കൊച്ചിയിൽ ഡോക്ടറെ മർദിച്ച കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്; ആസൂത്രണം ചെയ്തത് നടി അതുല്യ ചന്ദ്ര, ഹണി ട്രാപ്പെന്ന് സംശയം
നവംബർ രണ്ടിന് വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്കാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. വൈറ്റില പൊന്നുരുന്നിയിലെ എസ്സെൻ സ്പ്രിങ്ഡേൽ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലേക്കാണ് ഡോക്ടറെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 10:24 AM IST
എറണാകുളം: യുവ ഡോക്ടറെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ക്രൂരമായി മർദിച്ച കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. സിനിമാ താരങ്ങളായ അതുല്യ ചന്ദ്ര, ബിബിൻ പെരുമ്പിള്ളി എന്നിവരടക്കം മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
നടി അതുല്യ ചന്ദ്രയാണ് ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നും, ആറ് കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡോക്ടറെ ഹണിട്രാപ്പിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണോയെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങളും ചാറ്റുകളും പുറത്തുവിടുമെന്ന് പ്രതികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി യുവ ഡോക്ടർ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കെണിയൊരുക്കിയത് ആസൂത്രിതമായി
അതുല്യയുടെ ബന്ധുവുമായി ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുകയും, അത് ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ അതുല്യയും ബിബിൻ പെരുമ്പിള്ളിയും ഡോക്ടറോട് ആറ് കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ പണം നൽകാൻ ഡോക്ടർ വിസമ്മതിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ആക്രമിച്ചത്.
നവംബർ രണ്ടിന് വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്കാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. വൈറ്റില പൊന്നുരുന്നിയിലെ എസ്സെൻ സ്പ്രിങ്ഡേൽ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലേക്കാണ് ഡോക്ടറെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. അതുല്യ ചന്ദ്രയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരിക്ക് സുഖമില്ലെന്നും അടിയന്തരമായി ചികിത്സ വേണമെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഡോക്ടറെ ഫ്ലാറ്റിലെത്തിച്ചത്. അതുല്യയെ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് ഡോക്ടർ അവിടെ പോയത്.
വ്യാജ പരാതി നൽകുമെന്ന് ഭീഷണി
ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയ ഡോക്ടറെ അതുല്യയും ബിബിനും ഉൾപ്പെടെ 12 പേർ ചേർന്ന് മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയായിരുന്നു. മർദനത്തിനിടെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പരാതിയിലുണ്ട്.
രോഗിക്ക് ലഹരി നൽകി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് പൊലീസിൽ വ്യാജ പരാതി നൽകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ആക്രമണം. തുടർന്ന് 3.25 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, സ്മാർട്ട് വാച്ച്, ഇയർപോഡ് എന്നിവ സംഘം തട്ടിയെടുത്തു. കവർന്ന മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഒളിവിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രതിയായ ജിം പരിശീലകൻ്റെ കൈയിലുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ച വിവരം.
കൂടുതൽ പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം
കടവന്ത്ര പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആർ അനുസരിച്ച് ബിബിൻ പെരുമ്പിള്ളി ഒന്നാം പ്രതിയും അതുല്യ ചന്ദ്ര മൂന്നാം പ്രതിയുമാണ്. തിരിച്ചറിയാത്ത 10 പേർ കൂടി പ്രതിപ്പട്ടികയിലുണ്ട്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
ഒളിവിലുള്ള മറ്റ് പ്രതികൾക്കായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രതികൾ സമാനമായ രീതിയിൽ മറ്റാരെയെങ്കിലും കുടുക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്. യുവ ഡോക്ടറുടെ മൊഴി പൊലീസ് വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഡീയസ് ഈറ, ഗാനഗന്ധർവൻ, ഉയിർ, മധു വടലാര, ഇന്നലെ വരെ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത നടിയാണ് അതുല്യ ചന്ദ്ര. ലോക, കിങ് ഓഫ് കൊത്ത, സീതാരാമം, റോഷാക്ക്, ആശാൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട താരമാണ് ബിബിൻ പെരുമ്പിള്ളി.