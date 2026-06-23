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നെഞ്ചുനീറുന്ന സേതുമാധവന്‍! കിരീടം വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; 4കെ ട്രെയിലര്‍ എത്തി

മലയാളത്തില്‍ മുന്‍പ് വന്ന റീ റിലീസുകള്‍ക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒറിജിനാലിറ്റിയോടും മിഴിവോടെയുമാണ് കിരീടം വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്.

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Kireedam 4K Re Release trailer out (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 23, 2026 at 11:26 AM IST

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സിനിമാപ്രേമികളെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച സിനിമയായിരുന്നു കിരീടം. ചിത്രത്തിലെ സേതുമാധവനേയും അച്യുതന്‍ നായരേയും കീരിക്കാടന്‍ ജോസിനേയുമൊന്നും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറവും മലയാളികള്‍ മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. സിബി മലയില്‍- മോഹന്‍ലാല്‍ കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ മലയാളത്തിലെ ക്ലാസിക് ചിത്രമായ കിരീടം വീണ്ടും പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുകയാണ്.

1989ല്‍ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം ഡോള്‍ബി അറ്റ്‌മോസില്‍ 4കെ ദൃശ്യഭംഗിയില്‍ റീറിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നതറിഞ്ഞതുമുതല്‍ സിനിമാപ്രേമികള്‍ വലിയ ആവേശത്തിലാണ്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ആവേശഭരിതമായ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍. ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം തന്നെ ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. മലയാളത്തില്‍ ഇതുവരെ കണ്ടതില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച റെസ്റ്റോറേഷന്‍ മികവോടെയാണ് ചിത്രമെത്തുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

സേതുമാധവനേയും ദേവിയേയും അവരുടെ പ്രണയമൊക്കെ ട്രെയിലറില്‍ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കൊച്ചിയില്‍ മോഹന്‍ലാലും പാര്‍വതിയുമടക്കമുള്ള ചിത്രത്തിലെ താരങ്ങളും അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിലാണ് റീ-റിലീസിന്റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറക്കിയത്. അടുത്തമാസമാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുക.

മലയാളത്തില്‍ മുന്‍പ് വന്ന റീ റിലീസുകള്‍ക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒറിജിനാലിറ്റിയോടും മിഴിവോടെയുമാണ് കിരീടത്തിന്‍റെ രണ്ടാം വരവ്. അതിന്‍റെ സൂചന ട്രെയിലറില്‍ നല്‍കുന്നുമുണ്ട്.

സിബി മലയില്‍-ലോഹിതദാസ് കൂട്ടുകെട്ടില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായ, മലയാളത്തിലെ ക്ലാസിക് സിനിമകളിലൊന്നായ കിരീടം വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നതിന്‍റെ ആവേശം പ്രേക്ഷകരിലുണ്ട്. ട്രെയിലറിനും അതേ വരവേല്‍പ്പ് തന്നെയാണ് സിനിമാസ്വാദകര്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

മോഹന്‍ലാല്‍-തിലകന്‍ കൂട്ടുകെട്ട് സ്‌ക്രീനില്‍ തകര്‍ത്തഭിനയിച്ച ആ ചിത്രത്തില്‍ മാമുക്കോയ, ഒടുവില്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍, പാര്‍വതി, മുരളി, കൊച്ചിന്‍ ഹനീഫ, കവിയൂര്‍ പൊന്നമ്മ, മോഹന്‍രാജ്, ജഗതി ശ്രീകുമാര്‍, മണിയന്‍പിള്ള രാജു, ജഗദീഷ് തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര തന്നെയുണ്ട്. റീ-റിലീസില്‍ ഹൈസിന്‍ ഗ്ലോബല്‍ വെഞ്ചേഴ്‌സ് ആണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.

മോഹന്‍ലാലിനെ അതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തിയ സിനിമയായിരുന്നു കിരീടം. മനുഷ്യരിലെ നിസഹായതയെ ആഴത്തില്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനറിയുന്ന, ലോഹിതദാസും സിബി മലയില്‍ എന്ന സംവിധായകന്‍റെ ക്രാഫ്റ്റും ജോണ്‍സണ്‍ മാഷിന്‍റെ സംഗീതവുമൊക്കെ ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ തിയേറ്ററില്‍ ആരവമാണ് മുഴങ്ങിയത്. മാത്രമല്ല മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാസിക്ക് ചിത്രം ലഭിക്കുകയുമുണ്ടായി.

37 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറവും സേതുമാധവന്‍ എന്ന നിസ്സഹായനായ ആ സാധാരണക്കാരന്‍ ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളില്‍ നീറുന്ന ഓര്‍മയായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളില്‍ കനല്‍ കോരിയിട്ടുകൊണ്ടാണ് കിരീടം അന്ന് അവസാനിച്ചത്. വീണ്ടും അതേ സേതുമാധവന്‍ തന്നെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുമ്പോള്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ ചിത്രം കാണാനുള്ള ത്രില്ലിലാണ് ഓരോ മലയാളി സിനിമാസ്വാദകനും.

ജൂലൈയില്‍ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങും. കൃപാ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില്‍ എന്‍. കൃഷ്ണകുമാറും (കിരീടം ഉണ്ണി) ദിനേശ് പണിക്കരും ചേര്‍ന്നാണ് കിരീടം നിര്‍മിച്ചത്.

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