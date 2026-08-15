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ജനപ്രിയനായി മായൻ: ഒടിയൻ്റെ ഡയലോഗിൽ നിന്ന് ജനിച്ച കഥാപാത്രം; വിശേഷങ്ങളുമായി വിശാഖും അനന്തകൃഷ്ണനും

കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ തരംഗമാവുന്ന മായൻ കോമിക്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സൃഷ്ടാക്കളായ വിശാഖും അനന്തകൃഷ്ണനും ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

Malayalam Comics Finds New Wave In Kerala
മായൻ കോമിക്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി വിശാഖും അനന്തകൃഷ്ണനും (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 4:15 PM IST

|

Updated : August 15, 2026 at 5:16 PM IST

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അക്കി വിനായക്

വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്ന വിനോദോപാധിയാണ് കോമിക്സ്. ഡിസിയുടെയും മാർവെല്ലിൻ്റെയും കോമി കഥാപാത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പുറത്തിറങ്ങിയ എത്രയെത്ര ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങൾ. കേരളത്തിലും കോമിക് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സാധാരണക്കാർക്ക് ഇടയിലേക്ക് അത്തരം സൃഷ്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ കാലവും കാഴ്ചപ്പാടും മാറുന്നതിന് അനുസരിച്ച് എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും ഇപ്പോൾ പ്രചാരം ലഭിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ തരംഗമാവുകയാണ് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മായൻ കോമിക്സ്. ആരംഭിച്ച് 5 ലക്കങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ മായന് ആരാധകരേറുകയാണ്. മായൻ്റെ സൃഷ്ടാക്കളായ വിശാഖ് പി കെ, അനന്തകൃഷ്ണൻ യു എന്നിവർ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം.

Malayalam Comics Finds New Wave In Kerala
മായന്‍ (Special Arrangement)


മായൻ ഒരു ജാലക്കാരൻ...


മായൻ ഒരു ജാലക്കാരൻ... പേരു കേൾക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൻ്രെ ഏടാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും പുള്ളി സാങ്കല്പിക സൃഷ്ടിയാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും മായനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി അല്ലാതെ പുസ്തകരൂപത്തിലാണ് മായനെ ആസ്വദിക്കാൻ ആവുക. സാങ്കേതികവിദ്യ വിരൽതുമ്പിലേക്ക് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ , പുസ്തകരൂപത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഒരു സൃഷ്ടി ആസ്വദിക്കാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ അഭിമാനം സന്തോഷം. 5 ലക്കങ്ങളിലായി 3000 ത്തോളം കോപ്പികൾ ഇതിനോടകം മായൻ വിറ്റഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2026 മാർച്ചിൽ ആണ് മായൻ്റെ ആദ്യഭാഗം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

Malayalam Comics Finds New Wave In Kerala
മായന്‍ ടീം (Special Arrangement)


മിന്നല്‍ മുരളി യൂണിവേഴ്സില്‍ നിന്ന് കോമിക്സിലേക്ക്



'ഞാനും അനന്തകൃഷ്ണനും അനിമേഷൻ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. മിന്നൽ മുരളി നിർമിച്ച വീക്കെൻഡ് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ എന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയോട് ക്യാപ്റ്റൻ രാജ് എന്ന പേരിൽ ഒരു അനിമേഷൻ സീരീസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. മിന്നൽ മുരളി യൂണിവേഴ്സിൽ തന്നെ വരുന്ന കഥാപാത്രമാണിത്. ക്യാപ്റ്റൻ രാജിനെ ജനങ്ങൾ എപ്രകാരം സ്വീകരിക്കും എന്നറിയാൻ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കോമിക് സൃഷ്ടി പുറത്തിറക്കാൻ ആണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്' വിശാഖ് പറയുന്നു. ആദ്യ ലക്കം പുറത്തിറക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അനിമേഷൻ ട്രെയിലറും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു.

ക്യാപ്റ്റൻ രാജിനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മുംബൈയിൽ വച്ചാണ്. അവിടെവച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ രാജിനെ ഒരു അനിമേഷൻ സീരീസ് ആയി തന്നെ പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ട തരത്തിലുള്ള പിന്തുണ ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് കോമിക്സ് രൂപത്തിലുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ രാജിൻ്റെ ജോലികൾ ഞങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ രാജ് കോമിക്സ് ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തന്ന മറ്റൊരു വാതിലാണ് മായൻ. റുക്സാന എന്ന സുഹൃത്തുവഴി റിജാസ് സുലൈമാൻ എന്ന സഹൃദയനിലേക്ക് ഞങ്ങളെത്തി. കോമിക്സ് സൃഷ്ടികളുടെ വലിയ ആരാധകനാണ് അദ്ദേഹം. ഒരു കോമിക്സ് കലാസൃഷ്ടി പുറത്തിറക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതോടെ മായൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ജനിച്ചു. റിജാസ് സുലൈമാനോട് സംസാരിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തിനും താൽപര്യമായി. അങ്ങനെയാണ് മായൻ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്.

Malayalam Comics Finds New Wave In Kerala
മായന്‍ (Special Arrangement)
മായൻ എന്ന കഥാപാത്രം

പൊതുവേ കോമിക്സ് ആണെങ്കിലും, പിരീഡ് സബ്ജക്ട് വിഷ്വൽ പ്രോഡക്ടുകളിൽ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നത് മിത്തോളജിക്കാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനോഹരമായ നാടോടിക്കഥകൾ മറന്നുപോകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഒടിയൻ എന്നത് മനോഹരമായ ഒരു ആശയമാണ്. പക്ഷേ സിനിമകളിലും സാഹിത്യസൃഷ്ടികളിലും ഒടിയൻ സ്ഥിരം പാത്രമായി മാറി. പുതുമ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനിയൊരു സിനിമ ഒടിയൻ എന്ന പേരിൽ വരാനിരിക്കുന്നതായി അറിയുന്നു. എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി ഒരു നാടോടിക്കഥ ആലോചിച്ചു എടുത്തുകൂടാ എന്ന് ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചെടുത്ത സ്വന്തം സൃഷ്ടിയാണ് മായനെന്ന് വിശാഖും അനന്തകൃഷ്ണനും പറഞ്ഞു.
Malayalam Comics Finds New Wave In Kerala
മായന്‍ (Special Arrangement)
പേരിന് പിന്നിലെ രസകരമായ കഥ



മായന് വേണ്ടി ചരിത്രകാലത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം പഠിച്ചു. ചരിത്രത്തിൽ കൃത്യമായി വേരൂന്നാതെ, നീതിപുലർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രം മായൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. മായൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചതിന് പിന്നിലും രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കലാസംവിധായകനുമായി സംസാരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഈ ഒരു പേര് ലഭിക്കുന്നത്. ഒടിയൻ എന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. ഒടിയനെ മായൻകാട്ടി പേടിപ്പിക്കരുതെന്ന്. ഈ ഡയലോഗ് ഒരുപക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കലാസംവിധായകനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. അദ്ദേഹം കരുതിയത് ഒടിയനെ മായൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കാട്ടി പേടിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ്. മായൻ മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. ഒടിയനെ ജാലവിദ്യ കാട്ടി പേടിപ്പിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് ആ ഡയലോഗിൻ്റെ അർഥം. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ മായന്‍ എന്ന പേരും ഒരു കഥാപാത്രവും ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ സ്പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണമായി. മായൻ എന്ന വാക്ക് മലയാളം നിഘണ്ടുവിൽ ഉള്ള പ്രയോഗം തന്നെയാണ്. മായ കാട്ടുന്നവൻ എന്നാണ് അർഥം. പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും മായനെന്ന കഥാപാത്രമില്ല.

Malayalam Comics Finds New Wave In Kerala
മായന്‍ (Special Arrangement)
ആദ്യ പംക്തി

മായൻ എന്ന ആശയം മനസ്സിൽ ഉദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റോറിയായി പറയണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കോടിനെ പശ്ചാത്തലമാക്കി മായൻ്റെ കഥ പറയാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ചരിത്രത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള നാടാണ് കോഴിക്കോട്. അങ്ങനെയൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ കഥ പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും നമുക്ക് ലോജിക്കലായി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. മായനെ പല രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇനി വേണ്ടത് കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ചരിത്ര രേഖകളിൽ ലോകവുമായി കോഴിക്കോടിന് ബന്ധമുണ്ടായ കാലഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പുതിയൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കഥ പറച്ചു നട്ടാൽ ഒരു എക്സോട്ടിക് ഫീൽ നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മായൻ്റെ കഥ പറയാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഒരൊറ്റ എഴുത്തുകാരൻ അല്ല മായന് ഉള്ളത്. മായൻ കോമിക്സിന് പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ടീം ഉണ്ട്. ഒരാൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആശയം ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം ടീമിന് മുന്നിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യും. എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അത് സൃഷ്ടിയായി പുറത്തു വരിക.


മായൻ്റെ ആശയം



നോൺ ലീനിയർ രീതിയിലാണ് മായൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി കഥ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ആവിഷ്കാരം. ആദ്യ പക്തി 75 പേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള നാല് ലക്കങ്ങളും 50 പേജുകളാണ്. ഒരു സീസണിൽ തുടർച്ചയുള്ള കഥകൾ ആയിട്ടാണ് ഓരോ മാസവും മായൻ്റെ അധ്യായങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുക. ഓൺലൈൻ ഓഫ് ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ മായൻ ലഭ്യമാണ്. 25 പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു സീസൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനിൽ ഉള്ളത്. നിലവിൽ ഡിജിറ്റലായി മായൻ വായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ പുസ്തകരൂപത്തിലുള്ള സൃഷ്ടിക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹാർഡ് കോപ്പിക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു കവിയുണ്ട്. അയാളുടെ സഹായിയുടെ പേരാണ് രാമൻ. രാമൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് മായൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. രാമൻ്റെ അബദ്ധത്തിലൂടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു വലിയ തീപിടിത്തം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ തീപിടിത്തത്തിന് ഇടയിൽ മാരി എന്നൊരു മായൻ കഥാപാത്രം അവിടേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ മാരിയും രാമനും കൂട്ടിമുട്ടുന്നു. പിന്നീട് അവർ ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് കഥാവഴി. എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് മാരി എന്ന മായൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറിയത്. ആരാണ് മായൻ. അയാളുടെ കഥ എന്ത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആശയം പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. മാരി ഒരു ജാലവിദ്യകാരൻ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു കളരി യോദ്ധാവ് കൂടിയാണ്. ആയോധന കലയും ഇന്ദ്രജാലവും സംയോജിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് മായനുള്ളത്.

Malayalam Comics Finds New Wave In Kerala
വിശാഖ് പി കെ, വിശാഖ് വി എം, അനന്തകൃഷ്ണൻ (Special Arrangement)
സൃഷ്ടാക്കളിൽ ഒരാളായ വിശാഖും, മായൻ കോമിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായ മറ്റൊരു വിശാഖും ( വിശാഖ് വി എം ) ചേർന്നാണ് മായൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം കഥകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിച്ച കഥകൾ മൊത്തം ടീമിൻ്റെ പിന്തുണ ലഭിച്ചശേഷം മാത്രമേ പോസിറ്റീവായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാറുള്ളൂ. 18 പേർ അടങ്ങുന്നതാണ് മായൻ്റെ ടീം. ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നിർമാതാവിൻ്റെ അപ്പ്രൂവൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയായി. നിലവിൽ എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണ് മായൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാമാസവും ഒരു ലക്കം എന്ന രീതിയിലാണ് മായൻ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ മായൻ എന്നൊരു കോമിക്സ് പുസ്തകം വിപണിയിൽ ഇറക്കിയാൽ ഒരുപക്ഷേ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കണമെന്നില്ല. വ്യത്യസ്തമായ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രവും, വായനക്കാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രോഡക്ടിൻ്റെ സ്വഭാവവും ആണ് മായന് പിന്തുണ ലഭിക്കാൻ കാരണം. ഒരുപക്ഷേ പുസ്തകരൂപത്തിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് മായന് ഇത്രയും സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചത്. ഡിജിറ്റലി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയധികം പേർ വായിക്കണമെന്നില്ല.


മായനും നിർമിത ബുദ്ധിയും



നിലവിൽ ഒറിജിനൽ കോമിക്സ് എന്ന ആശയത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. പ്രീപ്രൊഡക്ഷൻ വേളയിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഡിസൈനിങ്ങിനൊക്കെ മാതൃക പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിർമിത ബുദ്ധി നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പൂർണമായ മനുഷ്യ നിർമിത സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് മായൻ. അതിപ്പോൾ കഥയാണെങ്കിലും വരകൾ ആണെങ്കിലും. നിർമിത ബുദ്ധിയിലെ കൃത്രിമത്തിലൂടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കാം. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ ഇമോഷനുകൾ പരസ്പരം കണക്ട് ആകുമ്പോഴാണല്ലോ ഏതൊരു കാര്യവും വിജയിക്കുന്നത്. ക്രിയേറ്റേഴ്സും വായനക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ട് സ്ട്രോങ്ങ് ആകാൻ ഒരു മനുഷ്യസ്പർശം ആവശ്യമാണ്. ഇതിപ്പോൾ നിലവിലെ കാര്യമാണ്.



കോമിക്സിൻ്റെ ആവിഷ്കാരം



നാലു മുതൽ 6 പാനലുകൾ വരെ നിറയുന്ന രീതിയിലാണ് മായൻ്റെ ഒരു പേജ്. ഡയലോഗുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലും ആക്ഷനിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സൃഷ്ടി. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അഭിനയവും ആക്ഷനും ധാരാളം റഫറൻസുകൾ പരിശോധിച്ചാണ് വരയ്ക്കാറുള്ളത്. ഒരുപക്ഷേ റഫറൻസ് ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ കഥാപാത്രം അഭിനയിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ തന്നെ അഭിനയിക്കും. അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്ന ആക്ഷനുകൾ ചിത്രങ്ങളായി എടുത്ത് അതുനോക്കി പോസുകൾ വരയ്ക്കും. നിരന്തരം വായനയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ നിരവധി ആക്ഷനുകൾ ഞങ്ങളുടെ ടീം വരച്ചു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ ജോലിയിലേക്ക് കടന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി. കഥകളിലും പ്രചോദനം ഉണ്ട്. നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും കോമിക്സ് ബുക്കുകളും കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളും തന്നെയാണ് പ്രചോദനങ്ങൾ.



ആദ്യ ലക്കത്തിൻ്റെ നിരൂപണം


വായനക്കാരിൽ നിന്ന് നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എത്രയോ കോമിക്സ് ബുക്കുകൾ ഇവിടെ വരുന്നു. പക്ഷേ നിലനിൽപ്പ് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ലക്കം ആയി. വായനക്കാരുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ വളരെ ചെലവേറിയ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. പക്ഷേ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുൻപ്, നിരവധി കലാകാരന്മാർക്കും സംവിധായകർക്കും ഞങ്ങൾ ഓരോ കോപ്പി അയച്ചു കൊടുത്തു. സംവിധായകൻ നിതീഷ് സഹദേവ്, ചത്താപച്ചയുടെ ഡയറക്ടർ അദ്വൈത്, ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഉജ്വലൻ്റെ സംവിധായകൻ രാഹുൽ എന്നിവരൊക്കെ ആദ്യ കോപ്പി വായിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവരാണ്.


മായൻ കോമിക്സിന്റെ സൃഷ്ടാക്കളായ അനന്തകൃഷ്ണനും വിശാഖും കാർമോണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന അനിമേഷൻ സ്റ്റുഡിയോയുടെ സാരഥികൾ കൂടിയാണ്. നിലവിൽ ഈ സ്റ്റുഡിയോ മുൻ നിര മലയാള സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കാർമോണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി സ്റ്റുഡിയോ ആണ് മായൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മായൻ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പ്രസിദ്ധീകരണം. നിർമാണം റിജാസ് സുലൈമാൻ.

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Last Updated : August 15, 2026 at 5:16 PM IST

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