വീണ്ടും കുഞ്ഞതിഥിയെ വരവേല്ക്കാനൊരുങ്ങി കിയാരയും സിദ്ധാർത്ഥും; രണ്ടാമതും ഗര്ഭിണിയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി താരം
2025 ജൂലൈ 15-നാണ് കിയാര അദ്വാനിക്കും സിദ്ധാർത്ഥ് മൽഹോത്രയ്ക്കും പെണ്കുഞ്ഞ് പിറന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 12:18 PM IST
ബോളിവുഡിലെ പ്രിയ താരദമ്പതികളായ കിയാര അദ്വാനിയും സിദ്ധാർത്ഥ് മൽഹോത്രയും വീണ്ടും മാതാപിതാക്കളാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ആദ്യ കുഞ്ഞായ മകൾ സരായ മൽഹോത്രയെ വരവേറ്റതിന് ഒരു വർഷത്തിലേറെ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് കൂടി എത്തുന്ന സന്തോഷവാർത്ത താരദമ്പതികൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കിയാര തന്നെയാണ് ആരാധകരുമായി ഈ സന്തോഷവാർത്ത പങ്കുവെച്ചത്.
ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് കിയാര രണ്ടാമതും ഗര്ഭിണിയാണെന്ന വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. “എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം നൽകി ഒരിക്കൽ കൂടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ സ്നേഹവും നന്ദിയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു” എന്ന കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് താരം സന്തോഷവാർത്ത പങ്കുവെച്ചത്. പോസ്റ്റിനൊപ്പം പങ്കുവെച്ച ചിത്രവും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
കിയാര പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തിൽ അവരുടെ ആദ്യ കുഞ്ഞിന്റെ ചെറിയ കൈയാണ് പ്രധാനമായും കാണുന്നത്. വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള നെയ്ത സോക്സിൽ പൊതിഞ്ഞ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ കിയാരയുടെ കൈയിൽ ചേർത്തുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം. പശ്ചാത്തലത്തിൽ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഇലകളും കാണാം. കുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു അതിഥി കൂടി എത്തുന്നതിന്റെ സന്തോഷം വളരെ ലളിതവും മനോഹരവുമായ രീതിയിലാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ താരദമ്പതികൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം പുറത്തുവന്നതോടെ കിയാരയുടെയും സിദ്ധാർത്ഥിന്റെയും ആരാധകർ വലിയ ആവേശത്തിലാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആശംസകളുടെ പ്രവാഹമാണ്. ബോളിവുഡിലെ താരങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് കിയാരയുടെ പോസ്റ്റിന് താഴെ സ്നേഹവും ആശംസകളും അറിയിച്ചത്.
നിർമാതാവും സംവിധായകനുമായ കരൺ ജോഹർ ഹൃദയ ഇമോജികൾക്കൊപ്പം സ്നേഹം പങ്കുവെച്ചു. നടി ഭൂമി പെഡ്നേക്കറും ചുവന്ന ഹൃദയ ഇമോജികളിലൂടെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. ആരാധകരും കമന്റ് ബോക്സിൽ ആഘോഷം പങ്കിട്ടു. “ഇന്നത്തെ ഇന്റർനെറ്റിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യം” എന്നാണ് ഒരു ആരാധകൻ സന്തോഷത്തോടെ കുറിച്ചത്.
കിയാരയുടെയും സിദ്ധാർത്ഥിന്റെയും കുടുംബത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞ് എത്തുന്നുവെന്ന വാർത്ത ആരാധകർ മാത്രമല്ല, ബോളിവുഡ് സിനിമാലോകവും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2025 ജൂലൈ 15-നാണ് കിയാര അദ്വാനിയും സിദ്ധാർത്ഥ് മൽഹോത്രയും ആദ്യമായി മാതാപിതാക്കളായത്. മകൾ സരായ മൽഹോത്രയുടെ ജനനവാർത്ത അന്ന് ഇരുവരും ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിലേറെ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് കൂടി എത്തുന്നുവെന്ന വാർത്ത ഇരുവരും ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സരായ എന്ന പേരിനും പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഹീബ്രു ഉത്ഭവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയപ്പെടുന്ന ഈ പേരിന് “രാജകുമാരി”, “ദൈവത്തിന്റെ രാജകുമാരി” തുടങ്ങിയ അർത്ഥങ്ങളാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്.
ആദ്യ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തിനു ശേഷം കിയാരയും സിദ്ധാർത്ഥും തങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ അധികം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ അപ്രതീക്ഷിത പ്രഖ്യാപനം ആരാധകർക്ക് ഇരട്ട സന്തോഷമാണ് നൽകിയത്.
കിയാരയും സിദ്ധാർത്ഥും ബോളിവുഡിലെ ഏറെ ആരാധകരുള്ള താരജോഡികളിൽ ഒരാളാണ്. 2021ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ഷേർഷാ’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റിൽവെച്ചാണ് ഇരുവരും അടുത്തത്. സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നതിനിടെ സൗഹൃദം പിന്നീട് പ്രണയമായി മാറുകയായിരുന്നു.
സിദ്ധാർത്ഥ് മൽഹോത്ര ക്യാപ്റ്റൻ വിക്രം ബത്രയായി എത്തിയ ചിത്രത്തിൽ കിയാര അദ്വാനി ഡിംപിൾ ചീമയായി അഭിനയിച്ചു. സിനിമ വൻ ജനപ്രീതി നേടിയതോടൊപ്പം ഇരുവരുടെയും ഓൺ-സ്ക്രീൻ കെമിസ്ട്രിയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ശക്തമായെങ്കിലും ഏറെക്കാലം ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല.
വർഷങ്ങളായുള്ള പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ 2023 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് കിയാരയും സിദ്ധാർത്ഥും വിവാഹിതരായത്. രാജസ്ഥാനിലെ സൂര്യഗഢ് പാലസിൽ നടന്ന വിവാഹം ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ താരവിവാഹങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും സിനിമാലോകത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില പ്രമുഖരും മാത്രം പങ്കെടുത്ത അടുപ്പമുള്ള ചടങ്ങായിരുന്നു വിവാഹം.
അമ്മയായ ശേഷവും കിയാര സിനിമയിൽ സജീവമാണ്. ‘ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയിൽ ഫോർ ഗ്രോൺ-അപ്സ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് താരം അടുത്തിടെ അഭിനയിച്ചത്. കന്നഡ സൂപ്പർതാരം യാഷിനും നയൻതാരയ്ക്കുമൊപ്പം അഭിനയിച്ച ചിത്രത്തിൽ കിയാര നാദിയ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.
ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത സൈക്കോളജിക്കൽ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ത്രില്ലറായ ചിത്രമായ ടോക്സിക് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 26നാണ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്.
അതേസമയം സിദ്ധാർത്ഥ് മൽഹോത്രയും സിനിമാരംഗത്ത് സജീവമായി തുടരുകയാണ്. ‘ദ വാൻ: ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ്’ ആണ് താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന്. ദീപക് കുമാർ മിശ്ര സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ അമാനുഷിക ത്രില്ലറിൽ തമന്ന ഭാട്ടിയയും പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു നാടോടിക്കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയൊരുക്കിയ ചിത്രം 2026 സെപ്റ്റംബർ 25നാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്.