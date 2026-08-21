‘ഖലീഫ’യുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കുതിപ്പ്; പൃഥ്വിരാജിന്റെ കരിയറിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഓപ്പണിങ്, ആദ്യ ദിവസം നേടിയത് എത്ര?
‘ഗുരുവായൂരമ്പല നടയിൽ’, ‘കടുവ’, ‘ഗോൾഡ്’ തുടങ്ങിയ സമീപകാല ചിത്രങ്ങളുടെ ആദ്യദിന പ്രകടനങ്ങളെ മറികടന്ന് ഖലീഫയുടെ ഓപ്പണിങ് കലക്ഷന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 3:21 PM IST
പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും സംവിധായകൻ വൈശാഖും ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിച്ചെത്തിയ ‘ഖലീഫ’യ്ക്ക് തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച തുടക്കം. ഓഗസ്റ്റ് 20ന് ആഗോളതലത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം ആദ്യ ദിനം തന്നെ ശക്തമായ ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്.
2010-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘പോക്കിരി രാജ’യ്ക്ക് ശേഷം ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും, ഓണം റിലീസെന്ന ഹൈപ്പും, പൃഥ്വിരാജിന്റെ താരമൂല്യവും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ-റിലീസ് പ്രതീക്ഷകൾ വലിയ രീതിയില് ഉയർത്തിയിരുന്നു.
ട്രേഡ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ആദ്യ ദിനത്തിൽ ‘ഖലീഫ’ ലോകമെമ്പാടുമായി ഏകദേശം 12.20 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് നേടിയെന്നാണ് കണക്ക്. ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 6.20 കോടി രൂപയും, വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 6 കോടി രൂപയും ലഭിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ഈ ഓപ്പണിംഗ് കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കില്, ‘ഖലീഫ’ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്റെ കരിയറിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഓപ്പണറായി മാറുകയാണ്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും ‘ആടുജീവിതം’ തന്നെയാണ്. 8.72 കോടി രൂപയുടെ ഓപ്പണിംഗുമായി ‘ദി ഗോട്ട് ലൈഫ്’ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ‘ഖലീഫ’യുടെ 6.20 കോടി രൂപയുടെ ഇന്ത്യ ഗ്രോസ് താരത്തിന്റെ മുൻനിര ഓപ്പണർമാരുടെ പട്ടികയിൽ പുതിയ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുകയാണ്.
‘ഗുരുവായൂരമ്പല നടയിൽ’, ‘കടുവ’, ‘ഗോൾഡ്’ തുടങ്ങിയ സമീപകാല ചിത്രങ്ങളുടെ ആദ്യദിന പ്രകടനങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതാണ് ഈ കണക്ക്.
റിലീസിന് മുമ്പുതന്നെ ‘ഖലീഫ’യുടെ ബുക്കിംഗിൽ വലിയ പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.. കേരളത്തിൽ 1,612 ഷോകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 3.01 കോടി രൂപയുടെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയതായിരുന്നതായാണ് വിവരം. പ്രാരംഭ ഒക്കുപ്പൻസിയും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഓണം റിലീസുകൾക്കിടയിൽ ഇത് ഈ വർഷത്തെ മികച്ച പ്രീ-സെയിൽ പ്രകടനങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറി.
മുൻനിര ഇവന്റ് സിനിമകൾക്കൊപ്പം മത്സരിച്ചാണ് ‘ഖലീഫ’ ഈ നിലയിലെത്തിയത്. ‘ദൃശ്യം 3’, ‘പാട്രിയറ്റ്’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ഉയർന്ന പ്രീ-റിലീസ് ബുക്കിംഗുമായി മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം വലിയ തോതിലുള്ള പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ സ്വന്തമാക്കി.
റിലീസ് ദിനത്തിൽ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിലും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ബുക്ക്മൈഷോയിലെ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന മാത്രം കണക്കിലെടുത്താലും ചിത്രം വലിയ തോതിലുള്ള പ്രേക്ഷക താൽപര്യം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരവും രാത്രിയുമാണ് ‘ഖലീഫ’യ്ക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ പകൽ സമയത്തെ ഒക്കുപ്പൻസിയേക്കാൾ രാത്രി ഷോകള്ക്കായിരുന്നു തിരക്ക്.
കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോടും ചിത്രം ശക്തമായ പ്രതികരണം നേടിയതായി ട്രേഡ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൊച്ചിയിൽ നിരവധി ഷോകൾ ഉയർന്ന ഒക്കുപ്പൻസിയോടെ മുന്നേറിയപ്പോൾ, കോഴിക്കോടും രാത്രികാല ഷോകളിൽ മികച്ച പ്രേക്ഷക സാന്നിധ്യം രേഖപ്പെടുത്തി. തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും ചിത്രത്തിന് സ്ഥിരതയുള്ള തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്.
കേരളത്തിന് പുറത്തും പൃഥ്വിരാജിന്റെ മാർക്കറ്റ് ചിത്രത്തിന് ഗുണകരമായി. ബെംഗളൂരു ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ആദ്യദിന പ്രേക്ഷക സാന്നിധ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
‘ഖലീഫ’യുടെ ആദ്യദിന വിജയത്തിൽ വിദേശ വിപണികളുടെ പങ്കും നിർണായകമാണ്. ഏകദേശം 6 കോടി രൂപയുടെ വിദേശ ഗ്രോസ് എന്ന കണക്ക് മലയാള സിനിമയുടെ ആഗോള പ്രേക്ഷക അടിത്തറയുടെ ശക്തിയേയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഓഷ്യാനിയ മേഖലയിൽ ചിത്രത്തിന് മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ സാന്നിധ്യം ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യദിന കണക്കുകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകി. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഗൾഫ്, യൂറോപ്പ്, ഓഷ്യാനിയ തുടങ്ങിയ പ്രവാസി കേന്ദ്രീകൃത വിപണികളിലും പൃഥ്വിരാജിന്റെ സിനിമകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയാണ് ‘ഖലീഫ’യുടെ ആഗോള ഓപ്പണിംഗിലൂടെ വീണ്ടും പ്രകടമാകുന്നത്.
വലിയ തോതിലുള്ള ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളെ മേക്കിംഗിലും അവതരണത്തിലും വാണിജ്യപരമായി സമീപിക്കുന്ന സംവിധായകനാണ് വൈശാഖ്. പൃഥ്വിരാജുമായുള്ള രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകെട്ടായ ‘ഖലീഫ’യിലും ആ ശൈലി തന്നെയാണ് പ്രധാന ആകർഷണം.
സ്വർണക്കടത്ത്, അധോലോകം, പ്രതികാരം, ആക്ഷൻ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച വലിയൊരു ലോകമാണ് ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിച്ചത്. പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആമിർ അലി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്. ജിനു വി. എബ്രഹാമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതവും പശ്ചാത്തലസംഗീതവും ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തിൽ ജോമോൻ ടി. ജോണാണ് ഛായാഗ്രഹണം.
ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിന്റെ സാന്നിധ്യവും റിലീസിന് മുമ്പ് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. മോഹൻലാൽ അതിഥി വേഷത്തിൽ എത്തുന്നതിന് പുറമെ, ‘ഖലീഫ’യുടെ കഥാലോകം തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും നേരത്തെ തന്നെ സൂചനകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
ചിത്രത്തിലെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ എൻട്രി, ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ, ജേക്സ് ബിജോയിയുടെ പശ്ചാത്തലസംഗീതം എന്നിവയ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിക്കുമ്പോൾ, കഥയുടെ അവതരണവും ചില ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രവചനീയതയും സംബന്ധിച്ച് വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ചില ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ ചിത്രത്തെ ഒരു ഓണം മാസ് എന്റർടെയ്നറായി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, മറ്റുചിലർ തിരക്കഥയുടെയും നരേഷന്റെയും കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ മിശ്രമായ അഭിപ്രായമാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
ഇതുതന്നെയാണ് ‘ഖലീഫ’യുടെ രണ്ടാം ദിനവും വാരാന്ത്യ പ്രകടനവും നിർണായകമാക്കുന്നത്. ശക്തമായ ആദ്യദിന ബുക്കിംഗും താരമൂല്യവും ചിത്രത്തിന് വലിയ തുടക്കം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദീർഘകാല ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങണമെങ്കിൽ ആദ്യദിന ഹൈപ്പിന് പിന്നാലെ പ്രേക്ഷക മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നത് നിർണായകമാകും.
പൃഥ്വിരാജിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണർമാരിൽ ഒന്നായി ‘ഖലീഫ’ ഇതിനകം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലും വിദേശത്തും ഒരുപോലെ ശക്തമായ തുടക്കം ലഭിച്ചതോടെ ചിത്രത്തിന് മുന്നിലുള്ള പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഈ വേഗത നിലനിർത്തുക എന്നതാണ്. വാരാന്ത്യങ്ങളില് ചിത്രത്തിന് എത്രത്തോളം കലക്ഷന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകള് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.