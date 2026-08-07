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കീർത്തി സുരേഷ് നായിക; കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിന്‍റെ 'ദൊറോത്തി' ടൈറ്റിൽ ടീസർ പുറത്ത്

ടൊറന്‍റോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ വേൾഡ് പ്രീമിയറായി ദൊറോത്തി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും.

DOROTHY KARTHIK SUBBARAJ KEERTHY SURESH DOROTHY MOVIE
Dorothy (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 10:32 AM IST

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കീര്‍ത്തി സുരേഷ് നായികയായി എത്തുന്ന തമിഴ് ചിത്രം ദൊറോത്തിയുടെ ടൈറ്റില്‍ ടീസര്‍ പുറത്ത്. കാര്‍ത്തിക് സുബ്ബരാജിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസര്‍ ഇതിനകം തന്നെ സിനിമാ പ്രേമികള്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ആക്ഷൻ, പ്രതികാരം, ശക്തമായ വികാരങ്ങൾ എന്നിവ കോർത്തിണക്കുന്ന ത്രില്ലർ അനുഭവമായിരിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ടീസർ നൽകുന്നത്. കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിന്‍റെ പത്താമത്തെ സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങുന്ന പത്താമത്തെ ചിത്രമാണ് ദൊറോത്തി.

ടീസറിൽ കീർത്തി സുരേഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘ദൊറോത്തി’ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ ദുരൂഹതയും കരുത്തും ഒരുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പതിവ് കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് ശൈലിയിലുള്ള സ്റ്റൈലിഷ് മേക്കിംഗും തീവ്രമായ അവതരണവുമാണ് ടീസറിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണം. സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ദൃശ്യഭംഗിയും ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

2026 സെപ്റ്റംബർ 25-നാണ് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. റിലീസിന് മുമ്പ് തന്നെ ചിത്രത്തിന് മറ്റൊരു വലിയ നേട്ടവും സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ചലച്ചിത്ര മേളകളിലൊന്നായ ടൊറന്‍റോ ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ (TIFF) ചിത്രത്തിന്‍റെ വേൾഡ് പ്രീമിയർ നടക്കും. ഒരു ഇന്ത്യൻ ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഈ അംഗീകാരം സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ടീസറിനൊപ്പം പുറത്തിറക്കിയ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായിരുന്നു. പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് തന്‍റെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് ‘ദൊറോത്തി’യെന്നും സംഗീത ഇതിഹാസം ഇളയരാജയുമായി ഒന്നിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്‍റെ ഭാഗ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. കൂടാതെ ടൊറന്‍റോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും വലിയ അഭിമാന നിമിഷമാണെന്നും സെപ്റ്റംബർ 25-ന് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുമെന്നും കാർത്തിക് അറിയിച്ചു. പതിവുപോലെ പ്രേക്ഷകരുടെ സ്നേഹവും പിന്തുണയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘റിവോൾവർ റീത്ത’യ്ക്ക് ശേഷം കീർത്തി സുരേഷ് നായികയായി എത്തുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ‘ദൊറോത്തി’യ്ക്കുണ്ട്. ശക്തമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ കീർത്തി, ഈ ചിത്രത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. കീർത്തി സുരേഷിനൊപ്പം സനന്ത്, റിഷികാന്ത് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സംഗീതലോകത്തിന്‍റെ ഇതിഹാസമായ ഇളയരാജയാണ്. എസ്. തിരുനാവുക്കരസു ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഗണേഷ് ശിവയാണ് എഡിറ്റിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറായി കുമാർ ഗംഗപ്പനും സൗണ്ട് ഡിസൈനിൽ സുരെൻ ജി, എസ്. അലഗൈകൂതൻ എന്നിവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രവീൺ രാജയാണ് വസ്ത്രാലങ്കാരം ഒരുക്കുന്നത്. ദിനേശ് സുബ്ബരായനാണ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. നൃത്തസംവിധാനം ഷെരീഫ് എം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ടൂണേ ജോൺ (24AM) ആണ് പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പവൻ നരേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ധമം, ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസ്, സിഖ്യാ എന്നീ ബാനറുകളുടെ കീഴിൽ ജ്യോതി ദേശ്പാണ്ഡേ, ഗുനീത് മോംഗ കപൂർ, അചിൻ ജെയിൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. സൂര്യയെ നായകനാക്കി ഒരുക്കിയ റെട്രോയ്ക്ക് ശേഷം കാര്‍ത്തിക് സുബ്ബരാജിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറക്കുന്ന സിനിമയാണ് ദൊറോത്തി.

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