രതിശിൽപ്പങ്ങളുടെ നാടായ ഖജുരാഹോയിലേക്ക് ഒരു ഫൺ റൈഡ്; 'ഖജുരാഹോ ഡ്രീംസ് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്
നാല് വാഹനങ്ങളിൽ ഖജുരാഹോയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന അഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർ, അവിടെ ചെന്നെത്തിയശേഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന കഥാവഴി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 2, 2025 at 1:05 PM IST|
Updated : December 2, 2025 at 1:13 PM IST
മലയാളത്തിൽ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുന്ന മൾട്ടി സ്റ്റാർ ഫൺ വൈബ് ചിത്രമാണ് 'ഖജുരാഹോ ഡ്രീംസ്'. യുവതാരങ്ങളായ അർജുൻ അശോകനും ഷറഫുദ്ദീനും ശ്രീനാഥ് ഭാസിയും ധ്രുവനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രം ഡിസംബർ 5-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ചിത്രത്തിന് 'യുഎ' സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് പ്രധാന താരങ്ങളായ ഷറഫുദ്ദീൻ, അർജുൻ അശോകൻ, നായിക അതിഥി രവി തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രത്യേക നായക സങ്കല്പം ഒന്നുമില്ലെന്നും എല്ലാ അഭിനേതാക്കളും നായകന്മാരാണെന്നും ഷറഫുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. പ്രീമിയം കാറുകൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരനായിട്ടാണ് ശ്രീനാഥ് ഭാസി വേഷമിടുന്നത്. നാല് വാഹനങ്ങളിൽ ഖജുരാഹോയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന അഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർ, അവിടെ ചെന്നെത്തിയശേഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന കഥാവഴി.
'നാല് പേർ അഞ്ച് വണ്ടിയിൽ പോയിട്ട് 10 പേരുമായി തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു' എന്ന് ഷറഫുദ്ദീൻ തമാശയായി പറഞ്ഞു. 2019 ലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇത്രയധികം താമസിച്ചിട്ടും ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്താൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചിത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തന്റെ കഥാപാത്രം ഒരു കഫെ നടത്തുന്ന, വിവാഹമോചിതനായ ഒരാളാണ്. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സമയത്താണ്, മനസ്സ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഖജുരാഹോയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്.
താൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് 'ലോല' എന്നാണ്. എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരുടെയും കൂട്ടായ്മയിൽ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ആരും പെൺകുട്ടിയായി അംഗീകരിക്കാത്ത, ഒരു ആണിനെപ്പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കഥാപാത്രമാണിതെന്നും അർജുൻ അശോകന്റെ പെയർ ആയിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നതെന്നും നടി അതിഥി രവി വ്യക്തമാക്കി.
എറണാകുളത്തെ കളമശ്ശേരി, ഫോർട്ട് കൊച്ചി, പിന്നീട് പൊള്ളാച്ചി, കർണാടക, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിച്ചത് എന്ന് അർജുൻ അശോകൻ പറഞ്ഞു. ഐ.ടി മേഖലയിൽ ജോലി നോക്കുന്ന 'ഗൗതം' എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജോലിയിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കമ്പനി പുറത്താക്കുന്ന ഗൗതം തുടർന്ന് യാത്ര പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഖജുരാഹോയിലേക്ക് എത്തിയശേഷം അവിടെനിന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം കൂടി ദേവദാസി സങ്കല്പമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമുള്ള ഗ്രാമത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നുണ്ട്. അവിടേക്ക് ചെന്നെത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥാവഴി.
ഖജുരാഹോ എന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ രതിശില്പങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചരിത്രപരമായി പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഷറഫുദ്ദീൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരുപക്ഷേ ഈ സിനിമയിലൂടെ ഖജുരാഹോ പ്രേക്ഷകർക്ക് വിശദമായി കാണാനുള്ള അവസരം കൂടി നൽകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടുത്തിടെ താൻ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തി, നിർമ്മിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ 'പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്' വലിയ വിജയം നേടി മുന്നേറുകയാണ്. ആ സിനിമയോടൊപ്പം തന്നെ തനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ള, ഒരുപക്ഷേ അതിനേക്കാൾ പ്രതീക്ഷയുള്ള ചിത്രമാണ് 'ഖജുരാഹോ ഡ്രീംസ്' എന്നും ഷറഫുദ്ദീൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുരാതന ചുവർചിത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്ര നഗരമായി പേരുകേട്ട ഖജുരാഹോയിലേക്കുള്ള ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കളുടെ യാത്രയും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ആകാംക്ഷ നിറയ്ക്കുന്നതും രസകരവുമായ സംഭവങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ഹാസ്യത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 'നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന മുഴുനീള റോഡ് മൂവിയാണ് ഈ സിനിമയെന്ന് അർജുൻ അശോകൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഗുഡ് ലൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ എം.കെ. നാസർ നിർമ്മിച്ച് മനോജ് വാസുദേവ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സേതുവാണ്. ഗുഡ് ലൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ത്രൂ ആശിർവാദ് റിലീസ് ആണ് പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നത്. ചന്തുനാഥ്, ജോണി ആന്റണി, സോഹൻ സീനുലാൽ, സാദിഖ്, വർഷാ വിശ്വനാഥ്, നൈന സർവാർ, അമേയ മാത്യു, രക്ഷ രാജ്, നസീർ ഖാൻ, അശോക് എന്നിവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: മോഹൻദാസ്, പ്രൊജക്ട് ഡിസൈനർ: ബാദുഷ എൻ.എം, ഛായാഗ്രഹണം: പ്രദീപ് നായർ, എഡിറ്റിംഗ്: ലിജോ പോൾ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: അരുൺ മനോഹർ, ഗാനരചന: ഹരിനാരായണൻ, മേക്കപ്പ്: സജി കാട്ടാക്കട, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: സിൻജോ ഒറ്റത്തെക്കൽ, പിആർഒ: വാഴൂർ ജോസ്, പിആർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്: ആതിര ദിൽജിത്ത് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.