ഐഎഫ്എഫ്കെ: കേന്ദ്രത്തിനു വഴങ്ങി കേരളം, ആറു സിനിമകള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കില്ല
പതിനാറിലധികം സിനിമകൾ പാക്കേജിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആദ്യ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് നിരവധി വിവാദങ്ങളാണ് മേളയിൽ സംഭവിച്ചത്. പിന്നീട് വിലക്ക് 6 സിനിമകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയായിരുന്നു.
Published : December 18, 2025 at 1:58 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഐഎഫ്എഫ്കെ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആറു വിദേശ സിനിമകൾ മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന കേന്ദ്ര നിലപാടിൽ വഴങ്ങി കേരളം. ചിത്രങ്ങൾക്ക് സെൻസർ ഇളവ് നൽകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് കേന്ദ്രം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചതിനെത്തുടര്ന്നാണ് സര്ക്കാര് നിലപാട് മാറ്റിയത്. പൊയറ്റ്, ഫ്ലിപ്പ്, ക്ലാഷ്, യെസ്, ഈഗിൾസ് ഓഫ് ദ റിപ്പബ്ലിക്, ഓൾ ദി ഗ്ലിബ്സ് ഓഫ് യു തുടങ്ങിയ ആറ് സിനിമകൾക്ക് പ്രദർശന അനുമതി നൽകാനാകില്ല എന്ന് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്റ്ററി ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിക്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം കൈമാറി. കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശത്തിന് അനുസരിച്ച് ഈ ആറു സിനിമകളുടെയും പ്രദർശനം നടത്തേണ്ട എന്ന് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി തീരുമാനിച്ചു.
പതിനാറിലധികം സിനിമകൾ പാക്കേജിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആദ്യ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് നിരവധി വിവാദങ്ങളാണ് മേളയിൽ സംഭവിച്ചത്. പിന്നീട് വിലക്ക് 6 സിനിമകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ വിലക്ക് നേരിട്ട സിനിമകൾ നിർബന്ധമായും മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിക്ക് നിർദേശം നൽകി. ആറ് സിനിമകളിൽ നാലു സിനിമകളുടെ പ്രദർശനങ്ങൾ ഇതിനോടകം നടന്നു. ഇനി രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അതിനെ തുടർന്ന് പൊയറ്റ്, ഈഗിൾസ് ഓഫ് ദ റിപ്പബ്ലിക് തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ പ്രദർശനം കഴിഞ്ഞദിവസം നടക്കുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ആറ് സിനിമകൾക്ക് സെൻസർ ഇളവ് നൽകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന അന്തിമ നിർദേശം ലഭിച്ചത്.
വിലക്കപ്പെട്ട സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദേശം നടപ്പിലാക്കിയതിന് തുടർന്ന് കേന്ദ്ര നിർദേശത്തെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നടപടിയുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം കേരളത്തിന് മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരുന്നു.
പ്രതിഷേധങ്ങള് തുടരുന്നു
ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ 'കശ്മീർ ഫയൽസ്', 'കേരള സ്റ്റോറി' തുടങ്ങിയ ആർ.എസ്.എസ് അജണ്ടയുള്ള സിനിമകൾ മാത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ മതിയാകുമോ എന്ന ചോദ്യവുമായി ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകർ രംഗത്ത്. ഫാസിസ്റ്റ് കടന്നുകയറ്റം മൂലം ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള നൂറുകണക്കിന് സിനിമകൾ ഭാവിയിൽ ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രവർത്തകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നൂറുവർഷം മുൻപുള്ള സിനിമകളെപ്പോലും കേന്ദ്രസർക്കാർ ഭയപ്പെടുകയാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
മുപ്പതാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ (IFFK) നിന്ന് വിലക്കപ്പെട്ട, യു.എസ്.എസ്.ആർ നിർമിതമായ ‘ബാറ്റിൽഷിപ്പ് പോട്ടെംകിൻ’ (Battleship Potemkin) ഉറപ്പായും പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ചാണ് മേള വേദിയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത്. 1925-ൽ നിർമിക്കപ്പെട്ട ഈ ചിത്രം ലോകസിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിച്ച മഹത്തായ കലാസൃഷ്ടിയാണ്. ലോകത്ത് നിർബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട 10 സിനിമകളിൽ ഒന്നായ ഈ ചിത്രത്തെ മേളയിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്നത് ഉചിതമായ നടപടിയല്ലെന്ന് ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു.
ചിത്രത്തിന് പ്രദർശന അനുമതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാനവീയം വീഥിയിലോ നിശാഗന്ധിയിലോ സിനിമ പരസ്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലാനുള്ള നിയമനടപടികളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ എന്നും, ഇതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന നിയമനടപടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സധൈര്യം നേരിടണമെന്നും ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കലാസൃഷ്ടികളെ തടയുന്നത് ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ പോലുള്ള മേളകളുടെ നിലനിൽപ്പിനെത്തുടന്നെ ബാധിക്കും. കേന്ദ്ര അജണ്ടകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് കേരളത്തിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് കേട്ടുകേൾവി മാത്രമായി മാറുമെന്നും ഇവർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഐ ആൻഡ് ബി മന്ത്രാലയം ഏകദേശം 30 സിനിമകളാണ് ആദ്യം ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ പാക്കേജിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് വിലക്ക് 20 സിനിമകളിലേക്ക് കുറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ 19 സിനിമകൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും ‘ബാറ്റിൽഷിപ്പ് പോട്ടെംകിൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചു. മേള അവസാനിക്കാൻ ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ഈ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തിയത്. ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി മധു ജനാർദ്ദനൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിഷയത്തെപ്പറ്റി പ്രതികരിച്ചു.
ലോകവ്യാപകമായുള്ള പ്രൊപ്പഗണ്ട സിനിമകൾ പോലും ‘ബാറ്റിൽഷിപ്പ് പോട്ടെംകിൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ആഖ്യാനരീതി കടംകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഇത്തരം വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ നിലപാട് അപഹാസ്യമാണെന്നും പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. മന്ത്രാലയത്തിലെ ഏതോ ഒരു ക്ലാർക്കിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് ലോകം ആദരിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രമേളകൾ അധഃപതിച്ചു. വിലക്കപ്പെട്ട സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉറച്ച നിലപാടിനെ പൂർണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായും ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: കർമ്മയോദ്ധയുടെ തിരക്കഥ മോഷ്ടിച്ചതു തന്നെ; മേജർ രവിക്കും നിർമാതാവിനും 30 ലക്ഷം രൂപ പിഴ വിധിച്ച് കോടതി