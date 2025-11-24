ETV Bharat / entertainment

"ഞാന്‍ തെറ്റായി ഒന്നും ചെയ്‌തിട്ടില്ല.. മഹാനടിക്ക് ശേഷം ആറ് മാസത്തോളം സിനിമയൊന്നും ലഭിച്ചില്ല": കീര്‍ത്തി സുരേഷ്

നടി സാവിത്രിയുടെ ജീവിതകഥ പറഞ്ഞ മഹാനടിക്ക് ശേഷം തന്‍റെ കെരിയറിലുണ്ടായ ഇടവേളയെ കുറിച്ച് കീര്‍ത്തി സുരേഷ്. മഹാനടിയിലെ പ്രകടനത്തിന് രാജ്യവ്യാപകമായി അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹയായ കീര്‍ത്തിയ്‌ക്ക് മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരവും ലഭിച്ചിരുന്നു.

Keerthy Suresh Mahanati Keerthy Suresh movies കീര്‍ത്തി സുരേഷ്
Keerthy Suresh (Keerthy Suresh Facebook page)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 24, 2025 at 1:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനെയും കീര്‍ത്തി സുരേഷിനെയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നാഗ് അശ്വിന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് 'മഹാനടി'. നടി സാവിത്രിയുടെ ജീവിതകഥ പറഞ്ഞ സിനിമയില്‍ സാവിത്രി ആയാണ് കീര്‍ത്തി സുരേഷ് വേഷമിട്ടത്. ബോക്‌സ്‌ ഓഫീസില്‍ മികച്ച വിജയം നേടിയ ചിത്രം കീര്‍ത്തിയുടെ കെരിയറില്‍ വഴിത്തിരിവായി മാറിയിരുന്നു.

സിനിമയിലെ പ്രകടനത്തിന് രാജ്യവ്യാപകമായി അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹയായ കീര്‍ത്തിയ്‌ക്ക് മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരവും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ 'മഹാനടി'ക്ക് ശേഷം തന്‍റെ കെരിയറിലുണ്ടായ ഇടവേളയെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുകയാണ് കീര്‍ത്തി സുരേഷ്.

"മഹാനടിയുടെ റിലീസിന് ശേഷം എനിക്ക് ആറ് മാസത്തോളം സിനിമയൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുമോ? ആരും എന്നോട് ഒരു കഥ പോലും പറഞ്ഞില്ല. ഞാന്‍ തെറ്റായി ഒന്നും ചെയ്‌തിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ എനിക്ക് നിരാശ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ആളുകള്‍ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മികച്ച കഥാപാത്രം രൂപപ്പെടുത്താന്‍ സമയം എടുക്കുന്നുവെന്ന് ഞാന്‍ അതിനെ പോസിറ്റീവായി എടുത്തു. ആ ഗ്യാപ് ഞാനൊരു മേക്കോവറിനായി ഉപയോഗിച്ചു," കീര്‍ത്തി സുരേഷ് പറഞ്ഞു.

കീര്‍ത്തി മാത്രമല്ല, ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍, സാമന്ത, വിജയ്‌ ദേവരകൊണ്ട എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ മികച്ച വേഷങ്ങളില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ജെമിനി ഗണേഷനായാണ് ചിത്രത്തില്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ എത്തിയത്.

അതേസമയം 'റിവോൾവർ റീത്ത' ആണ് കീര്‍ത്തിയുടേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം. കോമഡി എന്‍റര്‍ടെയിനറായി നവംബര്‍ 28നാണ് ചിത്രം റിലീസിനെത്തുന്നത്. അടുത്തിടെയാണ് ചിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനം 'ഡേഞ്ചർ മാമേ' യുടെ പോസ്‌റ്റർ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

കുടുംബ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കി ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തില്‍ ആക്ഷന്‍ സീക്വന്‍സുകളും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയിലറും നല്‍കുന്ന സൂചന. ആക്ഷനും കോമഡിയും നിറഞ്ഞ ഡാർക്ക് മൂഡിലുള്ള ചിത്രമാകും 'റിവോൾവർ റീത്ത'. റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന സിനിമയുടെ സെന്‍സറിംഗും അടുത്തിടെ പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നു. ചിത്രത്തിന് യു/എ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റാണ് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് നല്‍കിയത്.

ജെ കെ ചന്ദ്രുവാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. കീര്‍ത്തിയെ കൂടാതെ രാധിക, സുനിൽ, ജോൺ വിജയ് എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കും. സുധൻ സുന്ദരം, ജഗദീഷ് പളനിസാമി എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണം. ദിനേശ് കൃഷ്‌ണൻ ഛായാഗ്രഹണവും, പ്രവീൺ എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വ്വഹിച്ചു. കല എംകെടിയും, സ്‌റ്റണ്ട് ദിലീപ് സുബ്ബരയ്യനും നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

Also Read: "സ്‌നേഹവും വിനയവും നിഷ്‌കളങ്കതയും ഉള്ള വ്യക്‌തി"; സായ് പല്ലവിയെ കുറിച്ച് അനുപം ഖേര്‍

TAGGED:

KEERTHY SURESH
MAHANATI
KEERTHY SURESH MOVIES
കീര്‍ത്തി സുരേഷ്
KEERTHY SURESH ABOUT CAREER BREAK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.