'കണ്ടും മിണ്ടിയും ഇരുവര്‍'! മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മോഹൻലാലും പ്രത്യേക അഭിമുഖം- ടീസര്‍ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസില്‍ അതീവ രഹസ്യമായാണ് അഭിമുഖം ചിത്രീകരിച്ചത്.

Pinarayi Vijayan and Mohanlal (Photo: Face Book)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 24, 2026 at 2:51 PM IST

2 Min Read
ലയാളത്തിന്‍റെ നടന വിസ്‌മയം മോഹന്‍ലാലും കേരളത്തിന്‍റെ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയനും തമ്മിലൊരു അഭിമുഖം. കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ കൗതുകം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംഗതി സത്യമാണ്. അതീവ രഹസ്യമായാണ് അഭിമുഖം നടന്നതെങ്കിലും ഇരുവരുടെയും ചിത്രങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കറങ്ങി നടപ്പുണ്ട്.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിക്കല്‍ എത്തി നില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി മോഹന്‍ലാല്‍ അഭിമുഖം നടത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസില്‍ അതീവ രഹസ്യമായാണ് അഭിമുഖം ചിത്രീകരിച്ചത്.

അഭിമുഖത്തിന്‍റെ ടീസര്‍ ചൊവ്വാഴ്‌ച വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലുടെയും ടെലിവിഷന്‍ ചാനലുകളിലുടെയും പുറത്തു വിടുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ് ഫോമായ ഫേസ്‌ബുക്കിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

കണ്ടും മിണ്ടിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മോഹന്‍ലാലും എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് അഭിമുഖം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സംവിധായകന്‍ ടി കെ രാജീവ് കുമാര്‍ ആണ് അഭിമുഖത്തിന്‍റെ പിന്നണിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ പ്രത്യേക ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ അഭിമുഖം നടത്താന്‍ എത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. ക്ലിഫ്ഹൗസില്‍ ഇരുവരും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ ഇതിനോടകം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ മോഹന്‍ലാല്‍, മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ സുഹൃത്ത് എം ബി സനല്‍ കുമാര്‍ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.

പിണറായി വിജയനുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്ന മോഹന്‍ലാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയ ജീവിതത്തെയും സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും ആധാരമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. രണ്ടു ദിവസമാണ് ഇതിനായി മോഹന്‍ലാല്‍ ക്ലിഫ് ഹൗസില്‍ എത്തിയത്. ആദ്യ ദിവസം അനൗദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശ ധാരണയാക്കി.

രണ്ടാം ദിവസം ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അഭിമുഖം നടത്തിയത്. അധികം ആരേയും അറിയിക്കാതെ അതീവ രഹസ്യമായാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്‌ച നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ക്ലിഫ് ഹൗസിലെത്തിയതിന് ശേഷമായിരുന്നു ചിത്രീകരണം. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുമായി മുന്‍പ് മോഹന്‍ലാല്‍ അഭിമുഖം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ജീത്തു ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറക്കുന്ന ദൃശ്യം 3 ആണ് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അടുത്തിടെ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രം. ഏപ്രില്‍ 2 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.മോഹന്‍ലാല്‍- മമ്മൂട്ടി നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരുമിക്കുന്ന മഹേഷ് നാരായണന്‍ ചിത്രം പേട്രിയറ്റ് എന്നിവയാണ് അടുത്തിടെ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി- മോഹന്‍ലാല്‍ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന എല്‍ 366 ലാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ ഇപ്പോള്‍ അഭിനയിക്കുന്നത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

