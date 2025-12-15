Kerala Local Body Elections2025

വീണ്ടും ഞെട്ടിക്കാന്‍ അവര്‍; കേരള ക്രൈം ഫയല്‍ സീസണ്‍ 3 വരുന്നു

ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും സംവിധാനം ചെയ്‌ത അഹമ്മദ് കബീര്‍ തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗവും ഒരുക്കുന്നത്

KERALA CRIME FILES SEASON 3
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 15, 2025 at 1:52 PM IST

ലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രൈം വെബ് സീരീസായിരുന്ന കേരള ക്രൈം ഫയല്‍ സീസണ്‍ 3 വരുന്നു. ആദ്യത്തെ രണ്ടുഭാഗങ്ങള്‍ക്കും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നുണ്ടായത്. ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും സംവിധാനം ചെയ്‌ത അഹമ്മദ് കബീര്‍ തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗവും ഒരുക്കുന്നത്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ തന്നെയാണ് സീസണ്‍ 3യും പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുക.

മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് ആരെന്ന കാര്യം അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്‍റെ പ്രമോ വീഡിയോ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജൂണ്‍, മധുരം എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ സംവിധായകനാണ് അഹമ്മദ് കബീര്‍. രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത് ബാഹുല്‍ രമേശ് ആയിരുന്നു. അജു വര്‍ഗീസ്, ലാല്‍, അര്‍ജുന്‍ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍, ഹരിശ്രീ അശോകന്‍, ഇന്ദ്രന്‍സ് തുടങ്ങിയവരും മൂന്നാം സീസണില്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്.

ആദ്യഭാഗമായ കേരള ക്രൈം ഫയല്‍ 1:ഷിജു പാറയില്‍ വീട്, നീണ്ടകര 2024 ജൂണ്‍ 23 ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയായിരുന്നു പ്രദര്‍ശനത്തിന എത്തിയത്. അജു വര്‍ഗീസ്, ലാല്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ വെബ് സീരിസിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്.

2011 ല്‍ എറണാകുളം നോര്‍ത്ത് സ്റ്റേഷന്‍ പരിസരത്ത് ഒരു പഴയ ലോഡ്‌ജില്‍ ഒരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയായ സ്‌ത്രീ കൊല്ലപ്പെടുന്നതും അതിനെ തുടര്‍ന്ന് കേരള പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതുമാണ് ആദ്യഭാഗത്തിന്‍റെ കഥ. കുര്യന്‍ എന്ന സി ഐയുടെ വേഷത്തിലാണ് ലാല്‍ എത്തിയത്.

രണ്ടാം ഭാഗമായ കേരള ക്രൈം ഫയല്‍ 2: ദി സെര്‍ച്ച് ഫോര്‍ സി പി ഒ അമ്പിളി രാജു എന്നതായിരുന്നു. കുറ്റവാളികളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് തിരുനന്തപുരത്തെ കണിയാര്‍വിള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസുകാരെയെല്ലാം സ്ഥലം മാറ്റുകയാണ്. പിന്നീട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് സി ഐ കുര്യന്‍ അവറാന്‍ (ലാല്‍), എസ് ഐ നോബിള്‍ ( അര്‍ജുന്‍ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍) എന്നിവരുടെ പുതിയ സംഘമാണ്. എന്നാല്‍ ഈ സംഘത്തിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അമ്പിളി രാജു (ഇന്ദ്രന്‍സ്) മാത്രം സ്റ്റേഷനില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റിന് തന്നെ തലവേദനയായി മാറുകയാണ്. പിന്നീട് അമ്പിളി രാജുവിന്‍റെ തിരോധാനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സി ഐ കുര്യനും നോബിളുമടങ്ങുന്ന സംഘം. കേസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും നിഗൂഢതകളും നിറയുന്നതാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്‍റെ കഥ.

അര്‍ജുന്‍ രാധാകൃഷ്‌ണനാണ് സീസണ്‍ രണ്ടില്‍ നായകനായി എത്തുന്നത്. ലാൽ, അജു വർഗീസ് എന്നിവർ ആദ്യഭാഗ്യത്തിലെന്ന പോലെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലുമുണ്ട്. ഹരിശ്രീ അശോകനും രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെത്തിയിരുന്നു. രഞ്ജിത് ശേഖർ, സിറാജുദ്ദീൻ, ഫറാ ഷിബ്ല, നവാസ് വള്ളിക്കുന്ന്, സഞ്ജു സാനിച്ചെൻ, നൂറിൻ ഷെരീഫ്, ജിയോ ബേബി തുടങ്ങിവരാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ.

