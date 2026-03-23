പരാജയത്തിൽനിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടു; ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടമാകുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും: കൃഷ്ണദാസ് മുരളി
ഭരതനാട്യം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ മോഹിനിയാട്ടവുമായി എത്തുന്ന സംവിധായകൻ കൃഷ്ണദാസ് മുരളി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
Published : March 23, 2026 at 1:46 PM IST
സിനിമയുടെ ലോകത്ത് പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്. എന്നാൽ ആ പരാജയത്തെ ഒരു വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാക്കി മാറ്റി അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലൂടെ വിസ്മയം തീർക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. മലയാള സിനിമയിൽ 'ആടിന്' ശേഷം അത്തരമൊരു വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവിന് കളമൊരുങ്ങുകയാണ്.
തിയേറ്ററുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ തരംഗമായി മാറിയ 'ഭരതനാട്യം' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം, അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ മോഹിനിയാട്ടവുമായി എത്തുന്ന സംവിധായകൻ കൃഷ്ണദാസ് മുരളി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
തിയേറ്ററിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടാനാകാത്ത ഒരു സിനിമയ്ക്ക് രണ്ടാം ഭാഗം വരിക എന്നത് വലിയൊരു റിസ്ക് അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഭരതനാട്യം എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മോഹിനിയാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയത്?
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ തിയേറ്റർ റിസൾട്ട് എന്നെയും സൈജുവിനെയും (സൈജു കുറുപ്പ്) മാനസികമായി തളർത്തിയിരുന്നു. വയനാട് ദുരന്തവും ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുമൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ആ സാഹചര്യം സിനിമയെ ബാധിച്ചു എന്നത് വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ ഒടിടി റിലീസിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സിനിമ ഏറ്റെടുത്തു. സായികുമാർ ചേട്ടൻ്റെ 'ഭാരതൻ' എന്ന കഥാപാത്രം വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. പ്രേക്ഷകരുടെ ആ സ്നേഹവും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ വിജയവുമാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 'ഭരതനാട്യം' എന്ന പേരിൽ നിന്ന് 'മോഹിനിയാട്ടം' എന്ന പേരിലേക്കുള്ള മാറ്റം എങ്ങനെയുണ്ടായി?
ഭരതനാട്യം പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ചിത്രം ഒരുക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. എനിക്ക് ഡാർക്ക് ഹ്യൂമർ സബ്ജക്റ്റുകൾ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു സബ്ജക്ട് ആ സമയം എൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ 'ജോണർ ഷിഫ്റ്റ്' നടത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ 'മോഹിനിയാട്ടം' എന്ന പ്രമേയത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. കഥ നിർമാതാക്കളായ തോമസ് തിരുവല്ലയ്ക്കും സൈജുവിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ തിരക്കഥാ ജോലികൾ വേഗത്തിലാക്കി.
ആദ്യഭാഗത്തിൽ ഭരതൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ 'നാട്യങ്ങൾ' ആയിരുന്നല്ലോ ഹൈലൈറ്റ്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ആരായിരിക്കും പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുക?
ഭരതനാട്യത്തിൽ സായികുമാർ അവതരിപ്പിച്ച ഭരതനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു കഥ നടന്നത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ആരാണ് സർപ്രൈസ് ഒരുക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല ചർച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ത്തരം ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ സന്തോഷം. എന്നാൽ പ്രേക്ഷകർ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല സിനിമയുടെ കഥയും ഡിസൈനും. പേരിന് പിന്നിലെ കൗതുകം പോലെ തന്നെ സിനിമ കാണുമ്പോഴും ഒരു സർപ്രൈസ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാകും. അത് ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ച ആയതുകൊണ്ടാണോ 'മോഹിനിയാട്ടം' എന്ന് പേരിട്ടത് എന്നത് തൽക്കാലം ഒരു സസ്പെൻസായി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ.
ഒരു കുടുംബനാഥന് മറ്റൊരു ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഉണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയാണ് സംഭവിക്കുക. എന്നാൽ ഭരതനാട്യം എന്ന സിനിമ വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ?
ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഒരേ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ. കുടുംബനാഥന് മറ്റൊരു ഭാര്യയും കുട്ടിയും ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ വളരെ സംയമനത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫാമിലികളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഭരതനാട്യം എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബം അത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ വളരെ തന്മയത്വത്തോടെ ശാന്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്.
ഷൂട്ടിങ്ങിന് വെറും രണ്ടു ദിവസം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ ഒരൊറ്റ സീനിൽ മാത്രം വന്നുപോയ ജിനിലിനെയും ജിവിനെയും കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ വന്നത്. ഉടനെ അവരെ തേടിപ്പിടിച്ച് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ആക്ടിങ് വർക്ക്ഷോപ്പ് നൽകാൻ പോലും സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നേരിട്ട് സെറ്റിലെത്തിച്ച് ഒരു സീൻ ചെയ്യിച്ചു നോക്കി, അത് ക്ലിക്കായതോടെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി.
സൈജു കുറുപ്പിൻ്റെ കഥാപാത്രം വളരെ റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഈ കഥാപാത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത കുട്ടി. അങ്ങനെയൊരു ചേട്ടനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല കുടുംബങ്ങളിലും കാണാനാകും. അമ്പലം, വീട്, കുടുംബം അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ചേട്ടന്മാർ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. എൻ്റെ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചിലർ. സൈജു ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രം ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രം ഇൻസ്പെയർ ചെയ്തു എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ചേട്ടന്മാരുടെ സ്വഭാവസവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട്.
അച്ഛൻ്റെ അവിഹിതം മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മകൻ്റെ കഥ എക്കാലത്തും മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ വിജയ ഫോർമുല ആണല്ലോ?
ഭരതനാട്യം എന്ന സിനിമ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ബാലേട്ടൻ എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു ധാരണ മുന്നിൽ വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തിരക്കഥ എഴുതി തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാലും ബാലേട്ടൻ എന്ന സിനിമയുമായി ഇതുപോലൊരു ആശയം പ്രേക്ഷകർ അവസാനം കണക്ട് ചെയ്തു നിർത്തും. അതുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ബാലേട്ടൻ റഫറൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് . മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ കഥാപാത്രം സൈജു കുറുപ്പിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തോട് നീ വലിയ ബാലേട്ടൻ കളിക്കേണ്ട എന്ന് ഒരു സീനിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു.
സ്റ്റോക്ക് സൗണ്ടുകൾ ഒഴിവാക്കി എല്ലാം ഒറിജിനലായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ചിത്രത്തിൽ പലയിടത്തും വിഎഫ്എക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഒരു വലിയ ബഡ്ജറ്റ് പടത്തിലെ വിഎഫ്എക്സ് കണ്ട് ആളുകൾ കൈയടിക്കും, എന്നാൽ ഇത്തരം സിനിമകളിൽ സാങ്കേതികത കഥയ്ക്ക് മുകളിൽ മുഴച്ചുനിൽക്കാൻ പാടില്ല. ആ മാജിക് പ്രേക്ഷകർ അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ വിജയം.
ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം എന്ന സിനിമകളിലെ അമ്മ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച്?
രണ്ടാമത്തെ ഫാമിലിയിലെ അമ്മ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും വഴക്കിന് തയാറായി വരുന്ന ഒരു ആൾ എന്ന ഇമേജ് ആണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണ് ഭരതനാട്യം സിനിമയിൽ ശ്രീജ ചേച്ചിയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടാൽ തന്നെ പാവം എന്ന് തോന്നണം. സാധാരണ പ്രേക്ഷകർ ഒരു വമ്പൻ അടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സമാധാനമായിരുന്നു.
ഭരതനാട്യം എന്ന സിനിമ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കലാരഞ്ജിനി ചേച്ചിയെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ചേച്ചിയുടെ ശബ്ദത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളുടെ കഥാപാത്രത്തിന് കൂടുതൽ ആഴം കൂട്ടുമെന്ന് തോന്നി. അസാധ്യ പെർഫോമറാണ് കലാരഞ്ജിനി ചേച്ചി. അവരുടെ ശബ്ദം കൊണ്ട് മാത്രം കഥാപാത്രം മികച്ചത് ആകും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ചില ഡയലോഗുകൾ പറയുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് കഥാപാത്രം കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകനുമായി കണക്ട് ആകും. കല ചേച്ചിയുടെ റിയൽ സ്കോറിങ് ഒക്കെ മോഹിനിയാട്ടം എന്ന സിനിമയിൽ കാണാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.
അതെ, ഒടിടി റിലീസിന് ശേഷം ആ 27 ദിവസത്തെ സങ്കടം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് സന്തോഷമായി മാറി. സിനിമ പരാജയപ്പെടാൻ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളും കാരണമായിരുന്നു. വയനാട് ദുരന്തവും ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടും ചർച്ചയായിരുന്ന സമയത്താണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്. ജനങ്ങൾ ആ വാർത്തകളിലായിരുന്നു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. എത്ര പ്രൊമോഷൻ ചെയ്തിട്ടും ആളുകൾ തിയേറ്ററിൽ എത്തിയില്ല. എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾ സിനിമയെ നെഞ്ചിലേറ്റി. അതോടെയാണ് സിനിമയിൽ ചില 'പൊടിക്കൈകൾ' വേണമെന്ന എൻ്റെ പഴയ ചിന്താഗതി മാറിയത്.
'മോഹിനിയാട്ട'ത്തിൽ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, ജഗദീഷ് തുടങ്ങിയ വമ്പൻ താരനിരയുണ്ടല്ലോ. അവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ടോ?
സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും ജഗദീഷ് ഏട്ടനും അടങ്ങുന്ന ഒരു മികച്ച കാസ്റ്റിങ് മോഹിനിയാട്ടത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് സിനിമയുടെ ആസ്വാദനത്തെ ബാധിക്കും. ഭരതനാട്യത്തിന് തിയേറ്ററിൽ സംഭവിച്ചത് മോഹിനിയാട്ടത്തിന് സംഭവിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കാനും അമ്പരപ്പിക്കാനുമുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ടാകും.
