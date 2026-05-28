യഥാർഥ നരബലിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 'കിരാത' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിച്ച കഥയുമായി റോഷൻ കോന്നി

kiratha movie director roshan konni about his film
റോഷൻ കോന്നി, കിരാത (Special Arrangement)
Published : May 28, 2026 at 4:07 PM IST

കേരള മനസ്സാക്ഷിയെ നടുക്കിയ യഥാർഥ നരബലി സംഭവത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര ആവിഷ്കാരമായ 'കിരാത' മെയ് 29-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു. ഇടത്തൊടി ഫിലിംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബാനറിൽ ഇടത്തൊടി ഭാസ്കരൻ നിർമിച്ച്, റോഷൻ കോന്നി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. മലയോര മേഖലയായ കോന്നിയുടെ ദൃശ്യഭംഗി ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്.

എം ആർ ഗോപകുമാർ, ചെമ്പിൽ അശോകൻ, സംവിധായകൻ തുളസീദാസ്, ദിനേശ് പണിക്കർ തുടങ്ങിയ മലയാളത്തിലെ സീനിയർ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരുപിടി പുതുമുഖങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. സംവിധായകൻ റോഷൻ കോന്നി തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയും ഛായാഗ്രഹണവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​പ്രതിസന്ധികളെ കാറ്റിൽപ്പറത്തി ഒരു കൊച്ചു ചിത്രം

​ജീവിതം ആഘോഷമാക്കുന്ന ഒരുകൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ കോന്നിയിലേക്കുള്ള ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്കിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഭീതിജനകമായ സംഭവവികാസങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമേയം. സിനിമയുടെ റിലീസിനോടനുബന്ധിച്ച് സംവിധായകൻ റോഷൻ കോന്നി ഇ ടി വി ഭാരതിയോട് മനസ്സ് തുറന്നു.

​"പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്താണ് 'കിരാത' പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കുന്നത്. 2024-ൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച സിനിമ വലിയ സാമ്പത്തിക ചതിക്കുഴികളിൽ പെട്ടിരുന്നു. സിനിമയിലെ കാപട്യങ്ങളും ചതിയും ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു," റോഷൻ കോന്നി പറയുന്നു.

​ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ നിർമാതാവ് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടത്തി വൻ തുകയുമായി മുങ്ങിയതോടെ ഷൂട്ടിങ് പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറപ്രവർത്തകരുടെയും അഭിനേതാക്കളുടെയും കഠിനാധ്വാനം കണക്കിലെടുത്ത് നിലവിലെ നിർമ്മാതാവ് ഇടത്തൊടി ഭാസ്കരൻ സിനിമ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. പല ദിവസങ്ങളിലും സെറ്റിൽ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ അണിയറപ്രവർത്തകർ ഒപ്പം നിന്നുവെന്ന് സംവിധായകൻ ഓർക്കുന്നു.

പുതുമുഖങ്ങളും ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയും

​ഫാഷൻ ടെക്നോളജി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന റോഷൻ കോന്നി തൻ്റെ ആ രംഗത്തെ സൗഹൃദങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ കാസ്റ്റിംഗിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്. ഷമീർ, ആൻ മരിയ, അതുല്യ, നാഗരാജൻ തുടങ്ങിയ പുതുമുഖങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്.

​കോന്നിയിൽ വെച്ചുതന്നെ നടന്ന നരബലിയാണ് സിനിമയ്ക്ക് ആധാരമെങ്കിലും, നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതിനാൽ ഭാവനയുടെ ഘടകങ്ങൾ കൂടി ചേർത്താണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അച്ചൻകോവിലാർ നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവവും ഈ സിനിമയുടെ പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഒരു കാര്യം സിനിമയുടെ സസ്പെൻസ് എലമെന്റിന് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു. ആ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും അച്ഛൻകോവിൽ ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കഥ വിശദീകരിക്കാം. അച്ചൻകോവിൽ അമൂല്യമായ നിധി ശേഖരം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആ നിധി ശേഖരം കയ്യിൽ കിട്ടുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ ശോഭിക്കുകയും ചിരഞ്ജീവികളായി മാറുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു വിശ്വാസം ഈ ആറിനുണ്ട്. ഇതിന് സമാനമായ മറ്റൊരു ആശയം ആണ് സിനിമയുടെ കഥയ്ക്ക് ബലം കൂട്ടുന്നത്. സംവിധായകൻ പറയുന്നു.

​പ്രേക്ഷകരിലാണ് പ്രതീക്ഷ

​'കാട്ടാളൻ', 'ദൃശ്യം' തുടങ്ങിയ വൻകിട സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകൾ കീഴടക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ 'കിരാത' പോലുള്ള ചെറിയ ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന് പരിമിതമായ തിയേറ്ററുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

​ചെറിയ ബജറ്റിൽ ഒരുക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രത്തിന് ചില പരിമിതികളുണ്ടെന്നും അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്നും സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എങ്കിലും സിനിമയുടെ ശക്തമായ പ്രമേയത്തിലും കഥയിലുമുള്ള ആത്മവിശ്വാസം പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ. ചിത്രത്തിൻ്റെ പിആർഒ അജയ് തുണ്ടത്തിൽ ആണ്.

