ETV Bharat / entertainment

ഭയപ്പെടുത്താൻ പോയവർ യഥാർഥ പ്രേതത്തെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ! 'കിഷ്കിന്ധാപുരി' നാളെ ഡിജിറ്റൽ റിലീസിന്

ബെല്ലംകൊണ്ട സായ് ശ്രീനിവാസ്, മലയാളി താരം അനുപമ പരമേശ്വരൻ എന്നിവരാണ് സിനിമയിൽ  പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്

Kishkindhapuri
കിഷ്കിന്ധാപുരി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 23, 2025 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൗശിക് പെഗല്ലപതി സംവിധാനം ചെയ്ത ഏറ്റവും പുതിയ തെലുഗു ചിത്രം കിഷ്കിന്ധാപുരി നാളെ ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. തമിഴ്, കന്നഡ, മലയാളം ഭാഷകളിൽ ഒക്ടോബർ 24 മുതൽ സീ5 ലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുക. ബെല്ലംകൊണ്ട സായ് ശ്രീനിവാസ്, മലയാളി താരം അനുപമ പരമേശ്വരൻ എന്നിവരാണ് സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഹൊറർ ത്രില്ലർ ജോണറിൽ ഒരുങ്ങിയ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ മികച്ച പ്രേക്ഷക അഭിപ്രായം നേടിയിരുന്നു.


ഷൈൻ സ്ക്രീൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ സാഹു ഗരിപാട്ടി നിർമിച്ച ചിത്രത്തിൽ തനികെല്ല ഭരണി, സുദർശൻ, സാൻഡി മാസ്റ്റർ, ശ്രീകാന്ത്, ക്രാന്തി, ഹൈപ്പർ ആദി, മകരാന്ത് ദേഷ്പാണ്ടേ, സുനിൽ റെഡി എന്നിവരാണ് മറ്റു സുപ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

കിഷ്കിന്ധാപുരി എന്ന സാങ്കല്പിക ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളാണ് രാഘവും മൈഥിലിയും. രാഘവിനെ സായ് ശ്രീനിവാസും മൈഥിലിയെ അനുപമയും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇരുവരും കമിതാക്കളാണ്. അവർ ഒരുമിച്ചാണ് താമസം. ജീവിത വരുമാനമായി ഒരു ടൂർ ബിസിനസ് നടത്തുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇരുവരും ടൂർ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത്. ഇരുവരും ടൂർ ഗൈഡുകൾ ആയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാരികളായി തങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തുന്ന വരെ ആളൊഴിഞ്ഞ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക പതിവാണ്. വിനോദസഞ്ചാരികളെ അവിടെ എത്തിച്ചശേഷം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കഥകൾ ഇരുവരും പറയും. ഇരുവരും പറയുന്നത് കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളാണ്. വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു തലം പരിചയപ്പെടുത്തി കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ഇരുവരും പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത്.

ഒരു ദിവസം അവർ ഒരു കൂട്ടം വിനോദസഞ്ചാരികളെ പഴയതും തകർന്നതുമായ ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നു. അവിടെ നാശം വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു യഥാർഥ പ്രേതത്തെ അവർ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ്. പ്രവർത്തിക്കാത്ത റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ അവർ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. എല്ലാവരെയും ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രേതം കൊല്ലാൻ പോകുന്ന ഇരകളുടെ പേരുകൾ റേഡിയോയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

തുടർന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചലച്ചിത്രത്തിനെ കൂടുതൽ ത്രില്ലിങ്ങും ഭയാനകവും ആക്കുന്നത്. തിയേറ്ററിൽ പ്രേക്ഷകരെ പേടിപ്പിച്ച് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഈ സിനിമ വലിയ കുതിപ്പ് നടത്തി. പതിവ് ഹൊറർ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. മേക്കിങ്ങലും ചിത്രം മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്നുണ്ട്.

കിഷ്കിന്ധാപുരിയിലൂടെ ‘ജമ്പ് സ്കെയർ’ ഭയാനുഭവങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരു നാട്ടിൻപുറ ഹൊറർ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം എന്ന് സംവിധായകൻ കൗശിക് പെഗല്ലപതി ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് വേളയിൽ സിനിമയെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

താൻ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളിയേറിയ വേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കഥാപാത്രം എന്ന് ബെല്ലംകൊണ്ട സായ് ശ്രീനിവാസ് മാധ്യമങ്ങളോട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഭയാനകമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഒരു മികച്ച അനുഭവമായിരുന്നു എന്ന് അനുപമ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കിഷ്കിന്ധാപുരി മികച്ച ഒരു ദൃശ്യനുഭവം പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ്.

TAGGED:

KISHKINDHAPURI
BELLAMKONDA SAI SREENIVAS
ANUPAMA PARAMESWARAN
TELUGU FILM
KISHKINDHAPURI OTT UPDATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.