അതുല്യ ചന്ദ്രയുടെ കേസില് പുതിയ ട്വിസ്റ്റ്; പരാതിക്കാരനായ ഡോക്ടർക്കെതിരെ ബലാത്സംഗത്തിന് കേസെടുത്തു; പ്രതികള് റിമാന്ഡില്
അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളുമടങ്ങുന്ന ഡോക്ടറുടെ ഫോണ് പൊലീസിന് കൈമാറി യുവതി. പരാതിയില് കേസെടുത്ത് പൊലീസ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 2:57 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചിയില് യുവ ഡോക്ടറെ ഫ്ലാറ്റില് വിളിച്ചു വരുത്തി മര്ദിച്ച കേസില് പുതിയ ട്വസ്റ്റ്. പരാതി നല്കിയ ഡോക്ടര്ക്കെതിരെ പീഡന പരാതിയാണ് ഇപ്പോള് പൊലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിനിമാ താരങ്ങളായ അതുല്യ ചന്ദ്ര ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡോക്ടര്ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്.
ഡോക്ടർ ജോൺസൺ. ജെ. വർഗീസിനെതിരെയാണ് ബലാത്സംഗത്തിനും പീഡനത്തിനും ഇൻഫോപാർക്ക് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ നേരത്തെ തന്നെ ദുരൂഹതകൾ നിലനിന്നിരുന്ന കേസ് പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.
നിരവധി അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളുമടങ്ങുന്ന ഡോക്ടറുടെ ഫോണ് പരാതിക്കാരി പൊലീസിന് കൈമാറിയതായാണ് വിവരം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
അതുല്യ ചന്ദ്രയുടെ ബന്ധുവുമായി ഡോക്ടർക്ക് അടുത്ത സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളാണ് ആക്രമണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നുമാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. അതേസമയം, ഡോക്ടർക്കെതിരായ പീഡനപരാതിയും നിലവിലെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളും പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
നവംബർ രണ്ടിന് വൈകിട്ട് ആറരയോടെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. വൈറ്റില പൊന്നുരുന്നിയിലെ എസ്സെൻ സ്പ്രിങ്ഡേൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണ് ഡോക്ടറെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. അതുല്യ ചന്ദ്രയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരിക്ക് സുഖമില്ലെന്നും അടിയന്തരമായി ചികിത്സ ആവശ്യമാണെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു വിളിച്ചുവരുത്തൽ. അതുല്യയെ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഡോക്ടർ ഫ്ലാറ്റിലെത്തുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയ ഡോക്ടറെ അതുല്യയും ബിബിൻ പെരുമ്പിള്ളിയും ഉൾപ്പെടെ 12 പേർ ചേർന്ന് മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. മർദനത്തിനിടെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ഡോക്ടര് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ രണ്ടു ഫോണുകൾ പ്രതികൾ കൈക്കലാക്കിയതായും പരാതിയിലുണ്ട്.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടി അതുല്യ ചന്ദ്ര, ബിബിൻ പെരുമ്പിള്ളി, വിഷ്ണു എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കടവന്ത്ര പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആർ പ്രകാരം ബിബിൻ പെരുമ്പിള്ളിയാണ് ഒന്നാം പ്രതി. അതുല്യ ചന്ദ്ര മൂന്നാം പ്രതിയാണ്. തിരിച്ചറിയാത്ത പത്തുപേരെയും കേസിൽ പ്രതികളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റിലായ മൂന്നുപേരെയും കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം, ആറ് കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ഡോക്ടര് പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങളും ചാറ്റുകളും പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പരാതിയിലുണ്ട്. ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് അതുല്യ ചന്ദ്രയാണ്. ഈ കേസുമായി കടവന്ത്ര പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഡോക്ടര്ക്കെതിരെ പീഡന പരാതിയുമായി യുവതി രംഗത്ത് എത്തിയത്.
ഒളിവിലുള്ള മറ്റ് പ്രതികൾക്കായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്നും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.