സ്റ്റേജില് നിന്ന് ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക്; കെ പി എ സി സോഫിയ തരകന് സംവിധായികയാവുന്നു! ദിശാന്തരം ചിത്രീകരണം ഉടന്
കെപിഎസിയിലെ പ്രമുഖരും പ്രശസ്തരുമായ ഒരുപിടി കലാകാരൻമാരും, ചലച്ചിത്ര, സീരിയൽ രംഗത്തെ താരങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 2, 2026 at 2:53 PM IST
കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ വിപ്ലവാത്മക മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന നാടക സംഘടനയാണ് കെ പി എ സി. മലയാളം സിനിമ ലോകത്തിനും അതുല്യ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കെ പി എ സി ക്ക് എക്കാലവും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പോഴിതാ കലാവേദിയിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ താരോദയം കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. കെ പി എ സിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തക സോഫിയ തരകൻ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ചുവടുറപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്.
'ദിശാന്തരം' എന്ന ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് സംവിധായികയായി സോഫിയ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കുന്നതും സംവിധായിക തന്നെ. കേരളത്തിലും കൊൽക്കത്തയിലുമാണ് 'ദിശാന്തരം' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുക.
കെപിഎസിയിലെ പ്രമുഖരും പ്രശസ്തരുമായ ഒരുപിടി കലാകാരൻമാരും, ചലച്ചിത്ര, സീരിയൽ രംഗത്തെ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കും.
സോഫിയ തരകൻ കെ.പി.എ.സി പ്രധാന വേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ,രാജീവ് റോഷൻ, രാജ്കുമാർ കെ.പി.എ.സി, നിഖിൽ നാരായണൻ, സെൽവി കെ.പി.എ.സി, ആശാ നായർ, സിസിലി ജോയ്, ജൂലി ബിനു, നിമ്മി ജിജോ, മുഹമ്മദ് കുറുവ കെ.പി.എ.സി, രേഖ രതീഷ്, ബിജു ബാലകൃഷ്ണൻ, ജനീഷ്, ഗോഗുൽ വിനോദ്, ബിൻ സി, സോണി ക്രിസ്,ബേബി പാർവ്വതി, ബേബി അൻഹ, മാസ്റ്റർ ഗ്ലെൻ വർഗീസ്, മാസ്റ്റർ ജീവ, ബേബി ശിവപ്രിയ എന്നിവർ അഭിനയിക്കുന്നു.
റീയൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് മൂവി അസോസിയേഷൻ, അഹാന ഫിലിംസ് എന്നീ ബാനറുകൾക്കു വേണ്ടി, സംവിധായികയായ സോഫിയ തരകൻ തന്നെയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.