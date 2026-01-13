രജിഷ എന്തിന് ആ ഐറ്റം സോങ് ചെയ്തു? 'മസ്തിഷ്ക മരണ'ത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യങ്ങളുമായി സംവിധായകന് കൃഷാന്ത്
Published : January 13, 2026 at 5:45 PM IST
അക്കി വിനായക്
20 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള കൊച്ചി. ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും കായൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പർ കടവന്ത്ര, ഓൾഡ് പനമ്പള്ളി നഗർ എന്നിങ്ങനെയാണ് സ്ഥലങ്ങളുടെ പുതിയ പേരുകൾ. മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർസ്റ്റാറുകൾ എല്ലാം തന്നെ എ.ഐ (AI) സൃഷ്ടികളാണ്. സാങ്കേതികമായും സാമൂഹികമായും കൊച്ചിയിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഹാസ്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ കൃഷാന്ത്.
'ദ ക്രോണിക്കൽസ് ഓഫ് 4.5 ഗ്യാങ്' എന്ന വെബ് സീരീസിനു ശേഷം അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'മസ്തിഷ്കമരണം: എ ഫ്രാങ്കൻ ബൈറ്റിംഗ് ഓഫ് സൈമൺസ് മെമ്മറീസ്'. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കൃഷാന്ത് ഇ ടിവി ഭാരതിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നു.
ഭാവിയുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം
2046-ൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് 'മസ്തിഷ്കമരണം' ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യയും നിർമ്മിത ബുദ്ധിയും (AI) മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഇന്നുളളതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന കാലമാണത്. സിനിമയുടെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള 'ബ്രെയിൻ ഡെഡ്' അല്ല. നിലവിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ റീലുകളിലും വെർച്വൽ ലോകത്തും മനുഷ്യരുടെ തലച്ചോറ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ഡോപ്പമിൻ റഷ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ മസ്തിഷ്കമരണം സംഭവിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെയും ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും കഥയാണ് സിനിമ പറയുന്നത്.
നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ വളർച്ച, അന്നത്തെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ-നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ, വിനോദ വ്യവസായത്തിന്റെ മാറ്റം എന്നിവ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഇതിനൊപ്പം ക്യാപിറ്റലിസത്തെക്കുറിച്ച് (മുതലാളിത്തം) വ്യക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം സിനിമ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് മേൽ കർട്ടനിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, അത് ഭാവിയിൽ എപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്ന് സിനിമ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു.
വ്യത്യസ്തമായ പേരുകൾക്ക് പിന്നിൽ
സിനിമയുടെ പേരിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് കൃഷാന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു. "സിനിമ റിലീസിനു മുൻപ് തന്നെ അതിന്റെ സ്വഭാവം പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ പേരിന് സാധിക്കണം. സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പേരും കഥയും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം," അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
തന്റെ മുൻചിത്രമായ 'പുരുഷ പ്രേതം' ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒരു പുരുഷന്റെ മൃതദേഹം ലഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും, സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ 'പുരുഷ പ്രേതം' പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ അവതരിപ്പിച്ച ടോക്സിക് സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രമാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസിലാകുന്നത്. ഇതുപോലെ 'സംഘർഷഘടനാ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പേരിനും ഒന്നിലധികം ലെയറുകളുണ്ട്.
സൈബർ പങ്ക് (Cyberpunk) ജോണർ
'ഹൈ ടെക് - ലോ ലൈഫ്' എന്നതാണ് ഈ സിനിമയുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. സാങ്കേതികവിദ്യ അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതനിലവാരം വളരെ താഴെയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. 'മാട്രിക്സ്', 'ബ്ലേഡ് റണ്ണർ' തുടങ്ങിയ ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും 'സൈബർ പങ്ക് 2077' പോലുള്ള ഗെയിമുകളിലൂടെയും പരിചിതമായ ഈ ജോണർ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഭാവികാലത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കാണിക്കാൻ 80-കളിലെയും 90-കളിലെയും സിനിമകളുടെ ഘടനയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, 2046-ലെ ടിവി കാണിക്കാൻ സി.ആർ.ടി (CRT) മോണിറ്ററുകൾ പരിഷ്കരിച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ ഓർമ്മ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയും സിനിമയിൽ ഒരു ഘടകമായി വരുന്നുണ്ട്.
ലോജിക് അന്വേഷിക്കരുത്, ആഘോഷിക്കണം
"ഇതൊരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമയാണെങ്കിലും ലോജിക് അന്വേഷിക്കാതെ വേണം തിയേറ്ററിൽ വരാൻ. തുറന്ന മനസ്സോടെ കണ്ടാൽ നന്നായി ആസ്വദിക്കാനും ചിരിക്കാനും സാധിക്കും," കൃഷാന്ത് പറയുന്നു. 'ബാക്ക് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ' പോലുള്ള സിനിമകളിൽ 2015-ഓടെ പറക്കുന്ന കാറുകൾ വരുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് സംഭവിച്ചില്ല. അതുപോലെ ഈ സിനിമയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ചും അമിതമായി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
സിനിമയിൽ പോലീസ് വാഹനങ്ങൾക്കും ആംബുലൻസിനും മാത്രമേ പറക്കാനുള്ള അനുമതിയുള്ളൂ. 2046-ലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയെക്കുറിച്ച് ചാറ്റ് ജിപിടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ നടന്ന ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ റഫർ ചെയ്താണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
താരങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളും
കൊച്ചി നഗരം ഒരു ചേരിക്ക് സമാനമായ 'അർബൻ നിയോ കൊച്ചി'യായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സഞ്ജു ശിവറാം ഈ സിനിമയിൽ അവിനാഷ് പാലോട് എന്ന ഹ്യൂമൻ സൂപ്പർസ്റ്റാറായി അതിഥി വേഷത്തിൽ എത്തുന്നു. സിനിമയിലെ മറ്റ് സൂപ്പർസ്റ്റാറുകൾ എല്ലാവരും എ.ഐ സൃഷ്ടികളാണ്. രജിഷ വിജയനാണ് ഇതിലെ ലേഡി സൂപ്പർസ്റ്റാർ. ജഗദീഷ്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ, ദിവ്യ പ്രഭ, നന്ദു തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ.
ജഗദീഷ് ഇതിൽ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സീരിയസ് ആയി തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ഹാസ്യത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള വേഷമാണിത്. ഈ കഥാപാത്രം സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും മൂന്നാം ഭാഗത്തിലും തുടരും.
രജിഷ വിജയന്റെ 'ഐറ്റം സോങ്' വിവാദം
ഐറ്റം ഡാൻസ് ചെയ്യില്ലെന്ന് മുൻപ് പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്ന രജിഷ ഈ സിനിമയിൽ അത്തരമൊരു ഗാനരംഗത്തിൽ അഭിനയിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് കൃഷാന്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നു: "സിനിമയുടെ കഥാഗതിയിൽ ആ ഗാനത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട്. എ.ഐ നടീനടന്മാരോട് മത്സരിച്ച് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ നടിക്ക് എതറ്റം വരെയും പോകേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണത്. മുതലാളിത്തം സ്ത്രീ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ വിപണനം ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആ രംഗം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തിരക്കഥ വായിച്ചപ്പോൾ രജിഷയ്ക്ക് അത് ബോധ്യമായി. വളരെയധികം ശാരീരിക അധ്വാനവും മാർഷൽ ആർട്സ് പരിശീലനവും ഈ സിനിമയ്ക്കായി രജിഷ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്."
സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയും വെല്ലുവിളികളും
'പുരുഷ പ്രേതം' പോലെ ഈ സിനിമയിലും ചില പരീക്ഷണാത്മക ഫ്രെയിമുകൾ കാണാം. സിനിമയുടെ ഓരോ ഷോട്ടും കൃത്യമായി വരച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്താണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറമേ തായ്ലൻഡിലും ഹോങ്കോങ്ങിലും ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 64 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.