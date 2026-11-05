'പ്രണയം ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് അമ്മയാണ്! ആന്റണിയുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് വീട്ടില് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു'; കീര്ത്തി
ആന്റണിയുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് മുന്പ് വീട്ടില് നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് കീര്ത്തി സുരേഷ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 1:54 PM IST
തെന്നിന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടതാരമാണ് കീര്ത്തി സുരേഷ്. മലയാള സിനിമയിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച താരം ഇന്ന് തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി സിനിമകളിലും സജീവമാണ്. 'മഹാനടി' എന്ന തെലുഗു ചിത്രത്തിലൂടെ ദേശീയ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയ കീര്ത്തിയുടെ കരിയര് തന്നെ അതിവേഗമാണ് ഉയര്ന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ ബിസിനസുകാരനുമായ ആന്റണി തട്ടിലുമായുള്ള പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് കുടുംബത്തിൽ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും തുറന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താരം.
സിനിമയിലെത്തുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുതന്നെ കീര്ത്തി ആന്റണി തട്ടിലുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. പ്ലസ് ടു പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായത്. അടുത്തിടെ ഒരു വാർത്താ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പ്രണയത്തിന്റെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ചും വീട്ടിൽ ഈ ബന്ധം അറിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചും കീർത്തി മനസുതുറന്നത്.
കോളജ് പഠനകാലത്ത് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ ഡയറി വായിച്ചാണ് അമ്മയും നടിയുമായ മേനക തന്റെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതെന്ന് കീര്ത്തി വെളിപ്പെടുത്തി. ആന്റണിയുമായുള്ള തന്റെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഡയറിയില് എഴുതിയിരുന്നുവെന്ന് കീര്ത്തി ഓര്ത്തെടുത്തു. അമ്മ ഈ ഡയറി വായിക്കാനിടയാവുകയും തങ്ങളുടെ പ്രണയം അറിയുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് താരം പറയുന്നു.
"ഞാൻ വളരെക്കാലം മുമ്പാണ് എന്റെ ഭർത്താവുമായി ഡേറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ. ഞാൻ കോളജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മ എന്റെ ഡയറി വായിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടായിരുന്നു", കീർത്തിയുടെ വാക്കുകൾ.
ഡയറി വായിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോള് മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. "ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയാണ്, നിന്റെ ഡയറി എനിക്ക് വായിക്കാം", എന്നായിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞത്. ആ സംഭവം തന്റെ എഴുത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെപ്പോലും ബാധിച്ചുവെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി.
ഡയറിയിൽ എഴുതുന്നത് ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിലും അമ്മ പ്രണയരഹസ്യം കണ്ടെത്തിയതോടെ എഴുത്ത് പൂർണമായും നിർത്തി. ആ ഡയറി ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും അമ്മ അത് കത്തിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും കീർത്തി തമാശരൂപേണ പറഞ്ഞു.
പ്രണയം വീട്ടിലറിഞ്ഞപ്പോള്
ആന്റണി തട്ടിലുമായുള്ള പ്രണയം വീട്ടില് അറിഞ്ഞപ്പോള് അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാന് കുറച്ച് സമയമെടുത്തുവെന്ന് കീര്ത്തി പറഞ്ഞു. ആന്റണി ക്രിസ്ത്യന് മതത്തില്പ്പെട്ടയാളാണ്, കീര്ത്തി ഹിന്ദു മതത്തിലും. ഇരുവരുടെയും വ്യത്യസ്ത മതവിശ്വാസങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ആശങ്കകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഈ ബന്ധം അംഗീകരിക്കാൻ വീട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തനിക്ക് ഏറെ സമയമെടുത്തെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
"ഞങ്ങൾ 2009 ഡിസംബറിലാണ് കണ്ടുമുട്ടിയത്. 2010 ജനുവരിയിൽ ഡേറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചു. 2024ൽ വിവാഹിതരായി. അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയായതിനാൽ വീട്ടിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വന്നു. കുടുംബത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു", എന്നായിരുന്നു കീർത്തിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
ഒരു അഭിനേത്രിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇരുവരും ഒരുമിച്ചാണ് വളർന്നതെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിനിമാതാരമെന്ന നിലയിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായപ്പോഴും ആന്റണി കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു.
15 വർഷത്തെ പ്രണയം
ഏകദേശം 15 വര്ഷത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരാകുന്നത്. ഇരുവരുടെയും പ്രണയം പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ആരാധകരില് നിന്നും രഹസ്യമാക്കി വച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് 2024 നവംബറിലാണ് ആന്റണിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് പ്രണയം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അത് '15 വര്ഷമായി തുടരുന്നു, അത് എപ്പോഴും', എന്നായിരുന്നു ചിത്രത്തിനൊപ്പം താരം കുറിച്ചത്. പിന്നാലെ ആരാധകര്ക്കിടയില് ഇത് ചര്ച്ചയാവുകയും ചെയ്തു.
2024 ഡിസംബർ 12ന് ഗോവയിൽ വച്ചായിരുന്നു കീർത്തിയുടെയും ആന്റണിയുടെയും വിവാഹം. ഹിന്ദു, മലയാളി -ക്രിസ്ത്യൻ ആചാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്ത പാരമ്പര്യങ്ങളിലായിരുന്നു വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ. കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്.
സിനിമാ തിരക്കുകളിൽ കീർത്തി
നെറ്റ്ഫ്ലിക്സില് റിലീസ് ചെയ്ത 'അക്ക' എന്ന വെബ് സീരീസാണ് കീര്ത്തിയുടേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ റിലീസ്. ധർമ്മരാജ് ഷെട്ടി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ പരമ്പരയിൽ രാധിക ആപ്തെ, തൻവി ആസ്മി, മോണിക്ക പവാർ, അൻഷുമാൻ പുഷ്കർ, പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത്, വിശാഖ് നായർ തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.