അതുല്യ ചന്ദ്രയുടേതടക്കം മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി; ഡോക്ടര്ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം, കൂടുതല് സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് സംശയം
ഡോക്ടറുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് നിർണായക ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി പൊലീസ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 3:29 PM IST
എറണാകുളം: ഡോക്ടറെ ആക്രമിച്ച കേസില് സിനിമാ താരങ്ങളടക്കമുള്ള മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി. നടി അതുല്യ ചന്ദ്രൻ, ബിപിൻ പെരുമ്പള്ളി, സഹായി വിഷ്ണു എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളിയത്. കടവന്ത്ര പൊലീസ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യും.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ള പൊലീസിന്റെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചു. പ്രതികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങി ഉടന് ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും. 12 പേരാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. ഡോക്ടര്ക്കെതിരായ കേസില് ഇനിയും ഒന്പത് പേര് പിടിയിലാകാനുണ്ട്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി പ്രതികള് മേല്ക്കോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കും.
അതേസമയം പരാതിക്കാരനായ ഡോക്ടര് ജോണ്സണ്.ജെ. വര്ഗീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണമാണ് ഉയരുന്നത്. ഡോക്ടര്ക്കെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് യുവതി ഇന്ഫോ പാര്ക്ക് പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്. ഇയാളുടെ ഫോണും യുവതി പൊലീസിന് കൈമാറിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇയാളുടെ ഫോണ് പരിശോധിച്ചതില് ഒട്ടേറെ സ്ത്രീകളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ സംശയം.
ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിരവധി സ്ത്രീകളുമായുള്ള സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളുടെ വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും കണ്ടെത്തിയതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പരാതികൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
യുവതി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇൻഫോപാർക്ക് പൊലീസ് ഡോക്ടർക്കെതിരെ ബലാത്സംഗക്കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പരാതിക്കാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്തെന്നാണ് കേസ്.
ഡോക്ടർ ജോൺസൺ. ജെ. വർഗീസിന്റെ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് നിരവധി സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും കണ്ടെത്തിയത്.ഫോണിൽ നിന്ന് 12 ഓളം യുവതികളുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് പൊലീസിന്റെ തീരുമാനം. ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ടുവന്നാൽ കൂടുതൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് (നവംബര് 6) ആണ് ഡോക്ടര്ക്കെതിരെ പൊലീസ് ബലാത്സംഗ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഡോക്ടര് ഒളിവിലാണ്. ഇയാള്ക്കെതിരെ പൊലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കും.
അതേസമയം, പരാതിക്കാരിയായ യുവതി മറ്റൊരു ആരോപണവും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോണിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി അതുല്യ ചന്ദ്രനും ബിബിൻ പെരുമ്പള്ളിയും ചേർന്ന് ഡോക്ടറെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ മൊഴി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
നവംബർ രണ്ടിന് വൈറ്റിലയിലെ ഈസൻ സ്പ്രിങ്ഡേൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് തന്നെ വിളിച്ചുവരുത്തി ആക്രമിക്കുകയും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ കവർന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ പരാതി. നടിയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരിക്ക് സുഖമില്ലെന്നു പറഞ്ഞാണ് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയത്.
എന്നാൽ, അവിടെയെത്തിയപ്പോൾ സിനിമാതാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 12 ഓളം പേർ ഫ്ലാറ്റിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ മൊഴി. സംഘം പലതവണ മർദിച്ചെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, സ്മാർട്ട് വാച്ച്, ഇയർഫോൺ എന്നിവ സംഘം കവർന്നതായും ഡോക്ടർ ആരോപിച്ചു. ഇവയ്ക്ക് ആകെ 3.25 ലക്ഷം രൂപയോളം വിലവരുമെന്നാണ് എഫ്ഐആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസ് മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് തിരിയുന്നത്.