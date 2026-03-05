ഗൾഫിലെ ഭക്ഷ്യപ്രതിസന്ധി; കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് 80 ടൺ പച്ചക്കറിയും പഴവും, രക്ഷകനായി ബോയിംഗ് 747 കാർഗോ
യു.എ.ഇയിലെ പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലയായ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് എൽ.എൽ.സിയിലേക്കാണ് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത്.
എറണാകുളം: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പഴം, പച്ചക്കറി എന്നിവയ്ക്ക് ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ആശ്വാസവുമായി കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം. വിപണികളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പഴം, പച്ചക്കറികളുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി അബുദാബി ആസ്ഥാനമായുള്ള നാഷണൽ എയർലൈൻസിന്റെ പ്രത്യേക ബോയിംഗ് 747 കാർഗോ വിമാനം മാർച്ച് 6-ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പറന്നുയരും. പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ചരക്ക് നീക്കം ഏറെ നിർണ്ണായകമാണ്.
മാർച്ച് 6-ന് രാവിലെ 08:00 മണിക്ക് അബുദാബിയിൽ നിന്നും ചരക്കുകളില്ലാതെ എത്തുന്ന വിമാനം, കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് രാവിലെ 11:00 മണിയോടെ തിരികെ അബുദാബിയിലേക്ക് പുറപ്പെടും. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചരക്ക് വിമാനങ്ങളിൽ ഒന്നായ ബോയിംഗ് 747 ആണ് ഈ ദൗത്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പത്ത് വിദഗ്ധരായ ക്രൂ അംഗങ്ങളാണ് ഈ പ്രത്യേക വിമാനത്തിലുണ്ടാവുക.
അങ്കമാലി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫെയർ എക്സ്പോർട്ട്സ് (ഇന്ത്യ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഈ ബൃഹത്തായ കയറ്റുമതിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. യു.എ.ഇയിലെ പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലയായ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് എൽ.എൽ.സിയിലേക്കാണ് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 12,000 പാക്കറ്റുകളിലായി 80,000 കിലോ (80 ടൺ) വരുന്ന ശുദ്ധമായ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമാണ് ഈ വിമാനത്തിൽ കയറ്റി അയക്കുന്നത്. സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സാധാരണ ലഭിക്കാറുള്ള പല വിതരണ ശൃംഖലകളും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ വലിയ തോതിലുള്ള കയറ്റുമതി ഗൾഫ് വിപണിക്ക് കരുത്താകുന്നത്.
പെരിഷബിൾ കാർഗോ (വേഗത്തിൽ നശിച്ചുപോകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ) കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം കൈവരിച്ച വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഈ സർവീസിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വേഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ഇത്തരം വലിയ വിമാനങ്ങൾ വഴിയുള്ള ചരക്ക് നീക്കം വലിയ സഹായമാകും. ഇതോടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന ചരക്ക് നീക്ക കേന്ദ്രമായി സിയാൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഈ പ്രത്യേക കാർഗോ ഓപ്പറേഷൻ കൊച്ചിയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യോമബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നത് കൂടിയാണ്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചരക്കുകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിലൂടെ വിപണിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് കൂടുതൽ കാർഗോ സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സിയാൽ അറിയിച്ചു.
