ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാനായി നടൻ രവീന്ദ്രൻ; പ്രിയങ്ക നായർ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ
നിയമനത്തിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് എൺപതുകൾ മുതൽ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലെ നിറസാന്നിധ്യമായ രവീന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാരിന് നന്ദിയെന്ന് നടി പ്രിയങ്ക നായർ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 8:01 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ പുതിയ ചെയർമാനായി പ്രമുഖ സിനിമാതാരം രവീന്ദ്രനെയും വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായി നടി പ്രിയങ്ക നായരെയും സർക്കാർ നിയമിച്ചു. അക്കാദമിയുടെ ജനറൽ കൗൺസിലും സർക്കാർ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തൻ്റെ നിയമനത്തിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് എൺപതുകൾ മുതൽ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലെ നിറസാന്നിധ്യമായ രവീന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. സിനിമാ സാക്ഷരതാ പരിപാടികളും ചലച്ചിത്ര മേളകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് എക്കാലവും വലിയ താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് തൻ്റെ ദീർഘകാലമായുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. ഇത്തരം പരിപാടികൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് തനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ ഈ സ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മലയാള സിനിമകളെ രാജ്യാന്തര തലത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും സർക്കാരിനും സാംസ്കാരിക വകുപ്പിനും നന്ദിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാരിന് നടി പ്രിയങ്ക നായർ നന്ദി അറിയിച്ചു. തന്നെ ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ച കുടുംബത്തിനും സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും അവർ നന്ദി പറഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ തുടർന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നും സർക്കാർ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാനം വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടും ആത്മാർഥതയോടും കൂടി നിറവേറ്റുമെന്നും പ്രിയങ്ക നായർ വ്യക്തമാക്കി.
ജനറൽ കൗൺസിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു
അക്കാദമിയുടെ ജനറൽ കൗൺസിലും സർക്കാർ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. ദീപു കരുണാകരൻ, വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി, എം.വി ഗിരീഷ് കുമാർ, സലിം ഹസൻ, ബി. രാകേഷ്, സജീവൻ അന്തിക്കാട്, ജോഫിൻ ടി. ചാക്കോ, സക്കരിയ, ആർ.എസ് പണിക്കർ, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, വാഴൂർ ജോസ്, എ. കബീർ, സാബു ശങ്കർ, ഷെർഗ സന്ദീപ്, അബ്ദുൽ ഹനാൻ എന്നിവരാണ് പുതിയ ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ.
സെപ്റ്റംബർ 25 മുതൽ 30 വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന പതിനെട്ടാമത് രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി, ഹ്രസ്വചിത്ര മേളയുടെ (ഐ.ഡി.എസ്.എഫ്.എഫ്.കെ) പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ നിയമനങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്രയും വേഗം നിയമനം നടത്തുമെന്ന് സാംസ്കാരിക, സിനിമാ, വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.സി വിഷ്ണുനാഥ് വെള്ളിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വന്നത്.
കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഓസ്കർ ജേതാവായ സൗണ്ട് ഡിസൈനർ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മുൻപ് സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് നടൻ പ്രേംകുമാർ അക്കാദമിയുടെ നേതൃചുമതല താത്കാലികമായി വഹിച്ചിരുന്നു. പുതിയ ഭരണസമിതി വരുന്നതോടെ അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ സജീവമാകുമെന്നാണ് സിനിമാലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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