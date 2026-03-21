ETV Bharat / entertainment

'സോ സ്വീറ്റ് ലക്കി ബേബി'! കുഞ്ഞ് ഓമിയെ താലോലിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി; ദിയ കൃഷ്‌ണയുടെ മകന്‍റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് മോദി

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ സന്ദര്‍ശിച്ച് നടന്‍ കൃഷ്‌ണ കുമാറും കുടുംബവും.

നടന്‍ കൃഷ്‌ണ കുമാര്‍ മോദിയെ കണ്ട് കൃഷ്ണകുമാറും കുടുംബവും
Etv Bharat (Photo @ Narendra Modi x post)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 21, 2026 at 4:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ടനും രാഷ്‌ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകരനുമായ കൃഷ്‌ണകുമാറും കുടുംബവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ സന്ദര്‍ശിച്ചു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ 7, ലോക് കല്യാൺ മാർഗിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ വച്ചായിരുന്നു ഈ സംഗമം. കൂടിക്കാഴ്‌ചയിലെ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ നിമിഷം പ്രധാനമന്ത്രി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചു. ഓമി എന്ന് വിളിക്കുന്ന നിയോ അശ്വിന്‍റെ ചിത്രമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്‍റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പേജിലൂടെ പുറത്തു വിട്ടത്.

കൃഷ്‌ണ കുമാറിന്‍റെ മകള്‍ ദിയ കൃഷ്‌ണയുടെയും അശ്വിന്‍ ഗണേഷിന്‍റെയും മകനാണ് ഓമി. ഇന്നലെ (മാര്‍ച്ച് 20) 7 ലോക് കല്യാണ് മാര്‍ഗിലെത്തിയ 'ഒരു യുവ സുഹൃത്തിനൊപ്പം', എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് മോദി ഓമിയെ എടുത്ത് താലോലിക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്. ലോക നേതാക്കള്‍ എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയില്‍ വച്ചായിരുന്നു ഈ ഹൃദ്യസംഗമം. ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ തരംമായിട്ടുണ്ട്.

100 മില്യണ്‍ ഫോളോവേഴ്‌സുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഓമിയുടെ ചിത്രം പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓമി ലോക ശ്രദ്ധനേടുമെന്നാണ് ചിത്രം കണ്ടവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്‌ണ കുമാര്‍, ഭാര്യ സിന്ധു കൃഷ്‌ണ മക്കളായ അഹാന കൃഷ്‌ണ, ദിയ കൃഷ്‌ണ ഭര്‍ത്താവ് അശ്വിന്‍ ഗണേഷ്, ഇഷാനി കൃഷ്‌ണ, ഹന്‍സിക കൃഷ്‌ണ എന്നിവരാണ് മോദിയെ കാണാന്‍ എത്തിയത്. മോദി പങ്കുവച്ച ചിത്രത്തിന് താഴെ ഇവര്‍ സന്തോഷം അറിയിച്ച് കമന്‍റുമായി എത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഈ അംഗീകാരത്തിനും ഓമിയോടുള്ള വാത്സല്യത്തിനും അവര്‍ നന്ദിയും അറിയിച്ചു.

ഒരു ലോകനേതാവ് എന്നതിലുപരി തികച്ചും സാധാരണക്കാരനായ കുഞ്ഞിനോട് ഇടപഴകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രീതിയെ പ്രശംസിച്ച് നിരവധി പേരാണ് ചിത്രത്തിന് താഴെ കമന്‍റും ലൈക്കുമായി എത്തുന്നത്.

കൃഷ്‌ണ കുമാറും കുടുംബത്തോടൊപ്പവും പ്രധാനമന്ത്രി ഏറെ സമയം ചെലവഴിച്ചു. ഇതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളും നടനും കുടുംബവും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ദൈവീകം ഈ ബന്ധം', എന്നാണ് കൃഷ്‌ണ കുമാര്‍ ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്.

"ലോകനേതാക്കൾ പോലും ആദരവോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഭാരതത്തിന്‍റെ പ്രിയ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിജിയെ കുടുംബസമേതം നേരിൽ കാണാൻ സാധിച്ചതും അദ്ദേഹവുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചതും പുണ്യമായി കരുതുന്നു.

ഭാരതത്തിന്‍റെ ഈ കർമ്മയോഗിക്ക് സർവ്വേശ്വരൻ ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു…ജയ്‌ഹിന്ദ്‌", കൃഷ്‌ണ കുമാര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചു.

"വലിയൊരു വ്യക്തിത്വം ഇത്രയും സ്നേത്തോടെയും ഊഷ്‌മളവുമായ സ്വീകരണവും തങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് അഹാന കൃഷ്‌ണ കുറിച്ചു. അച്ഛന് പ്രധാനമന്ത്രി നല്‍കിയ പരിഗണനയും ബഹുമാനവും ഒരു മകളെന്ന നിലയില്‍ അഭിമാനിക്കുന്നു നിമിഷമാണെന്നും അഹാന സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചു. തങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ക്ഷമയോടെ മറുപടി പറഞ്ഞും ലാളിത്യത്തോടെയും സത്യസന്ധതയോടെയുമുള്ള സംഭാഷണങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടപ്പോള്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള നേതാക്കളിലൊരാളോടൊപ്പമാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം മറന്നുപോയെന്നും അഹാന കുറിച്ചു.

ഇത്രയധികം പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ തന്‍റെ പിതാവ് വർഷങ്ങളായി നേടിയെടുത്ത ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും കാണുന്നത് അഭിമാനമാണെന്നും കുടുംബത്തിന് അവർ നൽകിയ സ്വീകരണം അതിന്റെ പ്രതിഫലനമായാണ് തനിക്ക് തോന്നിയത് എന്നും മകൾ എന്ന നിലയിൽ ഹൃദയം സന്തോഷത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്", ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് അഹാന കുറിച്ചു.

"അവിശ്വസനീയമായ നിമിഷമായിരുന്നു അത്, തന്റെ ജീവിതത്തിലെ സുവർണ ദിനം. ലോക നേതാക്കള്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം വേദി പങ്കിടുന്നതും ചിത്രങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതും ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വസതിയില്‍ എന്‍റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. വളരെ ദയയും മൃദുലമായ സംസാര ശൈലിയുമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഇത് സാധ്യമാക്കിയതിന് ഞാന്‍ എന്‍റെ അച്ഛനോട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു", ഹന്‍സിക കുറിച്ചു.

" ഇന്നലെ തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഓര്‍മിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ ഒന്നായി നിലനില്‍ക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള അവിശ്വസനീയമായ ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ഒരു പൊതുപരിപാടിയിലോ ജനക്കൂട്ടതിനിടയിലോ ആയിരുന്നില്ല അത്. ഞാന്‍ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെ വ്യക്തിപരവും അര്‍ഥവത്തായതുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു", സിന്ധു കൃഷ്‌ണ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു കൊണ്ട് കുറിച്ചു.

"സ്വന്തം കുടുംബത്തെപോലെയാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. ആത്മാര്‍ഥമായും ദയയോടെയും ലളിതമായും ശ്രദ്ധയോടെയുമാണ് ഇടപെട്ടത്. എന്‍റെ സ്വപ്‌നം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കി തന്നതിന് എന്‍റെ ഭര്‍ത്താവ് കൃഷ്ണ കുമാറിന് ഹൃദയപൂര്‍വമായ നന്ദി. പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുകയാണെങ്കില്‍ അത് വ്യക്തിപരമായിരിക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തോട് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. ഇന്നലെ ആ സ്വപ്നം യാഥാര്‍ഥ്യമായി",സിന്ധു കൃഷ്‌ണ കുറിച്ചു. ദിയ കൃഷ്‌ണയും ഇഷാനി കൃഷ്ണയും തന്‍റെ സന്തോഷം ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

"ആദരണീയ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി ജിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതിൽ അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവം എന്നാണ് അശ്വിന്‍ ഗണേഷ് ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കുറിച്ചത്.
രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള ദാർഷ്ട്യവും സമർപ്പണവും അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ദശലക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന നേതാവ്. അത്തരം മഹത് വ്യക്തിയെ നേരിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഏറെ അഭിമാനത്തോടെയും നന്ദിയോടെയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ്.

ഇത് സാധ്യമാക്കിയ എന്റെ ഭാര്യാ പിതാവിന് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടും ദീർഘവീക്ഷണവും പൊതുസേവനത്തോടുള്ള അഭിനിവേശവും അടുത്തു കാണാനുള്ള ഭാഗ്യവും ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ എനിക്കുണ്ടായി. ഇത് ശരിക്കും പ്രചോദനാത്മകമാണ്, ഞാൻ ആഴത്തിൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.ഈ നിമിഷത്തിനും, ഈ അനുഭവത്തിനും, അത് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രചോദനത്തിനും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ജയ് ഭാരത്", എന്നാണ് അശ്വിന്‍ കുറിച്ചത്.

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.