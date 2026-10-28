പണം വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണം; നിവിൻ പോളിക്കെതിരായ വഞ്ചനാക്കേസ് കേരള ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി
നിവിന് പോളി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 2022-ലെ ചിത്രമായ 'മഹാവീര്യർ' എന്ന സിനിമയുടെ സഹനിർമ്മാതാവായിരുന്ന പി.എസ്. ഷംനാസ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്താണ് കേസ് എടുത്തത്.
By PTI
Published : October 28, 2026 at 10:08 AM IST
കൊച്ചി: സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളം നടൻ നിവിൻ പോളിക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്ന ക്രിമിനൽ കേസ് കേരള ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. പരാതിക്കാരനും നടനും തമ്മിൽ തർക്കം സൗഹൃദപരമായി പരിഹരിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടി.
നിവിന് പോളി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 2022-ലെ ചിത്രമായ 'മഹാവീര്യർ' എന്ന സിനിമയുടെ സഹനിർമ്മാതാവായിരുന്ന പി.എസ്. ഷംനാസ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഐപിസി 406 (വിശ്വാസവഞ്ചന), 420 (വഞ്ചന) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് നിവിൻ പോളിക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
കേസിനാസ്പദമായ തർക്കങ്ങൾ ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ സൗഹൃദപരമായി പരിഹരിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജസ്റ്റിസ് പി.വി. ബാലകൃഷ്ണനാണ് എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കിയത്. എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.
ഹർജിക്കാരനായ നിവിൻ പോളിക്കെതിരെ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ളവയല്ലെന്നും സമൂഹത്തിൽ കാര്യമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയല്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. മാത്രമല്ല, ഹർജിക്കാരൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായതിനാൽ, തുടർനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു," ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു.
കേസിനാസ്പദമായ തർക്കം ഷംനാസുമായി ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയതിനാൽ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് നിവിൻ പോളി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലവിൽ യാതൊരു പരാതിയോ തർക്കമോ ഇല്ലെന്നും, കേസ് തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇരുവിഭാഗവും കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഹർജിക്കാരനെതിരായ നടപടികൾ റദ്ദാക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന് (പ്രോസിക്യൂഷന്) എതിർപ്പില്ലെന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
'മഹാവീര്യർ' എന്ന ചിത്രം വാണിജ്യപരമായി വിജയിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, തനിക്ക് 95 ലക്ഷം രൂപ നൽകാമെന്ന് നിവിൻ പോളി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി ഷംനാസ് പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
തുടർന്ന്, എബ്രിഡ് ഷൈൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു 2' എന്ന ചിത്രത്തിൽ തന്നെ പങ്കാളിയാക്കാമെന്നും നടൻ വാഗ്ദാനം നൽകിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി ഏകദേശം 1.9 കോടി രൂപ താൻ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നും ഷംനാസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഷംനാസിന്റെ കമ്പനിയായ 'ഇന്ത്യൻ മൂവി മേക്കേഴ്സിന്റെ' ബാനറിലാണ് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നതായി പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു സ്ഥാപനവുമായി അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ വിതരണ കരാറിൽ നിവിന് പോളിയും ഷൈനും ഏർപ്പെട്ടുവെന്നും, അതിനായി അവർ ഹാജരാക്കിയ മുൻ കരാറിൽ ഈ സിനിമ നടന്റെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഷംനാസ് ആരോപിച്ചു. കേസില് നിവിന്ക പോളി ഒന്നാം പ്രതിയും എബ്രിഡ് ഷൈന് രണ്ടാം പ്രതിയുമാണ്.