സ്റ്റേജില്‍ നിന്ന് ബിഗ്‌ സ്‌ക്രീനിലേക്ക്; കെ പി എ സി സോഫിയ തരകന്‍ സംവിധായികയാവുന്നു! ദിശാന്തരം ചിത്രീകരണം ഉടന്‍

കെപിഎസിയിലെ പ്രമുഖരും പ്രശസ്തരുമായ ഒരുപിടി കലാകാരൻമാരും, ചലച്ചിത്ര, സീരിയൽ രംഗത്തെ താരങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നത്.

Published : May 2, 2026 at 2:53 PM IST

കേരളത്തിന്‍റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ വിപ്ലവാത്മക മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന നാടക സംഘടനയാണ് കെ പി എ സി. മലയാളം സിനിമ ലോകത്തിനും അതുല്യ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കെ പി എ സി ക്ക് എക്കാലവും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്പോഴിതാ കലാവേദിയിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ താരോദയം കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. കെ പി എ സിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തക സോഫിയ തരകൻ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ചുവടുറപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്.

'ദിശാന്തരം' എന്ന ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തു കൊണ്ടാണ് സംവിധായികയായി സോഫിയ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കുന്നതും സംവിധായിക തന്നെ. കേരളത്തിലും കൊൽക്കത്തയിലുമാണ് 'ദിശാന്തരം' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുക.
കെപിഎസിയിലെ പ്രമുഖരും പ്രശസ്തരുമായ ഒരുപിടി കലാകാരൻമാരും, ചലച്ചിത്ര, സീരിയൽ രംഗത്തെ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കും.

ദിശാന്തരം (Movie Poster)
അതുല്യ നാടക സംവിധായകൻ തോപ്പിൽ ഭാസിയുടെ 'മുടിയനായ പുത്രൻ' എന്ന വിഖ്യാത നാടകത്തിൽ ശാരദ എന്ന കഥാപാത്രമായും, കെ.പി.എ.സി യുടെ അറുപത്തേഴാമത് നാടകമായ 'ഉമ്മാച്ചു'വിൽ ചിന്നമ്മുവായും, കായംകുളം പീപ്പിൾസ് തീയേറ്റഴ്‌സിന്‍റെ ഈ വർഷത്തെ ജനപ്രീയ നാടകം അങ്ങാടിക്കുരുവിയിൽ വൈഗ ആയും വേഷമിട്ട് ശ്രദ്ധേയയായ കലാകാരിയാണ് സോഫിയ തരകൻ.കരുനാഗപ്പള്ളി കാസ് നാടക മൽസരത്തിൽ മികച്ച നടിക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ജൂറി മെൻഷൻ പുരസ്കാരവും സോഫിയക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെയുള്ള നാടക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, വർഷങ്ങളായി മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കിടന്ന ഒരു കഥയാണ് സോഫിയ തരകൻ കെ.പി.എ.സി ദിശാന്തരം എന്ന പേരിൽ സിനിമയാക്കുന്നത് എന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

സോഫിയ തരകൻ കെ.പി.എ.സി പ്രധാന വേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ,രാജീവ് റോഷൻ, രാജ്കുമാർ കെ.പി.എ.സി, നിഖിൽ നാരായണൻ, സെൽവി കെ.പി.എ.സി, ആശാ നായർ, സിസിലി ജോയ്, ജൂലി ബിനു, നിമ്മി ജിജോ, മുഹമ്മദ്‌ കുറുവ കെ.പി.എ.സി, രേഖ രതീഷ്, ബിജു ബാലകൃഷ്ണൻ, ജനീഷ്, ഗോഗുൽ വിനോദ്, ബിൻ സി, സോണി ക്രിസ്,ബേബി പാർവ്വതി, ബേബി അൻഹ, മാസ്റ്റർ ഗ്ലെൻ വർഗീസ്, മാസ്റ്റർ ജീവ, ബേബി ശിവപ്രിയ എന്നിവർ അഭിനയിക്കുന്നു.


റീയൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് മൂവി അസോസിയേഷൻ, അഹാന ഫിലിംസ് എന്നീ ബാനറുകൾക്കു വേണ്ടി, സംവിധായികയായ സോഫിയ തരകൻ തന്നെയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

ക്യാമറ - അനിൽ ഗോപിനാഥ്, ഗാനരചന - സുജാത ഫ്രാൻസിസ് കട്ടപ്പന, സോഫിയ തരകൻ, സംഗീതം - വേണു അഞ്ചൽ,അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - ഏലിയാസ് ജി. തരകൻ, സ്ക്രിപ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് - ആരതി ജയകുമാർ, പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈൻ - അലക്സ് ബാബു, ആർട്ട് - പ്രശാന്ത്, മേക്കപ്പ് - ബിനോയ് കൊല്ലം, കോറിയോഗ്രാഫർ - രഞ്ജിത്ത്, ഫിനാൻസ് മാനേജർ - അജീഷ് കുമാർ, കോസ്റ്റ്യൂം - ജിഷ കൃഷ്ണൻ, ഹെയർ സെറ്റർ - സുമിത, സ്റ്റിൽ - പ്രവീൺ ഏണിക്കര, കാസ്റ്റിംഗ് - മെർമെയ്ഡ് കാസ്റ്റിംഗ്, പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ - അനന്തു, പി.ആർ.ഒ - അയ്‌മനം സാജൻ

