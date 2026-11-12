'ടോക്സിക്കി'ന്റെ പരാജയം തളര്ത്തി; യഷുമായുള്ള ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങള് കണ്ട ഭര്ത്താവിന്റെ പ്രതികരണം വെളിപ്പെടുത്തി കിയാര
ചിത്രത്തിലെ രംഗങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം സിദ്ധാർഥ് മൽഹോത്ര എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചുവെന്നതായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ചയായത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 5:23 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം 'ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയ്ൽ ഫോർ ഗ്രോൺ-അപ്സിലെ' യഷുമായുള്ള ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് കിയാര. ചിത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടാതിരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചിത്രത്തിലെ തന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് നേരിടേണ്ടിവന്ന വിമർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് നടി തുറന്നു പറഞ്ഞത്.
ചിത്രത്തിൽ യഷിനൊപ്പമുള്ള ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളിലും ഭർത്താവും നടനുമായ സിദ്ധാർഥ് മൽഹോത്രയുടെ പ്രതികരണത്തിലും കിയാര നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. കരൺ ജോഹർ അവതാരകനായ 'കോഫി വിത്ത് കരൺ' സീസൺ 9-ൽ സിദ്ധാർഥിനൊപ്പം അതിഥിയായെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
ചിത്രത്തിൽ നാദിയ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് കിയാര അവതരിപ്പിച്ചത്. യഷിനൊപ്പമുള്ള ഇന്ററിമേറ്റ് രംഗങ്ങളും 'തബാഹി' എന്ന ഗാനത്തിലെ രംഗങ്ങളും പുറത്തുവന്നതോടെ നടിക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപക വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. വിവാഹിതയായ ഒരു നടി ഇത്തരം രംഗങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനെ ചിലർ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും വ്യക്തിജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ചിത്രത്തിലെ രംഗങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം സിദ്ധാർഥ് മൽഹോത്ര എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചുവെന്നതായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ചയായത്.
എന്നാൽ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളൊന്നും സിദ്ധാർഥിനെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കിയാര വ്യക്തമാക്കി. ചിത്രത്തിലെ തന്റെ രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇരുവരും തമ്മിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും താരം പറഞ്ഞു. "അദ്ദേഹത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ രംഗങ്ങൾ ചർച്ചയായിട്ടുമില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹം അതിൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുമില്ല", എന്നായിരുന്നു കിയാരയുടെ വാക്കുകൾ.
വിവാഹിതരായ നടന്മാര്ക്ക് സിനിമകളിൽ ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വിവാഹിതരായ നടിമാര്ക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്ടെന്നും കിയാര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും സിനിമാമേഖലയിൽ വ്യത്യസ്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ബാധകമാകുന്നത്. വിവാഹിതയായ നടി ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെക്കൂടി വിമർശനങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി സിനിമാമേഖലയിലെ വനിതാ താരങ്ങൾ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെന്നും ഐശ്വര്യ റായ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അഭിനേത്രികൾക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കിയാര പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, 'ടോക്സിക്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രകടനം തന്നെ ഏറെ നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി. മികച്ച ഓപ്പണിങ് ലഭിച്ചിട്ടും ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിനുശേഷം ചിത്രത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ച മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു ടീം എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ പ്രേക്ഷകരിൽനിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രതികരണം ലഭിക്കാതിരുന്നത് ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് കിയാരയുടെ പ്രതികരണം.
"ടോക്സിക്കിലെ ടീമിലെ ആരും ഇത്തരമൊരു പ്രതികരണം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചിട്ടും ചിത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ മുന്നേറാതിരുന്നത് എന്നെ തളർത്തി. പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിലെ പ്രതികരണം ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചു. ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് വളരെ വിഷമിച്ചിരുന്നു.", കിയാര പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ചിത്രത്തിലെ തന്റെ പ്രകടനത്തിന് ലഭിച്ച അഭിനന്ദനങ്ങൾ സന്തോഷം നൽകിയെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പതിവ് അഭിനയശൈലിയിൽനിന്ന് മാറി വ്യത്യസ്തമായൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനായത് വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു. തന്റെ കംഫർട്ട് സോണിന് പുറത്തുകടന്നാണ് നാദിയ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. കരിയറിലെ നിർണായകമായ ഒരു ചിത്രമായി 'ടോക്സിക്' മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും ചിത്രം വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും പുതിയൊരു പരീക്ഷണത്തിന് തയ്യാറായതിന് പ്രേക്ഷകരിൽനിന്ന് ലഭിച്ച അഭിനന്ദനങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടതാണെന്നും കിയാര വ്യക്തമാക്കി.
ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയ്ൽ ഫോർ ഗ്രോൺ-അപ്സ്' യഷിന്റെ കരിയറിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രോജക്ടുകളിലൊന്നായിരുന്നു. 'കെജിഎഫ്: ചാപ്റ്റർ 2'ന് ശേഷം യഷ് നായകനായെത്തുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിൽ പ്രഖ്യാപനസമയം മുതൽ സിനിമയ്ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നു. യഷിനൊപ്പം നയൻതാര, കിയാര അദ്വാനി, താര സുതാരിയ, രുക്മിണി വസന്ത്, ഹുമ ഖുറേഷി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തി.
ഏകദേശം 600 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ ഒരുങ്ങിയ ചിത്രത്തിന് മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചെങ്കിലും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം കൈവരിക്കാനായില്ല. ഏകദേശം 300 കോടി രൂപയോളമാണ് ചിത്രം നേടിയത്.