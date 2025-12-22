'അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു'; ടോക്സിക്കില് യഷിന്റെ നായികയായി കിയാര
കെ ജി എഫ് എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിന് ശേഷം യഷ് നായകനാകുന്ന ചിത്രമാണ് ടോക്സിക്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 22, 2025 at 3:55 PM IST
പ്രേക്ഷകര് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പാന് ഇന്ത്യന് സൂപ്പര്താരം യഷ് നായകനാകുന്ന ടോക്സിക്. ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയ്ല് ഫോര് ഗ്രോണ് അപ്സ് എന്ന ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റ് പുറത്ത്.
ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നത് കിയാര അദ്വാനിയാണ്. നാദിയ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് കിയാര ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര് പുറത്തിറങ്ങി. കിയാരയുടെ ഇതുവരെ കാണാത്ത ലുക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്ററില് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. യഷും ഗീതു മോഹന്ദാസും ചേര്ന്നാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചത്.
Introducing Kiara Advani as NADIA in - A Toxic Fairy Tale For Grown-Ups#Toxic #ToxicTheMovie @advani_kiara #GeetuMohandas @RaviBasrur #RajeevRavi #UjwalKulkarni #TPAbid #MohanBKere #SandeepSadashiva #PrashantDileepHardikar #KunalSharma #SandeepSharma #JJPerry @anbariv… pic.twitter.com/27aRe1GGVg— Yash (@TheNameIsYash) December 21, 2025
കിയാരയുടെ അഭിനയത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഗീതുമോഹന്ദാസ് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പും സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. കിയാര ചിത്രത്തില് അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഗീതു മോഹന്ദാസ് കുറിച്ചു. സായി പല്ലവിയാണ് ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നത് എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്നു.
സംവിധായികയും നടിയുമായ ഗീതു മോഹന്ദാസ് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ടോക്സിക് എ ഫെയറി ടെയ്ല് ഫോര്സ ഗ്രോണ് അപ്സ്. ഇതിന് ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഗീതുവിന്റെ ഭര്ത്താവും പ്രശസ്ത സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ രാജീവ് രവിയാണ്. കെ ജി എഫ് എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിന് ശേഷം രവി ബസ്രൂര് ആണ് ടോക്സിക്കിനായി സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷന് രംഗങ്ങള് ഒരുക്കുന്നത് ലോകപ്രശസ്ത ഹോളിവുഡ് ആക്ഷന് ഡയറക്ടര് ജെ ജെ പെറിയും അന്ബറിയുമാണ്.
Our Captain's special note for Nadia. ❤️🔥#TOXIC #TOXICTheMovie@TheNameIsYash @advani_kiara #GeetuMohandas @KvnProductions #MonsterMindCreations pic.twitter.com/oEvOJ9oqzN— TOXIC (@Toxic_themovie) December 21, 2025
കിയാരയെ പ്രശംസിച്ച് ഗീതു മോഹന്ദാസ്
"ചില പ്രകടനങ്ങള് ഒരു ചിത്രത്തില് മാത്രം ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്നതല്ല അവ കലാകാരനെ പുനര്നിര്വചിക്കുന്നു. ഈ ചിത്രത്തില് കിയാര സ്ക്രീനില് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പരകായപ്രവേശമാണ്. വൈകാരികമായും മാനസികമായും ഈ കഥാപാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച മുതല് തന്നെ അവള് പരിപൂര്ണ വിശ്വാസം അര്പ്പിച്ചു. സംവിധായിക എന്ന നിലയില് അവളുടെ അര്പ്പണ ബോധത്തില് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്ഠ, ഗീതു മോഹന്ദാസ് കുറിച്ചു.
യാഷിന്റെ പത്തൊന്പതാം സിനിമയാണിത്. 'എ ഫെയറി ടെയില് ഫോര് ഗ്രൗണ് അപ്സ്' എന്നാണ് ടാഗ് ലൈന്.
The Fairy Tale unfolds in 100 days#Toxic #GeetuMohandas @KvnProductions @RaviBasrur #RajeevRavi #UjwalKulkarni #TPAbid #MohanBKere #SandeepSadashiva #PrashantDileepHardikar #KunalSharma #JJPerry @anbariv #MonsterMindCreations pic.twitter.com/ErtQMY3ZqP— Yash (@TheNameIsYash) December 9, 2025
500 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ഈ ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് യാഷ് തിരിച്ചു വരവിന് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. അതേസമയം നിവിന് പോളി നായകനായി എത്തിയ 'മൂത്തോന്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഗീതു മോഹന്ദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്.
Also Read:'ഒരു നോക്ക് കാണണം'! മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടത് നാലുതവണ; ശ്രീനീവാസനെ കാണാന് പാര്ഥിപന് നടത്തിയത് അതിസാഹസിക യാത്ര