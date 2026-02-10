'ദൈവത്തെയാണ് പേടിക്കേണ്ടത് പിശാചിനെയല്ല'; വെള്ളിമലയുടെ ദുരൂഹതകളുമായി കൂടോത്രം ട്രെയിലര്
മലയോര ജില്ലയായ ഇടുക്കിയുടെ മനോഹാരിതക്കൊപ്പം, ഹൊററും, കൗതുകവുമൊക്കെ കോർത്തിണക്കിയാണ് ബൈജു എഴുപുന്ന ഈ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പൂര്ണമായും ഹൊറര് കോമഡി എന്റര്ടെയ്നറായാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുക.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 10, 2026 at 3:35 PM IST
വെള്ളിമല എന്ന മലയോര ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും പിന്നെ ചില ദുരൂഹതകളുമൊക്കെ കോർത്തിണക്കിയ കൂടോത്രം എന്ന സിനിമയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രയിലർ പുറത്തുവിട്ടു. നടന് ബൈജു എഴുപുന്ന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ഫെബ്രുവരി 12 ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
ഫെബ്രുവരി ഒമ്പത് തിങ്കളാഴ്ച്ച കൊച്ചി ലുലു മാളിൽ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും, അഭിനേതാക്കളും, അണിയറ പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിലൂടെയായിരുന്നു ട്രയിലർ പ്രകാശനവും മ്യൂസിക്ക് ലോഞ്ചും നടന്നത്.
ഞാനെന്തായാലും ഈ ഭൂത, പ്രേത, പിശാചുക്കളെയൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ? ദൈവത്തെയാണ് പേടിക്കേണ്ടത് പിശാചിനെയല്ല. ട്രിയിലറിലെ ഈ വാക്കുകള് തന്നെ വെള്ളിമല എന്ന മലയോര ഗ്രാമത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില ദൂരൂഹകള് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
പരസ്പര സ്നേഹവും വിശ്വാസവും,നിലനിൽക്കുന്ന , സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന വെള്ളിമല ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കൂടോത്രം ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ യുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഈ ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത് സാൻജോ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ്. കോ - പ്രൊഡ്യൂസർ - റെജി ജോർജ് കൊന്നത്തറയിൽ.
ബൈജു എഴുപുന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ ഡിനോ പൗലോസ് ( തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ ഫെയിം) ശ്രീനാഥ്കേത്തി ( ആനിമൽ, ലക്കി ഭാസ്ക്കർ ഫെയിം) സലിം കുമാർജോയ് മാത്യ സായ് കുമാർ, ശ്രീജിത്ത് രവി, സുധിക്കോപ്പ, ജോജി ജോൺ, കോട്ടയം രമേഷ്, സുനിൽ സുഗത,പ്രമോദ് വെളിയനാട്. സ്ഫടികം സണ്ണി, ബിനു തൃക്കാക്കര ഫുക്രു,ജോബിൻദാസ്, സിദ്ധാർത്ഥ് . പാലിയം ഷാജി, കെവിൻ, റേച്ചൽ ഡേവിഡ് ( ഇരുപത്തിഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഫെയിം) ദിയാ , ദിവ്യാ എന്നിവരും വേഷമിടുന്നുണ്ട്
ഇടുക്കിയില് നിന്ന് അബിയ ബിജു. അക്സ ബിജു എന്നീ ഇരട്ട സഹോദരിമാരുണ്ട്. മുഴുനീളെ കഥാപാത്രമാണ് ഈ സഹോദരിമാര് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. മനോഹരിജോയ്, ഷൈനിസാറ, വീണാനായർ, അംബികാ നമ്പ്യാർ, ചിത്രാ നായർ, ലക്ഷ്മിശ്രീ, സിജി കെ. നായർ, എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.
രചന - സന്തോഷ് ഇടുക്കി, ഗാനങ്ങൾ - ബി.കെ. ഹരിനാരായണൻ, സംഗീതം. ഗോപി സുന്ദർ, ഛായാഗ്രഹണം.. ജിസ് ബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ, ഷിജി ജയദേവൻ, എഡിറ്റിംഗ് - ഗ്രേ സൺ, കലാസംവിധാനം. ഹംസ വള്ളിത്തോട്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ - റോസ് റെജിസ്, മേക്കപ്പ് -ജയൻ പൂങ്കുളം, സ്റ്റിൽസ്. നൗഷാദ് കണ്ണൂർ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ -നിഖിൽ .കെ. തോമസ്, അസോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - മിഥുൻ കൃഷ്ണ, വിവേക് വേലായുധൻ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - ഷിബു സോൺ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ് - സെന്തിൽ പൂജപ്പുര, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ബിജു കടവൂർ, വാഴൂർ ജോസ്.
