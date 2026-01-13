ETV Bharat / entertainment

ജനുവരി 21ന് തിയറ്ററുകൾ അടച്ചിടും, ഷൂട്ടിങ്ങും ഇല്ല; സർക്കാരിനെതിരെ സിനിമ സംഘടനകളുടെ പണിമുടക്ക്

വിനോദ നികുതിക്കെതിരെ ജനുവരി 21ന് സിനിമ പണിമുടക്ക്. സർക്കാർ അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് നടപടി. പരിഹാരമില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമാക്കും.

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 13, 2026 at 4:56 PM IST

3 Min Read
എറണാകുളം: തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈടാക്കുന്ന വിനോദ നികുതി ഒഴിവാക്കണമെന്നതടക്കമുള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ സിനിമ സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജനുവരി 21ന് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി സിനിമ മേഖലയിൽ സൂചന പണിമുടക്ക് നടത്തുമെന്ന് ഫിലിം ചേംബർ, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ സംയുക്തമായി അറിയിച്ചു. ജിഎസ്ടിക്ക് പുറമെ വിനോദ നികുതി കൂടി നൽകേണ്ടി വരുന്നത് സിനിമ മേഖലയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

ജിഎസ്ടിയും വിനോദ നികുതിയും വിനോദ നികുതിക്ക് മേലുള്ള ജിഎസ്ടിയും ചേർന്ന് ഫലത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നികുതിഭാരമാണ് സിനിമ വ്യവസായം അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തിയറ്ററുകൾക്ക് വലിയ തുക നികുതി കുടിശികയും അതിന്മേൽ ഭീമമായ പലിശയും വരുന്നുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈടാക്കുന്ന നികുതി പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നതാണ് സംഘടനകളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.

സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം

സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് സിനിമക്കാർ ഭരണതലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടും സിനിമ മേഖലയുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കാര്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് സംഘടനകൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാറും മുകേഷും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഗുണമുണ്ടായില്ലെന്ന വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ അതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല. ചർച്ച എന്ന് നടത്തുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ജനുവരി 21ന് സിനിമ പ്രദർശനവും നിർമാണവും അടക്കം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്തംഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൂചന സമരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.

സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച ഫിലിം കോൺക്ലേവ് വെറും കണ്ണിൽ പൊടിയിടൽ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചു. താരസംഘടനയായ അമ്മയും സമരത്തിന് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണിമുടക്ക് ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് നിവേദനം നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂചന പണിമുടക്കിന് ശേഷവും സർക്കാർ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ തുടർച്ചയായ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് സിനിമ സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം.

ഇരട്ട നികുതിയുടെ ഭാരം

നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ജിഎസ്ടി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ സേവന നികുതിയും വിനോദ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് നികുതികൾ അതിൽ ലയിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ വിനോദ നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണം. 18 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ 12 ശതമാനം ജിഎസ്ടി നൽകുന്നതിന് പുറമെയാണ് കോർപറേഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിൽ എട്ടര ശതമാനം മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ വിനോദ നികുതി അധികമായി നൽകേണ്ടി വരുന്നത്.

ഈ അധിക വിനോദ നികുതിയുടെ മുകളിൽ വീണ്ടും ജിഎസ്ടി കണക്കാക്കുന്ന രീതിയും നിലവിലുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഏകദേശം 28 ശതമാനത്തോളം നികുതി ഭാരം ഓരോ ടിക്കറ്റിലും വരുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധിക്കാനും പ്രേക്ഷകർ തിയറ്ററുകളിൽ നിന്ന് അകലാനും കാരണമാകുന്നുവെന്നും സിനിമ സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഇരട്ട നികുതി ഘടന നിലവിലില്ലെന്നതും ഇവർ എടുത്തുപറയുന്നു.

തിയറ്ററുകളുടെ പ്രതിസന്ധി

തിയറ്റർ ഉടമകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈദ്യുതി ഫിക്സഡ് ചാർജും വലിയൊരു ബാധ്യതയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കെഎസ്ഇബിക്ക് നൽകേണ്ട ഫിക്സഡ് ചാർജിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. കോവിഡ് കാലത്ത് അടച്ചിട്ട തിയറ്ററുകൾക്ക് പോലും വൻതുക വൈദ്യുതി ചാർജായി നൽകേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെയാണ് തിയറ്ററുകളുടെ വസ്തു നികുതി വർധന. കെട്ടിട നികുതിയിൽ വരുത്തിയ അശാസ്ത്രീയമായ വർധന പല സിംഗിൾ സ്ക്രീൻ തിയറ്ററുകളെയും അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സിനിമ വ്യവസായത്തെ തകർക്കുന്ന ഇത്തരം നയങ്ങൾ തിരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പലതവണ നിവേദനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും സർക്കാർ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ലെന്നതാണ് സമരത്തിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാന ഘടകം.

പൂർണ സ്തംഭനം

ജനുവരി 21ന് നടക്കുന്ന പണിമുടക്ക് സിനിമ മേഖലയെ ആകമാനം നിശ്ചലമാക്കും. അന്നേദിവസം തിയറ്ററുകളിൽ സിനിമ പ്രദർശനം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഷൂട്ടിങ്, ഡബ്ബിങ്, എഡിറ്റിങ് തുടങ്ങിയ നിർമാണ അനുബന്ധ ജോലികളും പൂർണമായി നിർത്തിവയ്ക്കും. ഫിലിം ചേംബറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, ഫിയോക് തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് സമരരംഗത്തുള്ളത്. സിനിമ നയരൂപീകരണത്തിനും സ്ത്രീസുരക്ഷയ്ക്കുമായി സർക്കാർ നടത്തിയ കോൺക്ലേവുകളിൽ വ്യവസായം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ ചർച്ചയായില്ലെന്നും കോടികൾ മുടക്കുന്ന നിർമാതാക്കളുടെയും തിയറ്റർ ഉടമകളുടെയും അതിജീവനം സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനാ വിഷയമല്ലെന്നും സംഘടനകൾക്ക് ആക്ഷേപമുണ്ട്. 21ലെ സൂചന സമരത്തിന് ശേഷവും അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് തിയറ്ററുകൾ അടച്ചിടുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

TAGGED:

KERALA FILM CHAMBER STRIKE NEWS
ENTERTAINMENT TAX PROTEST KERALA
MOLLYWOOD INDUSTRY STRIKE UPDATE
FILM PRODUCERS ASSOCIATION PROTEST
KERALA CINEMA TAX STRIKE

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

