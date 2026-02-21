ഹീറോ യാര് ! രജനി- കമല്‍ ഷോ, വരാന്‍ പോകുന്ന വെടിക്കെട്ട് ഐറ്റം; കത്തിച്ച് തലൈവർ 173 പ്രൊമോ വീഡിയോ

ETV Bharat / entertainment

നെല്‍സണ്‍ ദിലീപ് കുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന തലൈവര്‍ 173 ന്‍റെ പ്രമോ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി. ആവേശത്തോടെ ആരാധകര്‍.

Rajinikanth and Kamal Haasan (Red Giant Movies)
മിഴകത്തിന്‍റെ വമ്പന്‍ താരങ്ങളായ രജനികാന്തും കമല്‍ഹാസനും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യ ഗ്ലിംപ്‌സ് എത്തി. 47 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ഇരുതാരങ്ങളും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന പ്രമോ വീഡിയോ ആരാധകരെ ഒന്നടങ്കം ആവേശത്തിലാഴ്‌ത്തിരിക്കുകയാണ്.

സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് ഇരുതാരങ്ങളും വീഡിയോയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഒപ്പം അനിരുദ്ധിന്‍റെ മാസ് മ്യൂസിക്കും ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ തലൈവർ 173 പ്രൊമോ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ വര്‍ധിപ്പിക്കുകയാണ്. നെൽസന്‍റെയും അനിരുദ്ധിന്‍റെയും രസകരമായ സംഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് വിഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്. രജനീകാന്തിന്‍റെയും കമൽഹാസന്റെയും സ്വാഗും സ്റ്റൈലും വീഡിയോയുടെ ഹൈലൈറ്റ്. കിടിലന്‍ വിന്‍റേജ് ലുക്കിലാണ് ഇരുവരും എത്തുന്നത്.

താരങ്ങള്‍ രണ്ടുപേരും വിന്‍റേ കാറിൽ ഒന്നിച്ചു യാത്ര ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നതായാണ് വിഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രജനീകാന്ത് തന്‍റെ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റൈലിൽ കാറിന്‍റെ കീ കമൽഹാസന് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അത് വാങ്ങി കമല്‍ഹാസന്‍ കാറിന്‍റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റില്‍ ഇരുപ്പുറപ്പിക്കുന്നു. ശേഷമാണ് ഹീറോ യാര് എന്ന ചോദ്യമുയരുന്നത്. അതിനുള്ള ഉത്തരവും സസ്‌പെന്‍സും നിലനിര്‍ത്തിയാണ് വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത്.

ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ തമിഴില് ആദ്യ 1000 കോടി സിനിമയായിരിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

കമല്‍ഹാസന്‍റെ നിര്‍മാണത്തില്‍ രജനികാന്ത് നായകനായി എത്തുന്ന ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് നെല്‍സണ്‍ ദിലീപ് കുമാര്‍ ആണ്. റെഡ് ജയന്‍റ് മൂവീസ് ആണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിക്കുന്നത്. കമല്‍ ഹാസന്‍റെ രാജ് കമല്‍ ഫിലിംസ് ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ആര്‍ മഹേന്ദ്രനൊപ്പം ചേര്‍ന്നാണ് ഈ ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

ആദ്യമായാണ് കമല്‍ ഹാസന്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ രജനികാന്ത് നായകനായി എത്തുന്നത്. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ സംഗീതമൊരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടാഗ്‌ലൈൻ "എവെരി ഫാമിലി ഹാസ് എ ഹീറോ" എന്നാണ്.

മാസ് കൊമേഷ്യല്‍ എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായിട്ടായിരിക്കും ചിത്രം ഒരുങ്ങുക. സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ പുരോ​ഗമിക്കുന്നതിനിടെ ആവേശം വര്‍ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ പ്രൊമോ വീഡിയോ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തീം മ്യൂസിക്കിന്റെ പ്രൊമോ വീഡിയോ ആണിത്.

ചിത്രത്തിന് ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളിയായ രാജീവ് മേനോൻ ആണ്. ആർ.നിർമൽ ആണ് എഡിറ്റർ. 2027 പൊങ്കലിനായിരിക്കും സിനിമ തിയറ്ററുകളിലെത്തുക.

നേരത്തെ ലോകേഷ് കനകരാജ് ആകും ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുക എന്നായിരുന്നു പുറത്തു വന്ന വിവരം.പിന്നീട് ചിത്രം നെൽസണിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു.

നേരത്തെ സൈമ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ, താൻ രജനീകാന്തുമായി ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കമൽ ഹാസൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ‘ഇതൊരു ഗംഭീര സംഭവം ആകുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നല്ലതാണ്. അവർ സന്തോഷിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും’, എന്നായിരുന്നു കമൽ ഹാസൻ പറഞ്ഞത്.

