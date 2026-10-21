'പാവം ഗ്ലിക്സണ്! എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലവുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി';'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' കണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്
ഇത് ആദ്യമായാണ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കൊമേഷ്യല് ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് തന്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടിലൂടെ സിനിമയുടെ ആസ്വാദന കുറിപ്പ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 9:52 AM IST|
Updated : October 21, 2026 at 11:29 AM IST
ഗിരീഷ് എ.ഡിയുടെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങിയ നിവിന് പോളി- മമിത ബൈജു പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റി'നെ പ്രശംസിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്നലെയാണ് ഒരൊറ്റയിരുപ്പില് ഒരു സിനിമ കണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറിച്ചു.
മകള്ക്കും സുഹൃത്തിനുമൊപ്പമാണ് 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' കണ്ടതെന്നും അത്രമേല് ആസ്വദിച്ചാണ് ചിത്രം പൂര്ത്തിയാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ് ബുക്കില് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില് പറഞ്ഞു. ഇത് ആദ്യമായാണ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കൊമേഷ്യല് ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് തന്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടിലൂടെ സിനിമയുടെ റിവ്യു പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
സിനിമയുടെ സംവിധായകന് ഗിരീഷ്. എ.ഡിയേയും സംഗീത് പ്രതാപിനേയും വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറിച്ചു. നിവിന് പോളിയേയും മമിത ബൈജുവിനേയും വിളിച്ചെങ്കിലും സംസാരിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും വി.ഡി സതീശന് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില് പറയുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകള്
"മാസത്തിൽ ഒരു സിനിമയെങ്കിലും കാണാറുണ്ടായിരുന്നത് തിരക്കുകൾ കാരണം മുടങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്നലെയാണ് ഒരു സിനിമ ഒറ്റയിരുപ്പിൽ കണ്ടത്. മകൾക്കും അവളുടെ സുഹൃത്തിനുമൊപ്പം അത്രമേൽ ആസ്വദിച്ചാണ് ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് കണ്ടു തീർത്തത്.
ട്രീറ്റ്മെൻ്റിലാണ് സിനിമ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. അൽപം പോലും മുഷിഞ്ഞില്ല. എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലവുമായി പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ട നാട്ടിൻപുറങ്ങൾ, അവിടുത്തെ മനുഷ്യർ, അവിടെ കണ്ട സാധാരണ ജീവിതങ്ങൾ, അവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം, ഊഷ്മളമായ പ്രണയങ്ങൾ; അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും പിടിച്ചിരുത്തിയ സിനിമ. കണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തേ കാണാൻ വൈകിപ്പോയെന്നാണ് ചിന്തിച്ചത്.
നായകനെന്നും നായികയെന്നും പറയാവുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഒന്നോ രണ്ടോ സീനുകളിൽ വരുന്നവർ പോലും അവരുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു. നന്നായി ചിരിപ്പിച്ചു.. ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ വിഷമിപ്പിച്ചു... ആദ്യാവസാനം നന്നായി ആസ്വദിച്ചു. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടീം വർക്കാണ് ഈ സിനിമ.
ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ആസ്വാദന കുറിപ്പ് എഴുതുന്നത് പതിവില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ അത്രമേൽ ആസ്വദിച്ചത് കൊണ്ടും റിഫ്രഷ് ആയത് കൊണ്ടുമാണ് എഴുതാമെന്നു വച്ചത്.
സംവിധായകൻ എ.ഡി ഗിരീഷിനെയും നടൻ സംഗീത് പ്രതാപിനെയും ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു. നിവിൻ പോളിയെയും മമിത ബൈജുവിനെയും ഫോണിൽ കിട്ടിയില്ല. ഇവർക്കൊപ്പം എൻ്റെ മനസിൻ കയറിയ ഒരാൾ ഗ്ലിക്സനാണ്. പാവം ഗ്ലിക്സൻ. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ",മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് കുറിച്ചു.
ഈ വര്ഷത്തെ ഓണം റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്. ആഗോളബോക്സ് ഓഫിസിലും 300 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഒടിടിയിലും വലിയ തരംഗമാണുള്ളത്. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടുന്ന ചിത്രമെന്ന നേട്ടവും ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിനുണ്ട്. തമിഴ്, തെലുഗു പതിപ്പുകൾക്കും മികച്ച സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചതായാണ് അണിയറവൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
നിവിൻ പോളിക്കും മമിത ബൈജുവിനും പുറമെ സംഗീത് പ്രതാപ്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ബിന്ദു പണിക്കർ, വിനയ് ഫോർട്ട്, റോഷൻ ഷാനവാസ്, ശ്യാം മോഹൻ, ഷമീർ ഖാൻ, ശ്രിന്ദ, പാർവതി അയ്യപ്പദാസ്, മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ, ദിലീഷ് പോത്തൻ, ശ്യാം പുഷ്കരന് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിഷ്ണു വിജയന്റെ സംഗീതവും അജ്മല് സാബുവിന്റെ ഛായാഗ്രഹണവും ആകാശ് ജോസഫ് വർഗീസിന്റെ എഡിറ്റിങ്ങും ചിത്രത്തിന്റെ മികവിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു.