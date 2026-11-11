രണ്ടാമതും അമ്മയാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു; 'ഇനി മതിയായി' എന്ന് കിയാര, ചിരിച്ച് സിദ്ധാർഥും കരൺ ജോഹറും
ബേബി ബംപുമായി കിയാരയുടെ ആദ്യ ടെലിവിഷൻ വരവ്; സിദ്ധാർഥിനൊപ്പമുള്ള പ്രൊമോ ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 3:19 PM IST
രണ്ടാമതും അമ്മയാകാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ബോളിവുഡ് താരദമ്പതികളായ കിയാര അദ്വാനിയും സിദ്ധാർഥ് മൽഹോത്രയും. അടുത്തിടെയാണ് ഈ സന്തോഷ വാര്ത്ത താരദമ്പതികള് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യ കുഞ്ഞിനെ വരവേറ്റ് ഒരു വര്ഷം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമതൊരാള് കൂടി എത്തുന്നുവെന്ന വാര്ത്ത താരങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
എന്നാല് തനിക്ക് ഇനി ഗർഭധാരണം വേണ്ടെന്ന സൂചന നൽകുകയാണ് കിയാര അദ്വാനി. കരൺ ജോഹർ അവതാരകനായെത്തുന്ന ജനപ്രിയ ചാറ്റ് ഷോയായ 'കോഫി വിത്ത് കരൺ സീസൺ 9'ന്റെ പുതിയ പ്രൊമോയിലാണ് താരത്തിന്റെ രസകരമായ പ്രതികരണം. ഈ മറുപടി ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
വിവാഹ ശേഷം ഒരു ടെലിവിഷന് പരിപാടിയില് ആദ്യമായി ഒരുമിച്ചെത്തുകയാണ് താരദമ്പതികളായ കിയാരയും സിദ്ധാർഥും. ഇരുവരുടെയും രസകരമായ സംഭാഷണങ്ങളും തമാശകളും നിറഞ്ഞതാണ് പുറത്തുവന്ന പ്രൊമോ. പരിപാടിക്കിടെ ദമ്പതികളുടെ ഡേറ്റ് നൈറ്റ് വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു കരൺ ജോഹറിന്റെ ചോദ്യം. ഡേറ്റ് നൈറ്റുകൾ ഡെസേർട്ടിൽ അവസാനിക്കാതിരിക്കാൻ ഇരുവരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നായിരുന്നു കരൺ ചോദിച്ചത്. ഇതിനിടെ ബേബി ബംപിൽ കൈവെച്ചിരിക്കുന്ന കിയാരയുടെ മറുപടി സദസ്സിൽ ചിരി പടർത്തി. 'അബ് ബസ് ഹോ ഗയാ' (ഇനി മതിയായി) എന്നായിരുന്നു താരത്തിന്റെ രസകരമായ പ്രതികരണം. ഇത് കേട്ട് സിദ്ധാർഥും കരൺ ജോഹറും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും പ്രൊമോയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തുടർന്ന് ഇരുവരും ചില കഥാപാത്രങ്ങളായി വേഷമിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയർന്നു. എന്നാൽ ജോലിയും വ്യക്തിജീവിതവും രണ്ടായി കാണാനാണ് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് സിദ്ധാർഥ് വ്യക്തമാക്കി. 'ഞങ്ങളുടെ ജോലി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ബെഡ്റൂമിലേക്ക്' എന്നായിരുന്നു താരത്തിന്റെ മറുപടി. ഇരുവരുടെയും വിവാഹവിശേഷങ്ങളും പ്രൊമോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡാൻസ് പ്രകടനത്തിനിടെ ഷാഹിദ് കപൂർ വേദിയിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കരൺ ജോഹർ തമാശയായി അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിൽനിന്ന് മാറ്റിയ സംഭവവും താരങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തു.
പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി ദേശീയ ടെലിവിഷനിൽ ബേബി ബംപ് പ്രദർശിപ്പിച്ചും കിയാര ശ്രദ്ധ നേടി. രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിനെക്കുറിച്ച് താരദമ്പതികൾ നേരത്തെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് ജോഡി കുഞ്ഞിക്കാലുറകളുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷവാർത്ത അറിയിച്ചത്. 'ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം, ഉടൻ വരുന്നു' എന്ന കുറിപ്പും ചിത്രത്തിനൊപ്പം ചേർത്തിരുന്നു.
2025-ലാണ് കിയാരയ്ക്കും സിദ്ധാർഥിനും ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് പിറന്നത്. സിയാര എന്നാണ് മകളുടെ പേര്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമതും മാതാപിതാക്കളാകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇരുവരും.
2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്സാൽമീറിലുള്ള സൂര്യഗഢ് കൊട്ടാരത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു കിയാരയുടെയും സിദ്ധാർഥിന്റെയും വിവാഹം. 'ഷേർഷാ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റിൽ വെച്ചാണ് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായത്. ഏറെക്കാലത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം.