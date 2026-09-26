അക്കാദമികളിൽ പുതിയ നേതൃത്വം; സാഹിത്യത്തിൽ കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ, സംഗീത നാടകത്തിൽ ജി. വേണുഗോപാൽ
മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയിൽ നിന്നടക്കം അപമാനം നേരിട്ട പ്രേംകുമാറിനെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സുപ്രധാന പദവി നൽകി ആദരിച്ചു. കെഎസ്എഫ്ഡിസി ചെയർമാനായി പ്രേംകുമാർ ചുമതലയേൽക്കും
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 10:46 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുതിയ നേതൃത്വത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. സാഹിത്യം, സിനിമ, നാടകം, സംഗീതം, ചിത്രകല തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രമുഖരെയാണ് വിവിധ അക്കാദമികളുടെ തലപ്പത്തേക്ക് നിയമിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തഴയപ്പെട്ടവർക്കും പുതിയ ഭരണസമിതിയിൽ സുപ്രധാന പദവികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപറേഷൻ
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപറേഷൻ്റെ (കെഎസ്എഫ്ഡിസി) ചെയർമാനായി പ്രശസ്ത നടനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ പ്രേംകുമാർ ചുമതലയേൽക്കും. കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ആശാ വർക്കർമാരുടെ സമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയിൽ നിന്നടക്കം അപമാനം നേരിട്ട പ്രേംകുമാറിനെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സുപ്രധാന പദവി നൽകി ആദരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സംവിധായകനും നിർമാതാവുമായ ആലപ്പി അഷറഫാണ് കെഎസ്എഫ്ഡിസിയുടെ പുതിയ വൈസ് ചെയർമാൻ.
സാഹിത്യ അക്കാദമി
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാനായി പ്രമുഖ കവിയും നോവലിസ്റ്റും അധ്യാപകനുമായ കൽപ്പറ്റ നാരായണനെ നിയമിച്ചു. ടി.പി വധക്കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ കോൺഗ്രസ് വേദികളിലും സജീവമായിരുന്നു. എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ എം.പി സുരേന്ദ്രനാണ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയ സെക്രട്ടറി.
സംഗീത നാടക അക്കാദമി
കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാനായി പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായകനും സംഗീത സംവിധായകനുമായ ജി. വേണുഗോപാൽ എത്തും. മുൻ സർക്കാർ ഈ പദവിയിലേക്ക് എം.ജി ശ്രീകുമാറിനെ പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. നാടക സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനായ ഹേമന്ത് കുമാറാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ. സാംസ്കാരിക സംഘടനാ രംഗത്ത് സജീവമായ എൻ.വി പ്രദീപ് കുമാർ അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറിയാകും.
ക്ഷേമനിധി ബോർഡും ലളിതകലാ അക്കാദമിയും
കേരള സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനായി പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവും രജപുത്ര പ്രൊഡക്ഷൻസ് മേധാവിയുമായ എം. രഞ്ജിത്തിനെ നിയമിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പശ്ചാത്തലമുള്ള അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി സിനിമാ രംഗത്ത് സജീവമാണ്. കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാനായി രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ആനിമേറ്ററും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറുമായ പ്രൊഫ. പ്രകാശ് മൂർത്തി ചുമതലയേൽക്കും. ചിത്രകലാ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനായ ടി.ആർ ഉദയകുമാർ വൈസ് ചെയർമാനാകും. വൈക്കം എം.കെ ഷിബുവാണ് സെക്രട്ടറി.
ഫോക്ലോർ, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമികൾ
കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാനായി കണ്ണൂരിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവും ഗാന്ധി ദർശൻ വേദിയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് ചെയർമാനുമായ സുരേഷ് ബാബു എളയാവൂർ സ്ഥാനമേൽക്കും. ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശ പ്രവർത്തകനായ ശ്രീരാമൻ കൊയ്യോനാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ. പ്രദീപ് കുമാർ എം. പയ്യന്നൂർ പുതിയ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേൽക്കും. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാനായി പ്രമുഖ നടൻ രവീന്ദ്രനെ നേരത്തെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു.
പ്രശസ്ത നടി പ്രിയങ്ക നായരാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ. നടൻ സലിം ഹസ്സൻ, യുവ സംവിധായകൻ ജോഫിൻ ടി. ചാക്കോ എന്നിവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളാകും. കലാരംഗത്തെ പ്രതിഭകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സാധാരണക്കാരിലേക്ക് കലയെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാനും ഈ നിയമനങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ.
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