ തന്നെ പാവം എന്ന് തോന്നണം. സാധാരണ പ്രേക്ഷകർ ഒരു വമ്പൻ അടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സമാധാനമായിരുന്നു.

ഭരതനാട്യം എന്ന സിനിമ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കലാരഞ്ജിനി ചേച്ചിയെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ചേച്ചിയുടെ ശബ്ദത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളുടെ കഥാപാത്രത്തിന് കൂടുതൽ ആഴം കൂട്ടുമെന്ന് തോന്നി. അസാധ്യ പെർഫോമറാണ് കലാരഞ്ജിനി ചേച്ചി. അവരുടെ ശബ്ദം കൊണ്ട് മാത്രം കഥാപാത്രം മികച്ചത് ആകും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ചില ഡയലോഗുകൾ പറയുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് കഥാപാത്രം കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകനുമായി കണക്ട് ആകും. കല ചേച്ചിയുടെ റിയൽ സ്കോറിങ് ഒക്കെ മോഹിനിയാട്ടം എന്ന സിനിമയിൽ കാണാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.

ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ തിയേറ്റർ പരാജയം ഉൾക്കൊണ്ടത് എങ്ങനെ?ആ ദിവസങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയായിരുന്നു. സൈജു ചേട്ടനും വലിയ വിഷമത്തിലായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോലും പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. "നല്ലൊരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടും ഇതാണോ റിസൾട്ട്? ഈ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തിയാലോ" എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരെയുണ്ടായി. ഒരു നല്ല കുടുംബചിത്രം എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ അത് കൺസീവ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാറിനെപ്പോലെയുള്ള സംവിധായകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫാമിലി ഓഡിയൻസിനെ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്ന് അന്ന് തോന്നിപ്പോയി. തിയേറ്ററിൽ വലിയ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന 'ഹൈ മൊമെൻ്റുകൾ' ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്ന് പോലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചു.പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ റിലീസിന് ശേഷം ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകളെല്ലാം മാറിയല്ലോ. എന്തായിരുന്നു ആ മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ?

അതെ, ഒടിടി റിലീസിന് ശേഷം ആ 27 ദിവസത്തെ സങ്കടം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് സന്തോഷമായി മാറി. സിനിമ പരാജയപ്പെടാൻ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളും കാരണമായിരുന്നു. വയനാട് ദുരന്തവും ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടും ചർച്ചയായിരുന്ന സമയത്താണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്. ജനങ്ങൾ ആ വാർത്തകളിലായിരുന്നു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. എത്ര പ്രൊമോഷൻ ചെയ്തിട്ടും ആളുകൾ തിയേറ്ററിൽ എത്തിയില്ല. എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾ സിനിമയെ നെഞ്ചിലേറ്റി. അതോടെയാണ് സിനിമയിൽ ചില 'പൊടിക്കൈകൾ' വേണമെന്ന എൻ്റെ പഴയ ചിന്താഗതി മാറിയത്.

'മോഹിനിയാട്ട'ത്തിൽ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, ജഗദീഷ് തുടങ്ങിയ വമ്പൻ താരനിരയുണ്ടല്ലോ. അവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ടോ?

സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും ജഗദീഷ് ഏട്ടനും അടങ്ങുന്ന ഒരു മികച്ച കാസ്റ്റിങ് മോഹിനിയാട്ടത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് സിനിമയുടെ ആസ്വാദനത്തെ ബാധിക്കും. ഭരതനാട്യത്തിന് തിയേറ്ററിൽ സംഭവിച്ചത് മോഹിനിയാട്ടത്തിന് സംഭവിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കാനും അമ്പരപ്പിക്കാനുമുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ടാകും.

Also Read: ആട് 3 ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ ശരവേഗത്തില്‍ കുതിക്കുന്നു;ഹൗസ്ഫുള്ളായി തിയേറ്റര്‍! നാലാം ദിവസവും ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷന്‍

