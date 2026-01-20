ETV Bharat / entertainment

ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുടെ സമരം പിൻവലിച്ചു; നാളെ സിനിമ ചിത്രീകരണം മുടങ്ങില്ല

മന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ സമരം പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനമായി. സിനിമാ ചിത്രീകരണം നാളെ തടസമില്ലാതെ നടക്കും. നികുതി ഇളവുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

KERALA FILM CHAMBER NEWS SAJI CHERIYAN MEETS FILM BODY MALAYALAM MOVIE SHOOTING UPDATE ENTERTAINMENT TAX ISSUE KERALA
മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം സിനിമ പ്രവർത്തകർ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 20, 2026 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ നാളെ (ജനുവരി 21) നടത്താനിരുന്ന സമരം പിൻവലിച്ചു. സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാനുമായി കേരള ഫിലിം ചേംബർ പ്രതിനിധികൾ നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമരം പിൻവലിക്കാൻ ധാരണയായത്. ഇതോടെ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണം നാളെ തടസമില്ലാതെ നടക്കും.

മന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന വിവരം സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ഇടിവി ഭാരതിനെ അറിയിച്ചത്. ചലച്ചിത്ര സമരത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണം അടക്കം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ച വിജയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണം നാളെ തുടരുന്നതിന് തടസമില്ലെന്ന് ഫിലിം ചേംബർ പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി.

ജിഎസ്ടി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചലച്ചിത്ര മേഖലയ്ക്ക് ഇളവുകൾ നൽകുക, വൈദ്യുതി താരിഫിൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുക, ഇരട്ട നികുതി ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ഫിലിം ചേംബർ അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ജനുവരി മാസം മുതൽ സർക്കാർ തിയറ്ററുകളായ കൈരളി, ശ്രീ, കലാഭവൻ തുടങ്ങിയ സെൻററുകളിൽ പുതിയ മലയാള സിനിമകൾ നൽകില്ലെന്ന് ഫിലിം ചേംബർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ചലച്ചിത്ര മേഖല അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് നടത്തുമെന്ന് ഫിലിം ചേംബർ പ്രസിഡൻ്റ് അനിൽ തോമസ് നേരത്തെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ജനുവരി 21ന് ചലച്ചിത്ര മേഖല ഒന്നടങ്കം സൂചന സമരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. ചലച്ചിത്ര സമരത്തെ മുൻനിർത്തി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഫിലിം ചേംബർ പ്രസിഡൻ്റ് അനിൽ തോമസ് ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ജിഎസ്ടിക്ക് പുറമെയാണ് ഇവിടെ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ടാക്സ് കൂടി ചലച്ചിത്ര മേഖലയുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ജിഎസ്ടിയിലൂടെ സർക്കാരിന് പണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടി വരുമാനം ലഭിച്ചോട്ടെ എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ടാക്സ് കൂടി സിനിമയ്ക്ക് മേൽ ചുമത്തുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. സർക്കാർ സിനിമയെ ഒരു പാർട്ട് ടൈം വരുമാന മാർഗം എന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണ കൂടി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ സിനിമയുടെ വളർച്ച പൂർണ അർഥത്തിൽ സാധ്യമാകൂ. 2026ൽ സർക്കാർ സിനിമയ്ക്ക് മേലുള്ള കടുംപിടിത്തം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന ആവശ്യമാണ് സംഘടനകൾ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നത്.

അതേസമയം മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ചകളാണ് സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമല്ല. സർക്കാർ തിയറ്ററുകളിൽ സിനിമ റിലീസിങ് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലെ തീരുമാനം പിന്നീട് നടക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

Also Read:- അക്ഷയ് കുമാറിൻ്റെ സുരക്ഷാ വാഹനവും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം

TAGGED:

KERALA FILM CHAMBER NEWS
SAJI CHERIYAN MEETS FILM BODY
MALAYALAM MOVIE SHOOTING UPDATE
ENTERTAINMENT TAX ISSUE KERALA
KERALA FILM STRIKE WITHDRAWN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.