ETV Bharat / entertainment

''ഇനി നമ്മളറിയാത്ത കേരളം വല്ലതും... ഏയ്‌, പൊറോട്ട ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാവും കുട്ടി ബീഫ് കഴിക്കാത്തത്'' ട്രോളിൽ മുങ്ങി 'ദി കേരള സ്റ്റോറി 2' ട്രെയിലർ

തീവ്ര വലതുപക്ഷ അജണ്ട പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രയിലറിൽ കേരളത്തിനെതിരെയും പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിനെതിരെയും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഹെയ്‌റ്റ് ക്യാംപെയിനും ചില ഉത്തരേന്ത്യൻ ഹാൻഡിലുകളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

KERALA STORY TRAILER kerala Story Troll Social Media kerala Story kerala Story Trailer 2
The Kerala Story 2 Goes Beyond (Trailer)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 18, 2026 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

റെ വിവാദമായ 'ദി കേരള സ്റ്റോറി'ക്ക് പിന്നാലെ 'ദി കേരള സ്റ്റോറി 2' ട്രെയിലറും ഉം വിവാദമാവുകയാണ്. ആദ്യ ചിത്രത്തിലേതുപോലെ തന്നെ വിദ്വേഷവും പ്രൊപ്പഗാണ്ടയുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലും പ്രതിധ്വനിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ട്രോളുകളാണ് ഉയരുന്നത്.

തീവ്ര വലതുപക്ഷ അജണ്ട പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രെയിലറിൽ കേരളത്തിനെതിരെയും പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിനെതിരെയും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഹെയ്‌റ്റ് ക്യാംപെയിനും ചില ഉത്തരേന്ത്യൻ ഹാൻഡിലുകളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കാമാഖ്യ നാരായണ്‍ സിങ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ കേരളത്തിൽ ട്രോള്‍ മഴയാണെങ്കിലും ഹെയ്‌റ്റ് ക്യാംപെയിനുകള്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ആകമാനം വിദേശ്വത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിർത്തുന്നതാണെന്നാണ് ചിലരുടെ കമൻ്റുകള്‍.

KERALA STORY TRAILER KERALA STORY TROLL SOCIAL MEDIA KERALA STORY KERALA STORY TRAILER 2
kerala Story 2 Social Media Troll (@Instagram)

ചിത്രത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നുമുള്ള ഹിന്ദു പെണ്‍കുട്ടിയെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് ബീഫ് കഴിപ്പിക്കുന്ന രംഗത്തിനാണ് ഏറ്റവുമധികം ട്രോളുയരുന്നത്. ബീഫ് കഴിക്കുന്ന രംഗത്തിന് ഇനി ആളെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ പറയണമെന്നും അധികം നിർബന്ധിക്കണ്ട ബീഫിനൊക്കെ 400 രൂപയാണ് വിലയെന്നുമൊക്കെ ട്രോളന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി പൊറോട്ട ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ കുട്ടി ബീഫ് കഴിക്കാത്തതെന്നും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചവരുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

''ഇനി നമ്മളറിയാത്ത കേരളം വല്ലതും... ഏയ് അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല'' എന്തായാലും ചില പ്രമുഖ ബിജെപി നേതാക്കന്മാർ ബീഫ് കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ കൈയിലുണ്ടെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളും കമൻ്റുകളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ദേശിയ അവാർഡിനായി അണിയറപ്രവർത്തകർ വളരെ കഷ്‌ടപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്.

KERALA STORY TRAILER KERALA STORY TROLL SOCIAL MEDIA KERALA STORY KERALA STORY TRAILER 2
kerala Story 2 Social Media Troll (@Instagram)

എന്നാൽ ട്രോളുകള്‍ക്കപ്പുറം ഇന്ത്യയ്‌ക്കുള്ളിൽ മതസ്‌പർധ ഉണർത്തുന്ന ഇത്തരം പരാമർശങ്ങള്‍ വലിയ അപകടമാണെന്നതാണ് വസ്‌തുത. ഒരു നാടിൻ്റെ പേര് ഇത്രയും മോശമാക്കി കാണിക്കുന്ന ചിത്രം അപകടകരമാണെന്ന അഭിപ്രായവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

സിനിമയിൽ ഇത്തവണ കേരളത്തിന് പുറമേ രാജസ്ഥാന്‍, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ കഥയും പറയുന്നുണ്ട്. വിപുൽ ഷാ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ആഷിൻ എ ഷായാണ് സഹനിർമാതാവ്. സുദീപ്തോ സെൻ ആയിരുന്നു കേരള സ്റ്റോറി സംവിധാനം ചെയ്‌തത്.

KERALA STORY TRAILER KERALA STORY TROLL SOCIAL MEDIA KERALA STORY KERALA STORY TRAILER 2
kerala Story 2 Social Media Troll (@Instagram)

ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന മൂന്ന് പെണ്‍കുട്ടികളും പുതുമുഖങ്ങളാണ്. ഫെബ്രുവരി 27 നാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ്. ''ഇതൊരു കഥ മാത്രാമാണെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. അവരതിനെ നിശബ്‌ദമാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. അവരതിനെ അവഹേളിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ സത്യം നിലയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം ചില കഥകള്‍ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇത്തവണ കൂടുതല്‍ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. കൂടുതല്‍ വേദനിപ്പിക്കുന്നു'' എന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ പങ്കുവച്ചു കൊണ്ട് നിര്‍മാതാക്കള്‍ കുറിച്ചത്.

Also Read: 'ഇതൊരു പ്രൊപ്പഗണ്ട സിനിമയല്ല'; കോടികൾ കടം വാങ്ങി, കരിയർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രം: ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

TAGGED:

KERALA STORY TRAILER
KERALA STORY TROLL SOCIAL MEDIA
KERALA STORY
KERALA STORY TRAILER 2
KERALA STORY TRAILER CONTROVERSY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.