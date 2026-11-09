രാമായണ റിലീസായതോടെ ട്രെൻഡിങ്ങായി ജടായു എർത്ത് സെൻ്റർ; ശിൽപത്തിന് പിന്നിലെ വലിയ കഥ പറഞ്ഞ് രാജീവ് അഞ്ചൽ
സിനിമയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 12 വർഷത്തോളം മാറി നിന്ന് ജടായു എർത്ത് സെൻ്റർ യാഥാര്ഥ്യമാക്കിയതിനു പിന്നിലെ വലിയ കഥയുമായി രാജീവ് അഞ്ചല്
Published : November 9, 2026 at 3:15 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 3:24 PM IST
അക്കി വിനായക്
നിധീഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത രാമായണ ഒന്നാം ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. രാവണൻ്റെയും രാമൻ്റെയും ഉദയം തൊട്ട് സീത അപഹരണം വരെയാണ് ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ചിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. സീതാ അപഹരണ സമയത്ത് ജടായുവും രാവണനും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിൻ്റ്. ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ രാവണനും ജടായുവും തന്നെയാണ് താരങ്ങൾ എന്ന് പ്രേക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. രാവണനാൽ ചിറകരിഞ്ഞു വീഴുന്ന ജടായു പ്രേക്ഷകരെ വികാരഭരിതരാക്കുന്നുണ്ട്.
ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത് മുതൽ സിനിമയെക്കാൾ ചർച്ചയാകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജടായു പാറയാണ്. കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായ ജടായു എർത്ത് സെൻ്റർ. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആ ശില്പ സൃഷ്ടി ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത തലത്തിൽ ട്രെൻഡിങ് ആകുന്നു. ശില്പ ഭംഗിയും കര വിരുതും എൻജിനീയറിങ് മാർവെല്ലും സംയുക്തമായ ആധുനിക ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്ന്. ആകാശത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചിറകറ്റു കിടക്കുന്ന ജടായുവിനെ ശില്പം പൂർണ അർഥത്തിൽ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
'ഗുരു' അടക്കം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത നിരവധി സിനിമകളുടെ സംവിധായകനായ രാജീവ് അഞ്ചൽ ആണ് ജടായു ശില്പത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ്. 'ഞാൻ ഗന്ധർവ്വൻ' അടക്കമുള്ള സിനിമകളിൽ കലാസംവിധാനം നിർവഹിച് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള കലാസംവിധായകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. സിനിമയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 12 വർഷത്തോളം മാറി നിന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജടായു ശില്പത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമായത്. കരിയറിൽ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം. ജീവിതം, നടക്കും എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു വലിയ സംരംഭത്തിന് പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ജടായു ശില്പത്തിന് പിന്നിലെ വലിയ കഥ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ശില്പിയും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനുമായ രാജീവ് അഞ്ചൽ.
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലത്ത് എംസി റോഡരികിലാണ് ഈ ചിറകു വിടര്ത്തി നില്ക്കുന്ന ജടായുവുള്ളത്. 360 ഡിഗ്രിയിൽ ഉയരെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഏതു ഭാഗത്തുനിന്നും ശില്പം ആസ്വദിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് സൃഷ്ടി. ജീവിതത്തിൻ്റെ 12 വർഷമാണ് സിനിമ പൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ച് കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായ ജടായു എർത്ത് സെൻ്ററിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം, 12 വർഷം ഒരു തപസ് പോലെയായിരുന്നു. നിരവധി പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും തരണം ചെയ്തതാണ് ജടായുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത്
ജടായു എർത്ത് സെൻ്റർ എന്ന ആശയം ഉടലെടുക്കുന്നു. ശിൽപത്തിൻ്റെ മാതൃക ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം. മീറ്റിങ് ദിവസം രാവിലെ വരെ കൃത്യമായ ഒരു രൂപം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല . എങ്കിലും മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു മാതൃകയിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൽ ഒരു രൂപം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. രാവിലെ തന്നെ അത് ഉണങ്ങാനായി പോത്തൻകോടുള്ള വീടിനു മുന്നിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് വച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഒരു പരുന്ത് ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദത്തിൽ താഴ്ന്ന് വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നത് കാണുന്നത്. അക്കാലമത്രയും പരുന്ത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഇത്രയും അടുത്ത് പരുന്തിനെ കണ്ടിട്ടുമില്ല. ആ പരുന്ത് ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ജടായു ശിൽപ്പത്തിൻ്റെ ഐഡിയ എനിക്ക് നൽകുന്നത്.
ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ ഒരു ശില്പം. കേൾക്കുന്നതുപോലെ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ജടായുവിൻ്റെ സൃഷ്ടി. കൊടുംകാട്, സാമൂഹികവിരുദ്ധരുടെ വിളനിലം. പോരാത്തതിന് ഇത്തരമൊരു സൃഷ്ടിക്കെതിരെ സാമൂഹികമായ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ എതിർപ്പ്. എല്ലാത്തിനെയും അതിജീവിക്കണമായിരുന്നു.
മറ്റൊരു പ്രശ്നം അലട്ടിയത്, വലിയ പണം മുടക്കി ഇങ്ങനെയൊരു ശില്പം ചടയമംഗലത്ത് സൃഷ്ടിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണാൻ വരുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ടൂറിസത്തിൻ്റെ അത്തരം സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ജടായുവിൻ്റെ സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചു. ഗുജറാത്തിലെ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ പ്രതിമയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ജടായു ഉദയം കൊണ്ടതാണ്.
താഴെ നിന്ന് മലമുകളിലേക്ക് കയറുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. മുകളിലേക്ക് കയറിച്ചെന്നാൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെയും മദ്യപാനികളുടെയും സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പോലെയുള്ള കാഴ്ചപലപ്പോഴും യാത്രാമധ്യേ പിടിച്ചു നിർത്തി. പണവും മൊബൈൽ ഫോണും തട്ടിപ്പറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവരെയൊക്കെ ഒരു വിധം ഒഴിവാക്കി പതുക്കെ ശിൽപ്പത്തിൻ്റെ ആദ്യ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്തു പണിതാലും പിറ്റേദിവസം അത് തകർത്തു കളയുന്ന അവസ്ഥ. ജോലി സുഗമമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ മലമുകളിൽ ഒരു വേലി കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ പിറ്റേദിവസം തന്നെ വേലിയടക്കം സാമൂഹികവിരുദ്ധർ പൊളിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ചില ദിവസം മദ്യപാനികൾ തടഞ്ഞുനിർത്തി നിർബന്ധിതമായി മദ്യം കുടിപ്പിക്കാൻ വരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എത്രയോ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്തു കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ജടായു എർത്ത് സെൻ്റർ.
Also Read: ആദ്യചിത്രത്തിലൂടെ ദേശീയ പുരസ്കാരം; ബാലതാരത്തിൻ്റെ ഇമേജിൽ നിന്ന് പക്വതയുള്ള നടനിലേക്കും ചിത്രരചനയിലേക്കും മിനോന്